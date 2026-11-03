FC Bayern München besiegt Atlético Madrid dank Tor von Lennart Karl

Der FC Bayern München gewinnt die Champions League bei Atlético Madrid mit 2:0. Lennart Karl trifft zum Siegtreffer und reagiert auf Kritik.

Der FC Bayern München hat in der Champions-League-Phase ein wichtiges Auswärtsspiel gegen Atlético Madrid gewonnen. Das Team aus München sicherte sich im Estadio Metropolitano einen klaren 2:0-Sieg, der für die aktuelle Saisonphase entscheidend ist. Besonders auffällig war das Spiel des 18-jährigen Talentmittelfeldspielers Lennart Karl, der den ersten Treffer erzielte und damit direkt auf vorangegangene mediale Kritik reagierte.

Lennart Karl entscheidet das Duell mit seinem Treffer

Lennart Karl lieferte am Abend die entscheidende Antwort auf dem Rasen, nachdem er in den Tagen zuvor heftig kritisiert worden war. In der 54. Minute nutzte er eine Unklarheit in der Abwehr von Atlético Madrid aus. Der junge Spieler stahl Le Normand den Ball frech vom Fuß und spitzelte ihn anschließend präzise ins Netz. Damit stand es zur Halbzeitpause 1:0 für die Münchner. Nach dem Treffer feierte Karl seine Leistung mit einer speziellen Geste, die als direkte Reaktion auf die öffentliche Debatte um seine Leistungen gewertet werden kann. Er hielt sich die Hände an die Ohren und machte Sprechbewegungen mit den Fingern, was so viel bedeutete wie: Was redet ihr über mich?

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Kontroverse um Uli Hoeneß und Michael Ballack

Diese Jubelgeste steht im direkten Zusammenhang mit einer jüngsten öffentlichen Auseinandersetzung innerhalb des Vereins. Der Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" deutlich Kritik an Karl geübt. Hoeneß erklärte, er habe sich vorgenommen, ein ernstes Gespräch mit dem jungen Spieler zu führen, da dieser noch lange kein Superstar sei und junge Akteure Demut benötigen müssen. Diese Äußerungen lösten eine Welle der Diskussion aus, in der sich der Berater von Karl, Michael Ballack, öffentlich vor seinen Schützling stellte und die Vereinsoberen attackierte. Karls Auftritt und sein Tor wirken nun als perfekte sportliche Antwort auf diese Worte.

Harry Kane verpasst Rekorde und Offensive bleibt schwach

Obwohl der FC Bayern München das Spiel gewann, zeigte sich die Offensive insbesondere in der ersten Halbzeit oft harmlos. Harry Kane blieb ohne Torerfolg, was bedeutet, dass er in seiner elften Champions-League-Spielserie in Folge keinen Treffer erzielt hat. Damit verpasste er die Chance, den Rekord von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2017/18 einzustellen. Vor der Pause scheiterten mehrere gute Chancen: Ein Solo von Dayot Upamecano wurde von Kane für Karl vorbereitet, doch Karl schoss deutlich über das Tor. Auch ein Schienbein-Volley von Kane landete neben dem Kasten, und ein weiterer Versuch des Ballon-d'Or-Gewinners wurde geblockt.

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Eine mögliche Ursache für die anfängliche Schwäche könnte der personelle Engpass sein. Vier Offensiv-Stars fielen verletzt aus: Serge Gnabry litt unter einer Muskelverletzung, Jamal Musiala hatte einen Faserriss, Noussair Mazraoui (im Text als Díaz bezeichnet) zog sich einen Bündelriss zu und auch Saibari fehlte aufgrund eines Syndesmose-Risses. Zudem kehrte Kapitän Manuel Neuer erst nach langer Pause zurück. Er spielte sein erstes Match seit dem 21. Oktober, als es gegen Arsenal 2:2 unentschieden endete. Die letzten drei Spiele gegen Freiburg, Magdeburg und den BVB hatte er wegen Fußproblemen verpasst.

Zweiter Sieg sichert Top-8-Platzierung ab

Die zweite Halbzeit brachte dann die klare Entscheidung für die Gäste. In der 74. Minute erhöhte Konrad Laimer nach einer Vorlage von Harry Kane auf 2:0 und sorgte damit für Klarheit im Turnierverlauf. Versuche, das Ergebnis noch weiter zu erhöhen, blieben erfolglos. So stellte Upamecano in der 81. Minute zwar vermeintlich auf 3:0, doch das Tor wurde nicht gezählt, da ein offensives Foul voranging. Unter Interimstrainer Aaron Danks, der weiterhin den erkrankten Chefcoach Vincent Kompany vertritt, der an Hirnhautreizung leidet, feiern die Bayern diesen wichtigen Dreier.

Dieser Erfolg ist strategisch von großer Bedeutung für den weiteren Verlauf der Liga-Phase. Mit diesem zweiten Sieg im vierten Spiel der Phase, nach dem 5:0-Eröffnungssieg gegen Bodø/Glimt, sichern sich die Münchner die direkte Qualifikation für die Top-8-Platzierung. Dies ermöglicht es dem Verein, den Umweg über die Play-offs zu vermeiden und direkt in die nächste Runde einzusteigen. Die nächste wichtige Begegnung findet am 5. Juni 2027 im selben Stadion statt, wo dann das Finale der Champions League ansteht.