FC Bayern München: Davies-Verletzung, Tah-Interesse und Kompany-Rückkehr

Alphonso Davies verletzt sich im Kanada-Testspiel. FC Bayern München bestätigt kein Tah-Transferziel. Trainer Vincent Kompany kehrt ins Training zurück. Details zu den aktuellen Verletzungen und Transfers.

Die Nachrichtenlage beim FC Bayern München wurde in den letzten Tagen maßgeblich durch eine Verletzung von Kapitän Alphonso Davies geprägt, die die Planung für die kommenden Wochen erschwert. Der kanadische Nationalspieler zog sich während des Länderspiels gegen Guatemala eine Verletzung zu, die ihn kurzfristig aus dem Kader entfernt. Dieser Vorfall rückte das sportliche Ergebnis des CONCACAF-Nations-League-Viertelfinals, das Kanada mit 3:2 gewann, für die Münchner schnell in den Hintergrund.

Davies-Verletzung im Länderspiel

Alphonso Davies verletzte sich bereits in der fünften Minute des Spiels in der Nacht auf Samstag im eigenen Strafraum. Nachdem er ausgeglitten war, versuchte er kurzzeitig weiterzuspielen, signalisierte der Bank aber dann die Notwendigkeit einer Auswechslung. Bisher ist unklar, wie lange der Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft ausfallen wird. Die genauen medizinischen Befunde stehen noch aus, was Unsicherheit bezüglich seines availability für die kommenden Pflichtspiele des FC Bayern München erzeugt.

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Kompany kehrt ins Training zurück

Trainer Vincent Kompany hat wichtige Fortschritte bei seiner Genesung gemacht und nahm am Donnerstag erstmals wieder an den Spielformen der Münchner Einheiten teil. Der 40-Jährige war zuvor wegen einer Hirnhautreizung ausgefallen und hatte am Dienstag die Säbener Straße wieder erreicht. Bis Jahresende müssen die Bayern jedoch weiter auf den verletzten Manuel Neuer und andere Ausfälle wie Dayot Upamecano (Muskelfaserriss) sowie Bara Sapoko Ndiaye (Blinddarm-OP) verzichten. Musiala und Ndiaye befinden sich bereits länger wieder im vollen Teamtraining.

Kein Interesse an Barcelona-Transfer

Der FC Bayern München weist Spekulationen über ein Interesse von FC Barcelona an Verteidiger Tah zurück. Spanische Medien berichteten über ein potenzielles Winter-Transferangebot, da Barca Probleme in der Defensive habe. Tah, dessen Marktwert unter 30 Millionen Euro liegt, hat einen Vertrag bis Sommer 2029. Der Rekordmeister ist nicht verkaufsbereit, da teurer Ersatz erforderlich wäre. Tah selbst hat keine Wechselgedanken und bleibt Stammspieler mit 13 Pflichtspielen in dieser Saison.

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Co-Trainer Danks bleibt in München

Aaron Danks, der während der Abwesenheit von Vincent Kompany erfolgreich als Interimstrainer fungierte, bleibt beim FC Bayern München. Gerüchte über einen Wechsel zu anderen Klubs wurden durch die Klubverantwortlichen und Kompany selbst widerlegt. Danks erklärte in mehreren Interviews, dass er an der Isar bleiben möchte. Die Verbindung zwischen Danks und Kompany wird als unersetzlich für die weitere Arbeit im Verein angesehen.

Musiala-Debatte und Hoeneß-Kritik

Sportdirektor Max Eberl und Ehrenpräsident Karl-Heinz Rummenigge äußerten sich kritisch zur Situation um Jamal Musiala. Eberl befürchtet, dass Musiala nach seinen gesundheitlichen Problemen nicht mehr sein frühes Leistungsniveau erreichen könnte. Rummenigge sieht den Verein in einem Dilemma zwischen sportlichen Ambitionen und wirtschaftlicher Verantwortung. Die Debatte um ein mögliches Gehaltsverzicht des Stars ist weiterhin präsent, wobei Experten die Legitimität solcher Forderungen in der aktuellen Lage betonen.