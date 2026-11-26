Aufsichtsrat des FC Bayern München ist über die Gehaltsstruktur von Jamal Musiala verärgert. Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß fordern eine Anpassung der Summen angesichts von Musialas Gesundheit.

Der FC Bayern München befindet sich in einer intensiven internen Debatte über die finanzielle Ausgestaltung des Vertrags von Jamal Musiala. Mitglieder des Aufsichtsrats äußern schwere Bedenken hinsichtlich der Höhe von Musialas Vergütung, insbesondere vor dem Hintergrund anhaltender gesundheitlicher Probleme des Mittelfeldstars. Diese Konflikte verschärfen die Spannungen zwischen der sportlichen Führungsebene und dem Gremium, das die strategische Kontrolle über das Unternehmen ausübt.

Kritik an Musialas Vertragskonditionen

Die Grundlage für die aktuellen Unstimmigkeiten liegt im im Sommer abgeschlossenen neuen Arbeitsvertrag von Jamal Musiala. Dieser bindet den Nationalspieler bis zum Jahr 2030 an den Rekordmeister und macht ihn mit einem geschätzten Jahresgehalt von rund 25 Millionen Euro zum Topverdiener im Kader. Hinzu kommen potenzielle Boni und Extras, die das Einkommen auf über 30 Millionen Euro treiben könnten. Zusätzlich wurde ein Unterschriftsgeld in Höhe von 22 Millionen Euro gezahlt, was Gesamtkosten von bis zu 180 Millionen Euro über die Laufzeit bedeutet.

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Obwohl Jamal Musiala in früheren Aussagen betonte, stets das Ziel gehabt zu haben, in München zu bleiben, steht diese Aussage in scheinbarem Widerspruch zur extrem marktkonformen Vergütung. Der Sportvorstand Max Eberl rechtfertigte die hohen Summen seinerzeit mit dem harten Wettbewerb um internationale Topteams. Diese Argumentation wird im Aufsichtsrat nun infrage gestellt, da angeblich kein konkretes externes Angebot vorgelegen haben soll, das eine solche Prämienschlacht notwendig gemacht hätte.

Spannungen zwischen Rummenigge und Eberl

Karl-Heinz Rummenigge hatte die Vertragsverlängerung im August lediglich mit einer Stimme Enthaltung unterstützt und dies öffentlich begründet. Er gab zu, lange darüber nachgedacht zu haben, gegen den Vorschlag von Max Eberl zu stimmen. Diese frühe Skepsis gegenüber der sportlichen Leitung gewinnt nun deutlich an Fahrt. Im Aufsichtsrat wird Max Eberl dafür kritisiert, dass er über das Votum nicht informiert wurde und erst Tage später nach einem erneuten gesundheitlichen Vorfall des Spielers aktiv wurde.

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Die Verspätung in der Kommunikation wird als schwerwiegender Fehler gewertet. Die sportliche Leitung sei dem Gremium nicht rechtzeitig über die Lage informiert worden. Dies hat die Beziehung zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Max Eberl nachhaltig belastet. Die Vorwürfe zielen darauf ab, dass Max Eberl die Situation im Verein nicht ausreichend durchschaute oder kommunizierte, was zu einem Vertrauensverlust in seiner Person geführt hat.

Gesundheitliche Bedenken und finanzielle Forderungen

Das aktuelle Problem wurde durch die anhaltenden Ausfälle von Jamal Musiala aufgrund neurologischer Probleme geschürt. Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sehen sich in ihrer damaligen Haltung bestätigt, dass die Risikobewertung für den Spieler zu optimistisch war. Sie bezweifeln, dass der Spieler in naher Zukunft wieder sein einstiges Topniveau erreicht. Diese Unsicherheit macht die extrem hohen fixen Gehaltszahlungen aus Sicht des Gremiums schwer verständlich.

Uli Hoeneß beruft sich auf ein informelles Gespräch mit Christian Schmid, dem Berater von Jamal Musiala, in dessen Villa am Tegernsee. Es wird berichtet, dass ein gewisses Entgegenkommen bei der Gehaltsstruktur vereinbart wurde, solange die gesundheitlichen Probleme nicht vollständig geklärt sind. Sollte der Spieler nicht wieder in die volle Fitness zurückkehren, sind die aktuellen Summen für den Verein nicht mehr darstellbar. Die Mehrheit im Aufsichtsrat, inklusive Uli Hoeneß, fordert daher eine Reduzierung der Vergütung.

Reaktion der Spielerseite und weitere Schritte

Die Vertreter von Jamal Musiala weisen die Forderungen zurück. Sie verweisen auf den rechtlich bindenden Vertrag, der zu einem Zeitpunkt unterschrieben wurde, als die genauen Auswirkungen der Erkrankung noch nicht absehbar waren. Christian Schmid argumentiert, dass die optimale medikamentöse Einstellung des Spielers Geduld erfordert. Man sei bereit, den Vertrag einzuhalten, lehne aber einseitige Kürzungen ab.

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Lothar Matthäus vermutet, dass Bayern München mit diesen Schritten nur agieren würde, wenn man belastbare Informationen habe. Es bestehen Zweifel an der Transparenz der Spielerberatung bezüglich des Krankheitsverlaufs. Der Verein wird nun prüfen, wie verhandelbar die Klauseln im bestehenden Vertrag sind. Die Situation bleibt dynamisch, da die Gesundheit von Jamal Musiala der entscheidende Faktor für die künftigen finanziellen Verpflichtungen des FC Bayern München ist.