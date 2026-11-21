Sportdirektor Max Eberl bestätigt Manuel Neuers einwöchige Auszeit in Brasilien. Der Keeper nutzt die Zeit zur Reha vor der Rückkehr zum Training.

Der FC Bayern München hat die kürzlich in den sozialen Medien viral gegangenen Bilder von Manuel Neuer in Brasilien offiziell kommentiert. Der 40-jährige Torwart wurde in dem Ferienort Búzios, gelegen nordöstlich von Rio de Janeiro, in einem McDonald's Restaurant sowie auf einer Vespa mit einer unbekannten Frau beobachtet. Diese Aufzeichnungen sorgten bei Fans weltweit für Unverständnis, da der Keeper sich aktuell in der Rehabilitation für einen Sehnenteilriss seines rechten Fußes befindet.

Offizielle Bestätigung durch Sportdirektor Max Eberl

Max Eberl, der Sportdirektor des FC Bayern München, hat zum ersten Mal eine klare Stellungnahme zur Reise abgegeben. Auf Anfrage gab er an, dass Neuer nun eine Woche Zeit habe, um etwas auszutrusten. Diese Auszeit sei strategisch notwendig, da die Mannschaft zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub haben werde. In dieser Zeit müsse Neuer dann jedoch voll arbeiten, um sein Comeback vorzubereiten.

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Der Klub kalkuliert mit einer Ausfallzeit von rund zwei Monaten für den fünfmaligen Weltmeister. Die Verletzung trat am 7. November beim 2:1-Sieg in der Liga gegen Mainz auf. Aufgrund dieses Zeitplans wird die letzte Phase der Reha des Torwarts genau in die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel fallen. Während die restlichen Mitspieler in diesen Wochen frei haben, muss Neuer trainieren, um bestmöglich für den ersten Spielkurs des neuen Jahres am 9. Januar im Auswärtsspiel in Gladbach bereit zu sein.

Fokus auf Mobilität und Elektrostimulation

Eberl betonte bei seiner Erklärung, dass Neuer die Erlaubnis für den Trip hatte und die Maßnahmen im Rahmen seiner frühen Reha-Phase stehen. Er fügte hinzu, dass der Spieler in diesem Stadium ohnehin nicht viel tun könne, da der Fokus auf der Mobilisation des Fußes liege. Dies wird auch durch Neuers Posts auf Instagram bestätigt, wo er Übungen unter Anleitung von Physiotherapeuten zeigt.

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Auf den veröffentlichten Bildern ist zu sehen, wie der Keeper neben Mobilitätsübungen auch eine Elektrostimulations-Therapie durchführt. Diese Methode unterstützt die Muskelregeneration und ist Teil des begrenzten Trainingsprogramms. Der Klub hatte direkt nach dem Auftauchen der Videos auf Nachfrage clarified, dass die Auslandsreise genehmigt war und im Einklang mit dem medizinischen Konzept steht.

Konkrete Pläne für die Rückkehr nach München

Trotz der aktuellen Abwesenheit in Brasilien ist der Rückweg für Manuel Neuer bereits fest geplant. Am kommenden Mittwoch wird er wieder auf der Säbener Straße erwartet, um sich dem weiteren Trainingsprozess anzuschließen. Diese schnelle Rückkehr in den deutschen Trainingsbetrieb steht im Kontrast zur einwöchigen Auszeit, zeigt aber die straffe Planung der Verantwortlichen.

Die Entscheidung, Neuer die Auszeit zu gewähren, wurde gemeinsam mit dem medizinischen Personal getroffen. Ziel ist es, psychische und physische Erschöpfung zu vermeiden, bevor die intensivste Phase des Comeback-Prozesses beginnt. Die öffentliche Wahrnehmung der Reise wird durch die klaren Statements von Eberl nun in den Kontext der professionellen Vorbereitung auf das Comeback eingepasst.