FC Bayern München Geschäftsführer Jan-Christian Dreesen äußert sich zur Verletzung von Jamal Musiala, Harry Kane und der Wintertransferpolitik.

FC Bayern München Geschäftsführer Jan-Christian Dreesen hat sich nach einem intensiven Wochenende zu den aktuellen Verletzungssituationen im Verein geäußert. Bei einem Besuch der Fanclub-Vereinigung in Kronach in Oberfranken betonte er, dass die Gesundheit der Spieler, insbesondere von Jamal Musiala, höchste Priorität genießt. Dreesen verwies darauf, dass der Klub eine Sorgfaltspflicht gegenüber seinen Athleten habe und keine überstürzten Maßnahmen ergreifen wolle.

Aktueller Gesundheitszustand von Jamal Musiala

Die Debatte um die temporären Absenzen von Jamal Musiala infolge einer neurologischen Dysfunktion hat den deutschen Fußball seit Tagen bewegt. Der 23-jährige Stammspieler gab am vergangenen Freitag im Spiel gegen Köln sein Comeback nach einer Pause von rund acht Wochen, die ursprünglich durch eine Muskelverletzung begründet war. Dreesen erklärte, dass nun alles Wichtige zu diesem Thema gesagt worden sei und man den Spieler nicht durch unnötigen Druck belasten dürfe.

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Es sei die Verantwortung des Vereins, Musiala die nötige Zeit zu geben, um wieder zu seiner alten Form zurückzufinden. Gleichzeitig bestehe eine Verpflichtung gegenüber dem Klub, um die langfristige Sportlichkeit zu gewährleisten. Diese Position teilte Dreesen mit den früheren Vorständen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die zwar unterschiedliche Akzente setzten, aber im Kern die gleiche Linie der Geduld vertraten.

Interne Abstimmung und Kritik an FIFPro

Dreesen zeigte sich überrascht über die massive Resonanz der internationalen Spielergewerkschaft FIFPro, die sich öffentlich zu dem Fall äußerte. Er bemerkte, dass die Organisation in Deutschland kaum vertreten sei, während die eigenen Fans und Medien das Thema stark diskutierten. Für die Verantwortlichen im Klub sei jedoch die Einheit im Team entscheidend, da jeder Spieler als einer von ihnen betrachtet werde.

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Reportagen der Süddeutschen Zeitung hatten zuvor ein Treffen der Berateragentur mit Uli Hoeneß im Sommer thematisiert, bei dem Absprachen getroffen worden sein sollen. Dreesen war bei diesem Gespräch nicht anwesend und konnte daher keine direkten Kommentare dazu abgeben. Er vermutete jedoch, dass die damaligen Eindrücke Hoeneß bei seinen späteren öffentlichen Aussagen im Sinne der Sorgfaltspflicht im Hinterkopf blieben.

Rolle von Max Eberl und Vincent Kompany

Zur Frage, wie die sportliche Leitung zwischen den Fronten positioniert ist, lobte Dreesen Max Eberl für seine klaren Worte. Sowohl Eberl als auch Cheftrainer Vincent Kompany seien fest von der Rückkehr Musialas zu seiner Top-Leistung überzeugt. Der Fokus liege dabei nicht nur auf der sportlichen Wiedergenesung, sondern auch auf dem menschlichen Wohl des Spielers. Die öffentliche Diskussion über das Motto Mia San Mia bezeichnete Dreesen als unnötig aufgesetzt, da der Verein das Engagement des Spielers uneingeschränkt unterstütze.

Weiterer Verlauf und Wintertransferstrategie

Bezüglich eines festen Zeitrahmens für die vollständige Genesung wollte Dreesen keine spezifischen Wochenangaben machen. Man werde die Situation im Winter, der noch mehrere Monate andauert, neu evaluieren. Er warnte davor, zu frühe Wasserstandmeldungen zu veröffentlichen, da jede Genesung individuell verlaufe. Für alle anderen Spieler, die ähnliche Ausfallzeiten hatten, gelte die gleiche Geduld.

Die Verletzungen von Harry Kane und Ismael Saibari führen aktuell nicht zu sofortigen Aktivitäten auf dem Wintertransfermarkt. Dreesen bezeichnete das Einkaufen im Winter generell als strategisch nachteilig, da man dann unter Druck agiere. Stattdessen hoffe der Klub auf die Rückkehr von Luis Diaz, Alphonso Davies und die Bestätigung, dass Michael Olise nicht schwerer verletzt ist. Eine Gesamtbewertung der Transfersituation soll erst zu Weihnachten erfolgen.