Der FC Bayern München hat die Diagnose von Jamal Musiala klargestellt. Der Nationalspieler steht gegen Lille auf der Bank, während Kompany mit verletzungsgeschwächtem Kader antritt.

Der FC Bayern München hat die Kontroverse um seine Offensive Jamal Musiala geklärt, nachdem der Nationalspieler vor dem Champions-League-Duell gegen den OSC Lille nicht in der Startelf stand. Trainer Vincent Kompany verzichtete auf den 23-Jährigen, der sich nach einer Muskelverletzung erst am vergangenen Freitag im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln wieder zum Kader gesellt hatte. Die Entscheidung traf Kompany trotz massiver personeller Engpässe im Angriff und in der Abwehr. Musiala startete zunächst auf der Ersatzbank und war nicht im Aufgebot für die Partie im Stade Pierre-Mauroy.

Klärung der medizinischen Fakten

Der Verein sowie die Managementagentur 11WINS haben eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, um Gerüchten über den Zeitpunkt der Symptome entgegenzuwirken. Klargestellt wurde, dass Musiala erstmals am 22. April 2025 auf neurologische Symptome vom Absence-Typ untersucht wurde. Diese Untersuchung geschah in Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern München unmittelbar nach dem ersten Auftreten der Beschwerden. Diese zeitliche Einordnung soll die These widerlegen, dass die Probleme erst nach der Vertragsverlängerung im Februar begannen.

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Die neurologische Erkrankung war im Sommer öffentlich geworden, nachdem Musiala bei zwei Testspielen des FC Bayern Zusammenbrüche auf dem Platz erlitten hatte. Anschließend hatte der Offensivspieler eine Phase der Absence-Problematik bekannt gegeben. Die Klarstellung des Vereins zielt darauf ab, die Transparenz im Umgang mit der Gesundheit des Spielers zu wahren und den Fokus wieder auf die sportlichen Aufgaben zu lenken.

Interne Debatten und Gehaltsfragen

Der Umgang mit der Verletzungslage löste innerhalb des Vereins und in der Öffentlichkeit hitzige Debatten aus. Die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten in der vergangenen Woche einen Gehaltsverzicht des Spielers thematisiert. Rummenigge zweifelte öffentlich an, ob Musiala trotz der neurologischen Erkrankung wieder das frühere sportliche Topniveau erreichen könne. Der frühere Vorstandsvorsitzende betonte, dass die vereinbarten Summen nicht mehr darstellbar seien, falls das Niveau nicht erreicht werde.

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Die Äußerungen von Hoeneß und Rummenigge hatten für großen Aufruhr gesorgt. Die Kritik richtete sich gegen die Höhe des Gehalts angesichts der Unsicherheit über die langfristige sportliche Leistungsfähigkeit. Die Managementagentur 11WINS und der FC Bayern reagierten auf diese öffentlichen Auseinandersetzungen nun mit der präzisen Datierung der medizinischen Untersuchungen. Dieser Schritt dient dazu, die Faktenlage klarzustellen und Spekulationen über den zeitlichen Ablauf der Erkrankung auszuräumen.

Verletzungsnotstand im Kader

Die Nichtberücksichtigung von Musiala ist eingebettet in eine massive Verletzungssituation, die den FC Bayern vor große Herausforderungen stellt. Trainer Vincent Kompany muss auf mehrere angesehene Stars verzichten. Ausfallende Angreifer sind Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Auch in der Abwehr und im Tor fehlen Schlüsselspieler: Manuel Neuer und Alphonso Davies sind ebenfalls verletzt. Diese Lücken erschweren die Aufstellung für das wichtige Auswärtsspiel in Frankreich erheblich.

Trotz der zahlreichen Ausfälle setzt Kompany auf Kampfgeist. Er kündigte an, die verbliebenen Spieler würden in dieser schwierigen Situation "mit dem Messer zwischen den Zähnen" auflaufen. Als positiver Faktor für die Offensive zählt neben dem zurückgekehrten Musiala auch Luis Díaz wieder zum Kader, der sich nach einer Muskelverletzung erholt hatte. Die taktische Ausrichtung muss sich daher auf die verbleibenden Reserven stützen, um die Punkte zu sichern.

Zielsetzung für die Champions League

Der FC Bayern München muss im Stade Pierre-Mauroy den nächsten Sieg einfahren, um seine Turnierchancen nicht zu gefährden. Ein Auswärtserfolg ist entscheidend, um die Chance auf den direkten Einzug ins Achtelfinale zu wahren. Die Tabelle zeigt, dass dafür aktuell ein Platz unter den ersten Acht erforderlich ist. Die Punkte aus dem Spiel gegen Lille sind somit von fundamentaler Bedeutung für die weitere Qualifikation.

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Die Bedeutung des Spiels unterstreicht die Dringlichkeit der Situation. Jeder Punkt ist notwendig, um die sportliche Perspektive zu sichern. Die Klarstellung rund um Musiala soll nun der Mannschaft helfen, den Fokus auf die sportliche Bewältigung der Aufgabe zu richten. Vincent Kompany steht vor der Aufgabe, eine funktionierende Offensive aus den noch verfügbaren Kräften zu formen, um die geforderten Punkte in Lille einzufahren.