FC Bayern München beendet Vertrag mit Nils Schmadtke

Der FC Bayern München hat die Zusammenarbeit mit Nils Schmadtke vorzeitig beendet. Sein Amtszeit endet am 31. Januar 2027 nach internen Konflikten und Kritik.

Der FC Bayern München hat die Zusammenarbeit mit Nils Schmadtke offiziell beendet. Der Klub teilte am Montagabend mit, dass sich beide Seiten nach vertrauensvollen Gesprächen einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt haben. Das Ende der Tätigkeit ist zum 31. Januar 2027 festgelegt. Damit muss ein enger Vertrauter von Sportvorstand Max Eberl den Münchner Rekordmeister verlassen.

Amtsentwicklung und interne Kritik

Nils Schmadtke wurde im Oktober 2024 von Max Eberl nach München geholt, um die Scouting-Abteilung neu zu strukturieren. Nach etwas mehr als zwei Jahren ist diese Phase nun abgeschlossen. Die Entwicklung kam für viele Beobachter nicht völlig überraschend, da bereits Mitte April interne Kritik an der Arbeit von Schmadtke geäußert worden war. Damals stand eine Trennung vom Sohn des langjährigen Bundesliga-Managers Jörg Schmadtke zur Diskussion. Der Vertrag wurde damals jedoch noch einmal verlängert, was die zusätzliche Zeit nicht dazu nutzte, Kritiker innerhalb des Klubs umzustimmen.

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Positionen von Führungsebene und Ausstieg

Sportvorstand Max Eberl würdigte die Leistung von Nils Schmadtke in einer öffentlichen Erklärung. Er betonte, dass Schmadtke in den vergangenen zwei Jahren im Bereich Scouting und bei der Planung des Lizenzkaders eine sehr große Unterstützung gewesen sei. Als Head of Scouting habe er die Abteilung mit vielen neuen Ideen gestaltet. Eberl bedankte sich für die gute Arbeit und wünschte ihm für seine Zukunft das Allerbeste. Schmadtke seinerseits bezeichnete die Arbeit beim FC Bayern als besondere Aufgabe und große Ehre. Er verwies stolz auf die Neuaufstellung des Scoutings für die Profis sowie die Talente am Campus. Sein Dank galt dem Team für Leidenschaft und Expertise.

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Zukünftige Kandidaten und Nachfolgeplanung

Für die Besetzung der vakanten Position gelten bereits erste Namen. Als möglicher Nachfolge-Kandidat wird Christopher Vivell gehandelt. Der gebürtige Karlsruher ist aktuell als Scouting-Leiter beim englischen Verein Manchester United unter Vertrag. Vivell (39) und der Sportdirektor Christoph Freund (49) kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in Salzburg zwischen 2015 und 2020 bestens. Beide schätzen einander bis heute sehr. Vivell bewies in der Vergangenheit ein gutes Auge für Talente. Zu seinen Entdeckungen zählen Top-Stars wie Erling Haaland, Dominik Szoboszlai und Benjamin Sesko, die er nach Salzburg holte.