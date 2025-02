FC Bayern München: Dreesen lobt Mannschaft nach Celtic-Sieg und blickt auf Leverkusen

Der FC Bayern München hat nach seinem 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Celtic Glasgow eine gute Ausgangslage für das Champions-League-Achtelfinale geschaffen. CEO Jan-Christian Dreesen zeigte sich nach dem Spiel begeistert von der Leistung seiner Mannschaft und blickt positiv auf das kommende Spiel gegen Bayer Leverkusen.

Mit einem 2:1-Auswärtssieg in Glasgow hat sich der FC Bayern eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale geschaffen. CEO Jan-Christian Dreesen dachte hinterher auch an den Dezember 2023.ein gutes Stück aufgestoßen. Entsprechend zufrieden zeigte sich CEO Jan-Christian Dreesen bei seiner Bankettrede vor der Mannschaft in der Nacht auf Donnerstag. 'Die Mannschaft wäre heute fast zuerst dagewesen', erklärte Dreesen eingangs mit einem Schmunzeln:'Das haben wir auch noch nie gehabt.' Der Bundesliga-Spitzenreiter habe es'offensichtlich eilig' - auch schon mit Blick auf den Kracher in Leverkusen am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Das Auswärtsspiel im berüchtigten Celtic Park vor knapp 60.000 Zuschauern sei laut Dreesen'sicherlich kein einfaches Spiel' gewesen.'Die letzten 20 Minuten habt ihr es nochmal spannend gemacht - und trotzdem ist es ein besonderer Tag.'Dreesen sah den Celtic Park nach der erwartbar lauten Anfangsphase'erstaunlich ruhig, weil wir dieses Spiel im Griff hatten'.'Man hatte in der Halbzeit nicht wirklich das Gefühl, dass uns etwas passieren kann. Hintenraus war es nochmal ein wenig spannender, am Ende zählt aber das Ergebnis. Das hat heute gestimmt', so Dreesen, der von einer'wirklich guten Ausgangslage' sprach. Auch der aktuelle Gesamteindruck stimmt ihn positiv:'Wir haben alle miteinander das Gefühl, dass ihr ein Team seid, auf dem Platz alles füreinander gebt, mehr und mehr zusammenwachst. Das ist in einem Mannschaftssport das, was zählt. Nicht die einzelne Leistung, sondern das, was das Team zusammenbringt und schafft. Und das ist immer wieder phänomenal.' Für den Samstag in Leverkusen gelte es nun,'wieder die Kräfte zu sammeln. Ich glaube, wir haben ohnehin einen heißen Februar vor uns. Ich bin aber sicher, dass sich die Mannschaft voll fokussiert.' Diesen Eindruck wollen die Bayern-Profis schon in Leverkusen bestätigen





FC Bayern München Champions League Celtic Glasgow Jan-Christian Dreesen Bayer Leverkusen

