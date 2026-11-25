FC Bayern München gibt Details zu Jamal Musialas Gesundheit bekannt. Der Verein bestätigt ärztliche Behandlung seit April 2025 und verurteilt öffentliche Kritik an der Vertragslaufzeit.

Der FC Bayern München hat nach monatelangen internen und öffentlichen Konflikten neue Fakten zur Erkrankung von Jamal Musiala veröffentlicht. Nach einem konstruktiven Gespräch mit dem Management des deutschen Nationalspielers bestätigte der Rekordmeister am Mittwoch, 25.

November 2026, den genauen Zeitpunkt der ersten medizinischen Intervention. Die Vereinsführung stellt klar, dass die Gesundheit des 23-jährigen Spielers oberste Priorität habe und er bei seiner Genesung volle Unterstützung erhalte. Diese Äußerung folgt auf heftige Attacken der Klubbosse, die Zweifel an der Genesungsfähigkeit und der Vertragsgrundlage des Talentstars äußerten.

Medizinischer Befund seit April 2025

Also read Im Fall Musiala kommen neue Details über Konflikte in Bayern-Spitze ans Licht

Jamal Musiala wurde laut einer offiziellen Stellungnahme des FC Bayern München erstmals am 22. April 2025 auf neurologische Dysfunktionen untersucht. Diese Untersuchung geschah in direkter Absprache mit der medizinischen Abteilung des Vereins unmittelbar nach dem erstmaligen Auftreten der Symptome. Bei den Beschwerden handelt es sich um absence-artige Phänomene, also plötzliche Bewusstseinsstörungen, die medizinisch als Form von Epilepsie eingeordnet werden. Musiala hatte diese Probleme erst später öffentlich gemacht, nachdem er in zwei Testspielen im August 2025 zusammengebrochen war.

Unfall im April 2025 und strafrechtliche Einordnung

Der Zeitpunkt der ersten Diagnose liegt neun Tage nach einem Autounfall, den Musiala am 13. April 2025 bei hoher Geschwindigkeit auf einer Autobahn im Südosten Münchens verursachte. Dieser Vorfall war erst im Frühjahr 2026 öffentlich bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft München schließt einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Verkehrsunfall und den neurologischen Symptomen ausdrücklich aus. Eine Sprecherin bestätigte, dass keine Anzeichen dafür existieren, dass der Unfall auf eine Absence zurückzuführen war oder die gesundheitlichen Probleme damit zusammenhängen. Weder Musiala noch seine Schwester wurden bei dem Unfall verletzt, zwei Fahrer eines angefahrenen Kleinwagens erlitten leichte Verletzungen.

Kritik von Lothar Matthäus an Vereinsführung

Advertisement

Lothar Matthäus stuft die aktuelle Debatte um Jamal Musiala als schwere Zerreißprobe für den FC Bayern München ein. Der Rekordnationalspieler kritisierte in einer Kolumne bei Sky, dass die Art des Vorgehens dem Spieler schade und den Zusammenhalt im Verein zerstöre. Matthäus zweifelt daran, dass die offensive Kritik der Offiziellen ohne interne Informationen erfolgt sei. Er fragt sich, ob Uli Hoeneß und andere Funktionäre Details wüssten, die der Öffentlichkeit nicht bekannt seien. Für Matthäus ist eine schnelle Lösung im Interesse des Clubs und des Athleten unabdingbar.

Verurteilung der FIFPRO und solidarische Haltung

Die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO hat die Äußerungen der Bayern-Verantwortlichen scharf verurteilt. FIFPRO-Präsident Sergio Marchi betonte, dass die öffentliche Diskussion des Gesundheitszustands und die Infragestellung des Gehalts während der Genesung einen Mangel an Menschlichkeit zeigten. Marchi erklärte seine volle Solidarität mit Jamal Musiala und forderte den FC Bayern München auf, den unterzeichneten Vertrag bedingungslos einzuhalten. Er verglich die Situation mit Regelwerken in Südamerika, etwa in Argentinien, wo das Gehalt auch bei Erkrankungen geschützt ist, die außerhalb der Kontrolle des Spielers liegen. Der Verein müsse den Spieler finanziell und medizinisch bis zur medizinischen Freigabe unterstützen, ohne Abstriche an den vertraglichen Zusagen zu machen.