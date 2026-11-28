FC Bayern München adressiert die Kritik an Jamal Musiala. Vorstandsportler Eberl, CEO Dreesen und Ex-CEO Kahn klären die Position zum Gesundheitszustand und Verträgen des Spielers.

Die internen und öffentlichen Spannungen um die sportliche Zukunft und den Gesundheitszustand von Jamal Musiala beim FC Bayern München erreichen einen neuen Höhepunkt. Nachdem mehrere Vorstandsmitglieder des Rekordmeisters in den letzten Tagen sehr öffentliche Kritik an der Leistung des deutschen Nationalspielers geübt hatten, reagieren nun die Entscheidungsträger entschlossen. Der Fokus verschiebt sich von der öffentlichen Debatte hin zu internen Klärungen und dem Wunsch nach geschlossenen Reihen. Alle Beteiligten betonen erneut die menschliche Tragödie hinter der sportlichen Diskussion und fordern Ruhe für den betroffenen Akteur.

Vorstandsportler Eberl fordert Ruhe für Musiala

Christoph Eberl, der Sportvorstand des FC Bayern München, hat in den Tagen nach den heftigen Attacken durch die Klubspitze klar Stellung bezogen. Eberl ergriff die Initiative und rief alle Verantwortlichen des Vereins dazu auf, an einem Strang zu ziehen. Er betonte eindringlich, dass der Verein Ruhe für den Jungen schaffen wolle, da es sich um eine menschliche Tragödie handle. Der Sportvorstand gab an, dass man dem Spieler den notwendigen Raum geben werde, um abzuschalten, sich zurückzuziehen und anschließend gestärkter wiederzukehren. Eberl bezeichnete die neuerliche Verletzung als Rückschlag, der jedoch gemeinsam getragen werde. Er stellte klar, dass der Mensch Jamal Musiala im Vordergrund stehe und das gleiche Interesse aller am Wohlergehen des Spielers bestehe. Eberl erklärte zudem, dass über die Situation ausreichend gesprochen worden sei und der Verein nun seine Stärke zeigen müsse, indem er in schwierigen Momenten noch enger zusammenwächst.

Also read Konflikt bei FC Bayern: Dreesen und Kimmich streiten über Kommunikation

Dreesen stoppt öffentliche Diskussion und nennt Kimmich

Jan-Christian Dreesen, CEO des FC Bayern München, griff die Thematik am Donnerstagnachmittag bei einem Ortstermin in Unterhaching bei München auf. Dreesen legte dar, dass man sich in Zukunft um das Kümmern kümmern wolle und nicht um das Reden. Er verwies darauf, dass das Wort nicht in dem Satz stecke und man interne Angelegenheiten auch intern klären wolle. Auf die Frage, ob der Verein Joshua Kimmich zu einem Gespräch bitten werde, um die Situation zu regeln, entgegnete Dreesen klar, dass er dies nicht gesagt habe. Stattdessen meinte er, dass Joshua Kimmich zu Jamal eine Aussage getroffen habe, was damit gemeint war. Dreesen betonte, dass das ganze Thema Musiala hinreichend besprochen worden sei und man nun die Diskussion beenden wolle. Seine Strategie bestand darin, die öffentliche Debatte zu stoppen und die Kommunikation auf interne Kanäle zu verlagern, um weitere Spekulationen zu unterbinden.

Oliver Kahn kritisiert öffentlichen Druck auf den Spieler

Der langjährige ehemalige Bayern-CEO Oliver Kahn zeigte sich bei einer Podiumsdiskussion in Magdeburg äußerst kritisch gegenüber der Vorgehensweise der aktuellen Führung. Kahn ging davon aus, dass Musiala trotz der Erkrankung wieder zu seiner Topform finden werde, da die Krankheit behandelbar sei und er glaube, dass der Spieler damit leben könne. Als Kahn auf die Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über einen möglichen Gehaltsverzicht zu sprechen kam, lehnte er dies scharf ab. Kahn erklärte, dass ein gültiger Vertrag die Ausgangsposition sei und es nichts herumzukritteln gebe. Es sei geradezu abstrus, den Spieler unter Druck zu setzen und öffentlich an seinen Anstand zu appellieren, auf Teile seines Gehalts zu verzichten. Obwohl Kahn Verständnis für die Sorgen der Bayern-Bosse habe, müssten diese Angelegenheiten hinter verschlossenen Türen geklärt werden. Wichtig sei, dass der Verein den Eindruck erwecke, zu tausend Prozent hinter dem Spieler zu stehen.

Advertisement

Advertisement

Kritik an Karl-Heinz Rummenigge und Interne Unstimmigkeiten

Karl-Heinz Rummenigge war das dritte Vorstandsmitglied, das sich öffentlich kritisch zum Leistungsvermögen von Jamal Musiala geäußert hatte. Seine Worte stießen im Verein auf großes Unverständnis, da sie als übergreifend und nicht hilfreich empfunden wurden. Selbst Kollegen aus der Führungsetage waren der Meinung, dass Rummenigge mit seinen Aussagen über das Ziel hinausgeschossen sei. Intern wurde das Wort vereinsschädigend im Zusammenhang mit seinem Verweis auf den gesunkenen Marktwert Musialas verwendet. Dies unterstreicht die tiefen Risse in der öffentlichen Wahrnehmung des Vereins. Uli Hoeneß bemüht sich intern sehr darum, dass der Verein wieder eng zusammenstehe. Alle Beteiligten sollen sich gegenseitig Halt geben, um die Krise zu überwinden. Die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Kritik und der internen Solidarität ist offenkundig.

Reaktionen von externen Partnern und der HSV

Auch außerhalb des FC Bayern München wird die Situation diskutiert. Joshua Kimmich, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und Teamkollege, hatte das Vorgehen der Vorstände scharf kritisiert. Er bezeichnete es als ein No-Go und nicht bayern-like. Bei der Jahreshauptversammlung der Bayern spielte das Thema Musiala ebenfalls eine Rolle, was die Tragweite der Angelegenheit unterstreicht. Darüber hinaus äußerte sich Kathleen Krüger, die Sportvorständin des Hamburger SV, zur Causa Musiala. Krüger, die zuvor jahrelang beim FC Bayern arbeitete, bekannte, dass die persönliche Situation von Jamal total dramatisch sei. Sie erinnerte sich an die Zeit, als Musiala mit siebzehn Jahren in den Campus kam. Krüger betonte, dass es ihr als Mensch leidtue, dass er mit einer solchen Krankheit konfrontiert ist. Ihre Position spiegelt die Mitgefühlslinie wider, die auch innerhalb des Vereins gefordert wird, während gleichzeitig die sportlichen und vertraglichen Realitäten diskutiert werden.