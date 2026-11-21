Der FC Bayern München verzeichnet 500.000 Mitglieder, erhält Investitionen durch die Viessmann Group und setzt neue Impulse bei Vorstand und Aufsichtsrat.

Der FC Bayern München hat einen historischen Meilenstein in der Vereinsgeschichte erreicht und die Marke von 500.000 aktiven Mitgliedern überschritten. Dies teilte Vereinspräsident Herbert Hainer bei der Jahreshauptversammlung 2025 im BMW Park mit und bezeichnete den Verein damit als den größten Sportclub der Welt. Zur visuellen Unterstreichung dieser Rekordmarke wird die Fassade der Allianz Arena am Abend die Zahl 500.000 erstrahlen lassen, um die Verbundenheit der globalen Fangemeinde zu würdigen.

Rekordmarke und globale Mitgliederstruktur

Herbert Hainer begründete den neuen Status mit dem Slogan "Rekordmeister und Rekordmitglieder gleich Rekordmitgliedermeister" und dankte der treuen Anhängerschaft für ihren Beitrag zum Erfolg des Klubs. Die Mitgliederbasis des FC Bayern hat sich laut Angaben des Präsidiums auf 152 verschiedene Länder verteilt, wodurch der Verein eine beeindruckende internationale Reichweite demonstriert. Besonders bemerkenswert ist, dass in 31 dieser Nationen jeweils genau ein Mitglied den Verein vertritt, was die einzigartige globale Vernetzung und die lokale Präsenz in oft schwer zugänglichen Regionen unterstreicht. Diese Datenlage bestätigt die strategische Ausrichtung des Vereins, der über reinen Sport hinaus eine weltweite kulturelle Bedeutung innehat.

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Strategische Partnerschaft mit der Viessmann Group

Ein weiterer zentraler Punkt der Versammlung war die Vorstellung der neuen strategischen Ausrichtung durch den Einstieg der Viessmann Group in den Verein. Der Energiekonzern hat als neuer Anteilseigner mit 5 Prozent am FC Bayern AG beteiligt und wird damit die wirtschaftliche Zukunft des traditionsreichen Klubs nachhaltig unterstützen. Max Viessmann trat als neuer AG-Mitgesellschafter hinzu, während Alexander Sixt ebenfalls im Aufsichtsrat erwartet wird. Herbert Hainer betonte bei der Bekanntgabe, dass man die Marktsituation gründlich analysiert habe und nun den optimalen Partner in einer starken finanziellen Ausgangslage gefunden habe, anstatt unter Druck handeln zu müssen.

Gleichgewicht zwischen Kapital und Vereinsidentität

Herbert Hainer versicherte der Versammlung, dass die finanzielle Stärke durch die Partnerschaft zwar die Entwicklung fördere, aber niemals die DNA des FC Bayern bestimmen werde. Er erklärte, dass die Identität des Klubs unbezahlbar sei und kein Preisschild trage, woraufhin die Anwesenden Applaus spendeten. Parallel zur strategischen Neuausrichtung wurden neue Führungskräfte vorgestellt, darunter der seit Jahresbeginn amtierende Vorstandsvorsitzende Rouven Kaspar und der neue Vizepräsident Marko Pesic. Pesic, ehemaliger Geschäftsführer der Basketballer des FC Bayern, soll als junger Kopf neue Impulse in die Vereinsstruktur bringen und die Ambition mit der Tradition des Clubs verbinden.

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Spielerfokus und Gesundheit vor Wettbewerb

Im sportlichen Teil der Ansprache standen die aktuellen Verletzungen der Top-Stars Harry Kane und Michael im Mittelpunkt. Herbert Hainer gab bekannt, dass Harry Kane in der vergangenen Nacht erfolgreich operiert wurde und die medizinische Versorgung optimal verlaufe. Für Michael sei die Prognose positiv, wobei er hoffentlich bald wieder für den Verein auflaufen kann. Besonders hervorhob Hainer die Position von Jamal Musiala, dessen Vertrag bis 2029 läuft und der durch seine unkonventionelle Art auf sich aufmerksam macht. Der Präsident betonte, dass die Gesundheit der Spieler stets über jedem Spielplan und jedem Ergebnis stehe, was ihn dazu bewog, die Nachricht vom Ausfall von Musiala gegen den 1. FC Köln positiv zu würdigen, da die Spieler nicht auf der Bank sitzen mussten.

Ausblick und Rückblick auf die Vorsaison

Der FC Bayern blickt trotz der aktuellen Rückschläge und Verletzungen positiv auf die vergangene Saison zurück. Herbert Hainer würdigte insbesondere die erfolgreiche Arbeit der Frauenmannschaft, die seit 52 Spielen ungeschlagen ist und die Meisterschaft zum vierten Mal in Folge gewann. Auch Franziska Kett wurde für ihre Vertragsverlängerung gelobt, wobei Hainer sie als potenziellen Weltfußballer und künftige Legende des Vereins ansah. Mit diesen Maßnahmen und der stabilen finanziellen Aufstellung durch die Viessmann Group setzt der FC Bayern München klare Zeichen, um die historische Tradition in eine innovative und zukunftsorientierte Ära zu überführen.