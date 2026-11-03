FC Bayern München besiegt Atlético Madrid mit 2:0

Lennart Karl und Konrad Laimer sichern den FC Bayern München einen wichtigen 2:0-Auswärtssieg bei Atlético Madrid in der Champions League Ligaphase.

Der FC Bayern München hat die Liga-Phase der Champions League mit einem klaren 2:0-Sieg beim spanischen Rekordmeister Atlético Madrid gestartet. Die Münchner zeigten sich nach dem unentschiedenen Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund als reaktionsfähig und setzten sich am fremden Platz deutlich durch. Es handelt sich um den zweiten Erfolg in vier Spielen dieser Phase, wobei das Team bereits zum Auftakt mit 5:0 gegen Bodo/Glimt triumphierte. Diese Punkte sind entscheidend für die Qualifikation direkt für die K.o.-Runde.

Lennart Karl beantwortet Kritik sportlich

Im Mittelpunkt des Erfolgs stand der 18-jährige Nachwuchsspieler Lennart Karl, der mit seinem Treffer zur 54. Minute den Grundstein für den Sieg legte. Nach einer unzureichenden Klärungsaktion der Madrilenen eroberte er den Ball von Le Normand und schob ihn zum 1:0 ins Tor. Sein anschließender Jubel fiel besonders auf, da er beide Hände an die Ohren legte und den Mund bewegte, als würde er etwas sagen. Diese Geste wirkte wie eine direkte Reaktion auf seine Kritiker im öffentlichen Diskurs.

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Der Hintergrund dieses Moments ist politisch aufgeladen, da Uli Hoeneß sich zuvor kritisch über das junge Talent geäußert hatte. Der Vorstandsvorsitzende betonte in einem Interview mit der Welt am Sonntag, dass er ein ernstes Gespräch mit Karl führen wolle und junge Spieler Demut benötigen. Karls Berater Michael Ballack hatte daraufhin öffentlich vor seinem Schützling Stellung bezogen und die Verantwortlichen des Vereins attackiert. Mit seiner Leistung in Madrid lieferte Karl nun eine klare sportliche Antwort auf diese Vorwürfe.

Laimer sichert Endstand trotz Personalausfälle

Für den definitiven Endstand sorgte Konrad Laimer in der 74. Minute. Nach einem Zuspiel von Harry Kane traf er zum 2:0 und sicherte den Auswärtserfolg für die Münchner. Wenig später schien Dayot Upamecano das Ergebnis noch weiter auszubauen, doch sein vermeintlicher Treffer wurde nicht anerkannt. Der Sieg ist umso bemerkenswerter, da die Offensive vor der Pause kaum Lösungen gegen die kompakte Defensive fand und mehrere Schlüsselspieler fehlten.

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Vor der Halbzeitpause verfehlten sowohl Harry Kane als auch Lennart Karl ihre Chancen klar, was auf die angespannte Personalsituation hindeuten könnte. Saibari leidet unter einem Syndesmosebandriss, Serge Gnabry sowie Jamal Musiala und Luis Díaz fallen jeweils mit Muskelverletzungen aus. Somit standen gleich vier Offensivkräfte nicht zur Verfügung, was die Durchschlagskraft der Bayern vor der Pause erheblich einschränkte. Dennoch gab es positive Nachrichten, da Michael Olise und Manuel Neuer rechtzeitig fit wurden.

Neuer-Debüt und Bedeutung für die Qualifikation

Für Kapitän Manuel Neuer war dies der erste Einsatz seit dem 21. Oktober. Aufgrund von Fußproblemen hatte er zuletzt bei den Partien gegen Freiburg, Magdeburg und Borussia Dortmund pausieren müssen. Seine Rückkehr ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität der Abwehr. Unter Interimstrainer Aaron Danks, der den erkrankten Vincent Kompany wegen Hirnhautreizung weiterhin vertritt, sammeln die Münchner wichtige Punkte.

Diese Punkte sind essenziell im Kampf um einen Platz unter den besten acht Teams der Ligaphase. Eine solche Platzierung würde den Umweg über die Play-offs ersparen und die Reise zum Finale erleichtern. Eine zusätzliche Besonderheit erhält der Sieg durch den Blick auf das Saisonfinale: Am 5. Juni 2027 wird im Estadio Metropolitano von Madrid das Endspiel der Champions League ausgetragen. In 214 Tagen steht also das große Finale an, was die Bedeutung dieses Spiels unterstreicht.

Einziger Wehrmutstropfen bleibt für Harry Kane. Er verpasst im elften Champions-League-Spiel in Serie, mindestens ein Tor zu erzielen, und kann so den Rekord von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2017/18 nicht einstellen. Trotz dieser persönlichen Statistik bleibt der Fokus auf dem Mannschaftserfolg. Der FC Bayern München hat gezeigt, dass er auch ohne viele Offensivkräfte und unter neuen Trainingsbedingungen konkurrenzfähig ist und die notwendigen Schritte für eine erfolgreiche Saison fortsetzt.