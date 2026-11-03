FC Bayern München contra Atlético Madrid: Personalnot und Trauerflor präden CL-Kracher

Der FC Bayern reist mit schweren Personalproblemen zu Atlético Madrid. Bei einem Sieg ziehen die Münchner an den Rojiblancos vorbei.

Die Champions League Ligaphase erreicht einen Höhepunkt, wenn der FC Bayern München am Abend zum vierten Spieltag bei Atlético Madrid antritt. Anstoß der Partie im Riyadh Air Metropolitano ist um 21 Uhr. Beide Klubs haben sich entschlossen, das Spiel mit einem Trauerflor zu bestreiten, um den Opfern der jüngsten Tragödien in Spanien zu gedenken. Dieser Geste folgen auch Schweigeminuten und Andenkensmomente, die von der UEFA angeordnet wurden.

Personalnot zwingt Aaron Danks zur Taktikänderung

Interims-Coach Aaron Danks sieht sich mit einer extremen Personalsituation konfrontiert, bevor er auf die Starformation von Diego Simeone trifft. Nach dem kostenintensiven 2:2 im deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund fehlen fast die komplette Offensivreihe. Die Verletzungen von Ismael Saibari und Serge Gnabry in der ersten Halbzeit des Dortmund-Spiels haben die Lage verschärft. Danks muss im Hexenkessel der spanischen Hauptstadt improvisieren und eine Antwort auf das defensive Bollwerk finden, das Simeone seit Jahren aufbaut.

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Aufstellung: Manuel Neuer kehrt ins Tor zurück

Trotz der Sorgen gibt es Entlastung für die Münchner in der Startelf. Manuel Neuer steht wieder fit zwischen den Pfosten und leitet das Team an. Michael Olise, der zuletzt angeschlagen war, gehört ebenfalls zur Beginnformation. Die fünf Veränderungen im Vergleich zum deutschen Derby umfassen ferner Jonathan Tah, Josip Stanišić und Tom Bischof. Jonas Urbig, Min-jae Kim und Aleksandar Pavlović starten stattdessen auf der Bank und bereuen eventuell den Einsatz.

Atlético Madrid dominiert die La Liga Tabelle

Die Madrilenen präsentieren sich als absolute Spitzenmannschaft und belegen nach elf Spieltagen der La Liga den zweiten Platz. Sie liegen dicht hinter dem FC Barcelona und haben sich nach der knappen 2:1-Auftaktniederlage gegen den Liverpool FC gefangen. Ein 2:0-Erfolg gegen Manchester United und ein 1:1 gegen den VfB Stuttgart bestätigen die Stabilität. Damit sind die Rojiblancos seit acht Pflichtspielen ungeschlagen, davon sieben Siege. Ein Dreier würde sie in der Tabelle des FC Bayern vorbeiziehen lassen.

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Simeone vertraut auf bewährte Rotation

Die Generalprobe bei UD Levante wurde erfolgreich mit 2:0 gewonnen, was Diego Simeone zu wenigen Änderungen bewegt. Robin Le Normand und Alexander Sørloth starten anstelle von Morten Hjulmand und Kang-in Lee. Simeone sieht keine Notwendigkeit für große Personalrochaden, da die aktuelle Mischung funktioniert. Die Rojiblancos wollen den positiven Trend fortführen, um die Tabellenführung oder zumindest die sichere Gruppe zu festigen.

Außerhalb des Rasens: Kontroverse um Lennart Karl

Die Aufmerksamkeit richtet sich auch auf Lennart Karl. Nach Uli Hoeneß' Mahnung zur Demut unterstützt Robert Andrich den 18-Jährigen. Andrich weiß aus eigener Erfahrung mit seinen pinken Haaren vor der Heim-EM 2024, dass extravagante Stilentscheidungen mehr Leistung auf dem Platz erfordern. Er ermutigt Karl, er selbst zu sein, warnt aber vor den Konsequenzen, falls die sportlichen Leistungen hinter dem Image zurückbleiben.

Unterkunft: Praktisch gelegen, nicht im Luxus

Der FC Bayern München hat sich für das INNSiDE by Meliá Madrid Valdebebas entschieden. Das Vier-Sterne-Hotel im Nordosten Madrids liegt rund 15 Kilometer vom Zentrum entfernt. Ein Zimmer ist bereits ab 169 Euro buchbar. Die Location ist strategisch günstig, nur zehn Minuten vom Flughafen und 15 Minuten vom Estadio Metropolitano entfernt. Dies priorisiert die Logistik für den anstrengenden Auswärtseinsatz in der Königsklasse vor luxuriösem Komfort.