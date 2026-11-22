Die Frauen des FC Bayern München stehen kurz davor, einen historischen Bundesliga-Rekord zu egaliseren. Nach 52 ungeschlagenen Spielen trifft Hoffenheim. Alle Details zum neuen Trainer Luis Barcala.

Die Frauenfußballmannschaft des FC Bayern München schreibt aktuell Sportgeschichte und nähert sich einem nie dagewesenen Meilenstein in der Geschichte der Frauen-Bundesliga. Das Team aus München hat sich in einer unglaublichen Serie seit 52 Ligaspielen nicht mehr geschlagen gegeben. Diese beeindruckende Sturmlaufbahn hat die Münchnerinnen zu den unangefochtenen Machtfaktoren im deutschen Frauenfußball gemacht und weckt bei den Fans die Hoffnung auf einen weiteren historischen Triumph.

Die 52 Spiele ohne Pleite im Fokus

Am kommenden Montag findet das entscheidende Duell gegen die TSG Hoffenheim statt, welches live im Fernsehen übertragen wird. Die Partie beginnt um 18 Uhr. Ein einziger Punkt, also ein Sieg oder ein Unentschieden für die Bayern, würde bedeuten, dass die magische Marke von 53 ungeschlagenen Spielen in Folge eingestellt wird. Sollte die Mannschaft den Sieg mit sich bringen, sogar dieser Rekordgeschichte sogar überbieten.

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Diese aktuelle Erfolgsserie steht in direkter Konkurrenz zu einem ebenfalls legendären Rekord der Männermannschaft. Diese war zwischen den Jahren 2012 und 2014 über einen Zeitraum von 53 Bundesliga-Spielen hinweg ungeschlagen. Diese Serie begann unter der Ägide der Trainer-Legende Jupp Heynckes, der heute 81 Jahre alt ist. Anschließend führte Pep Guardiola, aktuell 55 Jahre alt und zuletzt bei Manchester City tätig, die Mannschaft weiter durch diese erfolgreiche Phase.

Erst der FC Augsburg stoppte diese Dominanz im April 2014 deutlich. Der Treffer zum 1:0 fiel durch Sascha Mölders, der damals Star bei Augsburg war, und beendete die Mega-Serie um Bastian Schweinsteiger und seine Mitspieler. Diese historische Grenze von 53 Spielen ist für die Frauen der Bayern nun der nächste, greifbare Horizont, den es zu erreichen gilt.

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Luis Barcala kennt keine Niederlage

Seit dem Sommer 2025 führt Luis Barcala das Team als Cheftrainer. In der gesamten Zeit unter seiner Leitung ist der FC Bayern München den Frauen nicht in der Liga unterlegen. Barcala selbst gesteht ein, dass er bis heute nicht weiß, wie sich das Gefühl einer Niederlage in der Liga anfühlt. Er bleibt jedoch mit einem realistischeren Blick auf die sportlichen Gegebenheiten und sagt, dass ein Verlust irgendwann inevitable dazugehört.

Bevor diese wahrscheinliche Niederlage eintritt, soll jedoch der Rekord eingestellt werden. Barcala ist ein bekannter Bewunderer des früheren Trainers Pep Guardiola. Er bezeichnet Guardiola als fantastisch und das Nonplusultra im Sport. Barcala erklärt, dass jeder Trainer versucht, Ideen von Guardiola auf dem Platz umzusetzen, sei es im Training oder im Spiel.

Barcala gibt offen zu, dass er froh wäre, wenn ihm gelänge, die Taktiken und Ideen seines Idols sogar nur teilweise umzusetzen. Diese mentale Verankerung bei der Trainer-Legorie prägt die Philosophie der aktuellen Mannschaft. Die Spielerinnen wissen um die Qualität des Trainers, der selbst Teil dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte ist.

Verlauf und weitere Termine

Nach dem Duell gegen Hoffenheim folgt kurz eine Länderspielpause. Diese Pause bietet der Mannschaft die Möglichkeit zur Erholung und strategischen Neuausrichtung. Direkt im Anschluss an die Länderspielpause erwartet die FC-Bayern-Fußballerinnen am 11. Dezember ein weiteres Heimspiel. Der Gegner in diesem wichtigen Spiel ist der 1. FC Nürnberg.

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Halten die Frauen bis dahin durch und gewinnen das Spiel gegen Hoffenheim, wird der bestehende Rekord der Männer sogar gebrochen. Dies würde nicht nur die Frauenmannschaft in den Himmel heben, sondern auch den Männern des Vereins eine historische Niederlage in der Länge der Serie beschere. Die Atmosphäre im Verein ist von dieser wettbewerbsorientierten Spannung geprägt.

Die Fans beobachten die Entwicklung genau und hoffen auf einen historischen Durchbruch. Die Medien berichten ausführlich über die Leistungen der Trainer und Spielerinnen. Der Fokus liegt dabei sowohl auf der aktuellen Form als auch auf der historischen Einordnung dieser Leistung in den Kontext der deutschen Frauenfußball-Bundesliga.