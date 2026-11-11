Der Co-Trainer Aaron Danks wird laut Medienberichten nicht wechseln und bleibt bei Bayern München, während Gerüchte über einen möglichen Abgang des 43-jährigen Engländers weitergehen.

Der Co-Trainer Aaron Danks wird laut Medienberichten nicht wechseln und bleibt bei Bayern München, während Gerüchte über einen möglichen Abgang des 43-jährigen Engländers weitergehen. Danks hat in den letzten vier Pflichtspielen die Seitenlinie der Münchner vertreten, nachdem Vincent Kompany wegen einer Hirnhautreizung auskurieren musste, und dabei eine erfolgreiche Arbeit geleistet.

Co-Trainer Danks: Erfolgreiche Vertretung von Kompany

In den letzten vier Pflichtspielen hat Danks die Seitenlinie der Münchner vertreten, nachdem Vincent Kompany wegen einer Hirnhautreizung auskurieren musste. Seine Arbeit als Vertretung war sehr erfolgreich, was bei einigen Klubs auf sich aufmerksam machte. Der Rekordmeister blieb sowohl in der Bundesliga gegen den SC Freiburg (3:1) als auch gegen den BVB (2:2) erfolgreich.

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Gerüchte über einen möglichen Abgang

Es gab vermehrt Gerüchte über einen Abschied des bayerischen Co-Trainers aus München. Vor allem wurde Danks in Verbindung mit Michael Carrick gebracht, der laut übereinstimmenden Medienberichten noch während der Länderspielpause den Verein verlassen soll. Als Verstärkung des zukünftigen Trainerteams wurde Danks gehandelt, und die BBC bestätigte die Spekulationen.

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Keine Pläne für einen Wechsel

Für den FC Bayern sind laut AZ sämtliche Bemühungen um Danks vergebens. Ein Wechsel des Kompany-Cos käme für die Münchner überhaupt nicht infrage. Weder die Klub-Verantwortlichen noch Kompany wollen demnach ohne den 43-jährigen Engländer weitermachen. Danks selbst hat in mehreren Interviews klar gestellt, dass er an der Isar bleiben will.

Ausblick für die Zukunft

Der Rekordmeister bleibt daher in der aktuellen Saison im Trainerstab. Danks wird weiterhin die Seitenlinie vertreten und die Mannschaft in den kommenden Pflichtspielen unterstützen. Die Klub-Verantwortlichen haben keine Pläne, Danks zu ersetzen, und sehen ihn als wichtigen Bestandteil des Trainerteams. Die Saison 2024/25 wird damit mit einem stabilen Co-Trainer an der Seite von Trainer X fortgesetzt, während die Mannschaft weiterhin auf den Erfolg in der Bundesliga und im europäischen Wettbewerb hinarbeitet.