FC Bayern München besiegt Atletico Madrid und festigt Tabellenführung

Der FC Bayern München gewinnt das schwere Auswärtsspiel bei Atletico Madrid in der Champions League. Die Münchner zeigen eine starke taktische Leistung und festigen ihre Position an der Spitze.

Der FC Bayern München hat die angespannte Personalsituation erfolgreich überwunden und die Führung in der Champions League zurückgewonnen. Das Team aus München setzte sich gegen den spanischen Rekordmeister Atletico Madrid durch und schuf damit eine entspanntere Ausgangslage für die kommenden Spieltage. Trotz einer kritischen Phase mit vielen Unentschieden zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Reaktion auf die schwierigen Umstände.

Taktische Dominanz gegen Atletico Madrid

Die Münchner überstanden eine Phase, die deutlich kritischer hätte verlaufen können, ohne dabei nur knapp davonzukommen. Gegen den FC Arsenal und Borussia Dortmund gab es zwei der vier Remis gegen starke Gegner. Umso wichtiger war es jetzt, bei Atletico eines der schwersten Auswärtsspiele zu gewinnen. Ein Gegner, der nicht nur eine fußballerische Topleistung abverlangt, sondern auch mentale und physische Stärke fordert. Die Bayern ließen sich kein bisschen verunsichern und hielten über die volle Distanz dagegen.

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Sie überstanden schwere Phasen und rissen die Kontrolle immer wieder an sich. Diese Mannschaft ist nicht an all den Rückschlägen zerbrochen, sie scheint daran nochmal gewachsen zu sein. Was sich dann auch an der taktischen Leistung erkennen ließ. Zuletzt hatten die Bayern gerade in den Topspielen das Problem, dass ihr hohes Pressing nicht so richtig funktionierte. Dadurch gab es zu viele Spielphasen, in denen sie sehr tief verteidigen mussten. In der Champions League gehört das dazu, volle Kontrolle über 90 Minuten ist nahezu unmöglich.

Auch in Madrid standen die Münchner manchmal tief und mussten Angriffe aushalten. Das Problem war in anderen Spielen eher, dass sie die Kontrolle nicht schnell genug zurückbekamen. Weil sie vorn keinen Druck auf den Ball bekamen und im Ballbesitzspiel zu hektisch agierten. Diesmal aber war es anders. Nur in den Minuten nach dem 1:0-Führungstor waren sie zu ungeduldig und ließen Atletico kurz am Ausgleich schnuppern. Ansonsten aber spielten sie ruhig, dominant und ließen Ball und Gegner laufen.

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Leistungsstarke Akteure und individuelle Glanzpunkte

Auch das Pressing und das Gegenpressing waren viel schärfer und aggressiver als zuletzt. Dies lässt sich an der Balleroberung von Laimer warf sich in jeden Zweikampf, ließ sich von der physischen Spielweise des Gegners nicht beeindrucken und unterstützte die Offensive mit wichtigen Läufen. Ist er in Topform, ist auch der FC Bayern insgesamt nochmal eine Stufe besser. Beim Ballon d'Or war dem Franzosen nur der 26. Platz vergönnt. Was bei einer Veranstaltung, die Offensivspieler so stark bevorzugt, wenig überrascht. Und doch zeigt es, wie gering die internationale Wertschätzung für den Innenverteidiger ist.

Wer wissen will, wie bedeutsam er für den FC Bayern ist, muss sich nur das Spiel gegen Atletico anschauen. Der 28-Jährige rettete Partnermehrfach in letzter Not, unterstützte auf dem Flügel, wo es nur ging. Außerdem war er in der Spieleröffnung einer der wichtigsten Spieler. Zuletzt hat Upamecano sogar ein bisschen Bayern-Legende Lucio in sich entdeckt. Gegen Freiburg marschierte er über den gesamten Platz, um dann eiskalt zu treffen. In Madrid dribbelte er wieder viele Meter in Richtung Strafraum und setzte einen abgefälschten Schuss an die Latte.

Sein Kopfballtreffer zum vermeintlichen 3:0 wurde ihm aberkannt, aber der Abwehrboss des FCB übernimmt Verantwortung in allen Bereichen und hat sich von einem fehleranfälligen Spieler zu einem unterschätzten Ankerspieler entwickelt. Zu den wichtigsten Spielern des FC Bayern will irgendwann auch Karl gehören. Zuletzt stand der 18-Jährige etwas in der Kritik - nicht zuletzt, weil Karls Form war bereits vor dem Kracher in Madrid wieder verbessert. Gegen Atletico belohnte er sich jetzt aber auch mit einem sehr wichtigen Tor für den aufsteigenden Trend.

Offensive Dynamik und Zukunftsaussichten

Der Linksfuß legte viele Meter zurück, arbeitete defensiv meist gut mit und bewies bei seinem Tor genau das richtige Gespür im Pressing. Ob Hoeneß das angekündigte Gespräch mit ihm schon geführt hat? Falls nicht, könnte sich das ganze Thema nun von selbst erledigt haben. Der Engländer hat jetzt in vier aufeinander folgenden Spielen nicht für den FC Bayern getroffen. Immerhin zwei Vorlagen gelangen ihm und seine Leistung gegen Atletico war alles andere als schlecht.

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Die Verlagerung auf Laimer vor dem 2:0 war Weltklasse. Auch sonst ist Kane gut eingebunden, organisiert das Spiel mit und ist enorm wichtig für das Herausspielen von Chancen. Zuletzt gab es aber mindestens leichte Kritik an seiner taktischen Rolle. Bundestraineräußerte bei "Prime Video" am Dienstag ähnliche Bedenken. Zu oft sei der Engländer nicht dort, wo er ihn gerne sehen würde: Am und im Strafraum.