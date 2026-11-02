FC Bayern München: Flicks Philosophie, Verletzungen und Kane-Ehre

Hansi Flick verteidigt seine Methode bei den Bayern. Neue Infos zu Keeper-Urbig, Letexier-Omen und Harry Kanes Ballon d'Or-Feier in München.

Der FC Bayern München steht im Fokus der sportlichen Berichterstattung, während Trainer Hansi Flick seine taktische Ausrichtung gegen Vergleiche mit seiner Zeit in Barcelona verteidigt. Gleichzeitig bereiten Verletzungssorgen um die Torhüterposition sowie die Ehrung von Harry Kane für Aufregung auf dem Platz.

Flick lehnt Barcelona-Vergleich ab

Die Freude über einen jüngeren Spieltagserfolg wurde bei Hansi Flick durch eine Frage getrübt, die Parallelen zwischen seinen beiden Trainerstationen in Barcelona und beim FC Bayern von 2019 bis 2021 anspielte. Die Reaktion des Ex-Bundestrainers war deutlich: Das mag ich überhaupt nicht. Das Team ist anders, die Situation ist eine völlig andere. Der Trainer führte weiter aus, dass im Moment alles gut aussieht, er aber weiß, wie schnell sich die Dinge im Fußball ändern können. Er schaue in die Vergangenheit, um aus Fehlern zu lernen, seine Philosophie sei es jedoch, nach vorne zu blicken.

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Tatsächlich liegt der statistische Vergleich nicht allzu fern. Flicks Punkteschnitt beim FC Barcelona betrug 2,37. In München kam er in 86 Partien auf durchschnittlich 2,53 Punkte pro Spiel. Ähnlich wie beim FC Bayern beeindruckt der Trainer auch in Katalonien mit starken Zahlen. Für die 100 Siege mit Barca benötigte er gerade einmal 131 Spiele. Nur der heutige PSG-Coach Luis Enrique war schneller, da er 126 Spiele benötigte.

Sorgen um die Torhüterposition

Noch steht nicht fest, ob die Reise mit den Torhütern antritt. Neuer hat weiterhin mit Fußproblemen zu kämpfen und soll erst wieder im Tor stehen, wenn kein Risiko besteht. Bild-Informationen zufolge droht der 40-Jährige erneut auszufallen. Vertreter Urbig ging angeschlagen aus der Dortmund-Partie heraus. Zwar konnte er nach dem schweren Zusammenprall mit Carney Chukwuemeka weitermachen, jedoch nehmen die Bayern die Szene nicht auf die leichte Schulter.

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Der junge Keeper, der das Knie des BVB-Profis ins Gesicht bekommen hat, soll demnach genauer untersucht werden. Sollten Anzeichen einer Gehirnerschütterung oder andere Probleme auftreten, wird Urbig nicht mit nach Madrid reisen. Auch hier gilt es also, ein unnötiges Risiko zu vermeiden. Sollten beide Keeper ausfallen, würde Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen. Auf den 38-Jährigen ist im Normalfall Verlass, jedoch hat dieser in der letzten Saison nur ein Pflichtspiel bestritten und kam in der laufenden Spielzeit noch gar nicht zum Einsatz. Bei Urbig besteht aber noch Hoffnung, dass er doch erneut zwischen den Pfosten stehen kann.

Das Omen des Schiedsrichters Letexier

Schlechtes Omen? Francois Letexier pfeilt Bayern gegen Atletico. Dreimal pfiff Francois Letexier bislang Spiele des FC Bayern, dreimal ging der Rekordmeister als torloser Verlierer vom Platz. Die Jubelstürme an der Säbener Straße dürften sich daher in Grenzen gehalten haben, als man die Ansetzung für das Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag bei Atletico Madrid bekannt gab. Vor allem zwei Königsklassen-Spiele blieben in Erinnerung.

Im Januar 2025 unterlag Bayern in der Gruppenphase bei Feyenoord Rotterdam mit 0:3 trotz drückender Überlegenheit. Letexier pfiff dabei einen Foulelfmeter gegen Raphael Guerreiro, den Santiago Gimenez zum zwischenzeitlichen 0:2 verwandelte. Auf der Bank kassierte Ersatz-Keeper Sven Ulreich wegen Meckers die Rote Karte. Diese historischen Daten werfen Schatten auf die kommende Partie in Spanien.

Kane-Ehre und Pfeifkonzert der BVB-Fans

Der FC Bayern ehrte Ballon-d'Or-Gewinner Kane auf dem Rasen der Allianz Arena. Er lief mit seiner Trophäe auf den Rasen, wo ihm zu Ehren ein riesiges Banner auf dem Mittelkreis lag. Erstmals seit 45 Jahren ging die Auszeichnung des besten Spielers der Welt an einen Spieler des Rekordmeisters. Ich bin extrem stolz, ein Spieler des FC Bayern München zu sein, rief Kane den jubelnden Fans zu. Ihr habt mich von Tag eins an unglaublich unterstützt. Ich bin stolz, euch diese Trophäe zu präsentieren und hoffe, es kommen noch viele mehr dazu.

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Während die Teamkameraden klatschten und die Bayern-Fans jubelten, war aus dem BVB-Fanblock ein gellendes Pfeifkonzert zu hören. Die Dortmunder Anhänger skandierten: Ihr macht unseren Sport kaputt. Nach 45 Jahren wieder den Ballon d'Or zu holen. Das ist das Größte, was uns als Klub passieren kann, dafür kann ich nur Danke sagen, betonte Klub-Chef Jan-Christian Dreesen und fügte in Richtung der pfeifenden BVB-Anhänger hinzu, dass er auch den Dortmundern danke.