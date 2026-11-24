Der Aufsichtsrat des FC Bayern München plant eine Gehaltssenkung für Jamal Musiala. Hintergrund sind gesundheitliche Probleme und Kritik an Sportvorstand Max Eberl.

Der FC Bayern München befindet sich in einer internen Krise. Der Aufsichtsrat übt scharfe Kritik an der Vertragsverhandlung für Jamal Musiala. Die Funktionäre wünschen eine Kürzung des Gehalts des 23-jährigen Nationalspielers. Dies geschieht nach seinen aktuellen gesundheitlichen Problemen und der neurologischen Erkrankung. Die Situation eskaliert zusätzlich durch Vorwürfe gegen Sportvorstand Max Eberl.

Gehaltsstruktur und Vertragsdetails

Jamal Musiala hat einen neuen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Er wurde damit zum Topverdiener des Rekordmeisters. Das Jahresgehalt stieg von geschätzt rund neun Millionen Euro auf das Dreifache. Medienberichten zufolge verdient Musiala seitdem rund 25 Millionen Euro pro Saison. Mögliche Extrazahlungen und Boni können die Summe auf über 30 Millionen Euro erhöhen. Hinzu kommt ein Handgeld von 22 Millionen Euro für die Unterschrift.

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Rechnet man alle Komponenten zusammen, ergibt sich eine Gesamtsumme von 150 bis 180 Millionen Euro. Karl-Heinz Rummenigge hatte als einziger im August bei der Abstimmung über die Verlängerung seine Stimme enthalten. Er kritisierte die überdurchschnittliche Gehaltserhöhung. Die Begründung der Verhandlungsführer war der Wettbewerb gegen internationale Topteams. Dies steht im Widerspruch zu Musialas Aussage, er wolle von Anfang an bleiben.

Konflikte im Aufsichtsrat und Sportvorstand

Jamal Musiala äußerte sich glücklich über den fertigen Vertrag. Er betonte, dass sein Fokus immer auf dem Verbleib bei Bayern lag. Diese Aussagen sorgten im Aufsichtsrat für Verwunderung und Ärger. Die Funktionäre fühlten sich durch die öffentliche Darstellung herausgefordert. Die Spannungen zwischen der Spielerseite und dem Verein sind deutlich spürbar.

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Der Sportvorstand Max Eberl gerät in die Kreuzfeuer der Kritik. Der Aufsichtsrat wurde erst Tage nach einem erneuten gesundheitlichen Zwischenfall von der sportlichen Leitung informiert. Dies wird Eberl als schwerer Fehler angelastet. Der Sportchef soll im Gremium massiv für seine Arbeitsweise kritisiert worden sein. Die Transparenz der Kommunikation wurde als mangelhaft eingestuft.

Gesundheitliche Bedenken und Gehaltskürzung

Die anhaltenden Probleme von Musiala aufgrund seiner neurologischen Erkrankung spielen eine zentrale Rolle. Karl-Heinz Rummenigge bezweifelt, dass der Spieler wieder sein altes Top-Level erreicht. Er erklärte, dass die hohen Summen bei ausbleibender Bestform nicht mehr darstellbar seien. Diese Ansicht teilt die überwiegende Mehrheit im Aufsichtsrat. Dazu gehört auch der Ehrenpräsident Rainer Hoeneß.

Rainer Hoeneß beruft sich auf ein Gentlemen's Agreement. Dieses wurde im Sommer in seiner Villa am Tegernsee mit Christian Schmid besprochen. Hoeneß erwartet Entgegenkommen der Musiala-Seite beim Gehalt. Dies gilt solange, bis die gesundheitlichen Probleme klar geklärt sind. Die Beraterseite verweist hingegen auf den gültigen Vertrag. Beide Seiten unterschrieben bei vollem Bewusstsein ohne Kenntnis der späteren Absencen.

Medizinische Anpassung und Zukunft

Die Spielerseite argumentiert, dass die medikamentöse Anpassung Zeit benötigt. Lothäus mutmaßte öffentlich über versteckte Informationen. Er zweifelt an der Ehrlichkeit der Berater bezüglich des Krankheitsverlaufs. Der Verein sieht sich durch die Vorfälle in seiner Geduld belastet. Die Rückkehr zu einstiger Topform gilt als unsicher.

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Die Diskussion um die finanzielle Zukunft des Mittelfeldspielers dauert an. Alle Beteiligten verfolgen die Entwicklung der Gesundheit genau. Die nächsten Schritte hängen von der medizinischen Prognose ab. Der Vertrag bleibt zunächst gültig, doch die Druckausübung auf die Gehaltskomponenten hat begonnen. Die weitere Entwicklung wird das Verhältnis zwischen Spielerverein und Führungsebene prägen.