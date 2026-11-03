FC Bayern München gegen Atlético Madrid: Verlieren ist verboten

Der FC Bayern reist mit Personalsorgen zum AC. Nach 2:2 in Dortmund muss Aaron Danks improvisieren, um gegen Atlético Madrid und Diego Simeone die Top 8 zu sichern.

Der FC Bayern München trifft im vierten Spieltag der Champions League Ligaphase am Abend um 21 Uhr auf Atlético Madrid im Riyadh Air Metropolitano. Nach einem enttäuschenden 2:2 im deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund gilt für die Münchner als oberstes Gebot, das Spiel in der spanischen Hauptstadt nicht zu verlieren. Besonders angesichts der extremen Personalsorgen in der Offensive, wo nahezu die komplette Angreifereinheit ausfällt, muss Interims-Coach Aaron Danks im Hexenkessel des Stadions improvisieren.

Personalsorgen zwingen zur Taktikänderung

Interims-Coach Aaron Danks muss auf die Dienste zahlreicher Stammspieler verzichten, was die Aufstellung fundamental verändert. Manuel Neuer kehrt als fit gemeldeter Torwart in die Startelf zurück und sichert die Defensivreihe. In der Offensive stehen Jonathan Tah, Josip Stanišić und Tom Bischof für die verletzten oder gesperrten Kollegen zur Verfügung, während Jonas Urbig, Min-jae Kim und Aleksandar Pavlović zunächst auf der Bank sitzen. Michael Olise, der zuvor verletzungsbedingt fehlte, kehrt als zentraler kreativer Kopf zurück in die Startelf.

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Die Aufstellung des FC Bayern gegen Atlético Madrid wird voraussichtlich wie folgt aussehen: Manuel Neuer im Tor, gefolgt von der Defensive mit Jamal Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Josip Stanišić. Im Mittelfeld bilden Joshua Kimmich und Tom Bischof das Zentrum, während Lennart Karl, Michael Olise und Alphonso Davies die Offensive anführen. Harry Kane wird als alleiniger Stürmer agieren müssen, da die übrigen Angreifer nicht verfügbar sind. Diese personelle Schieflage wird Diego Simeone ausnutzen, um die Münchner zu fallenzubringen.

Diego Simeone setzt auf Defensive und Heimvorteil

Diego Simeone hat Atlético Madrid zur Spitzenmannschaft in der La Liga geformt, die nach elf Spieltagen den zweiten Platz belegt und dicht hinter dem FC Barcelona liegt. Der Trainer sieht nach dem erfolgreichen 2:0-Sieg in der Testbegegnung gegen UD Levante keinen Bedarf für große Umstellungen. Lediglich Robin Le Normand und Alexander Sørloth ersetzen Morten Hjulmand und Kang-in Lee in der Startelf. Die Spanier verlassen sich auf ihre starke Defensive und den Vorteil des eigenen Geländes, das sie in der Vergangenheit gegen Bayern genutzt haben.

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Historisch betrachtet hat der FC Bayern die direkte Auseinandersetzung bisher mit vier Siegen für sich entschieden, doch ein Sieg in Madrid bleibt bis dato aus. Beim letzten direkten Vergleich im Dezember 2020 endete das Spiel 1:1 unentschieden, und die beiden vorherigen Heimspiele der Madrilenen konnte Atlético jeweils knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Zudem ist zu beachten, dass keines der letzten 41 Champions-League-Spiele der Colchoneros mit einer Nullnummer endete, was auf hohe Torquoten hindeutet und den Münchern Chancen einräumt.

Drohende Ausschlusseffekte in der Liga

Für den FC Bayern ist dieses Spiel von enormer Bedeutung, da man in der Champions League noch nicht annähernd dort ist, wo man sein möchte. Nach dem klaren 5:0-Erfolg gegen Bodø/Glimt folgten nur noch Unentschieden bei Viking Stavanger und gegen den Arsenal FC, wobei man in beiden Partien den Sieg in der Schlussphase hatte entgehen lassen. Die Top 8 der Champions League zu erreichen, ist das Mindestziel, um die Gruppenphase der nächsten Saison sicher zu qualifizieren. Ein weiterer Ausrutscher könnte diesen Traum zunichtemachen.

Die Spanier hingegen sind seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und konnten sieben dieser Spiele gewinnen. Nach der knappen 2:1-Auftaktniederlage gegen den Liverpool FC zeigten sie gegen Manchester United und den VfB Stuttgart eine starke Rückkehr. Mit einem Sieg könnten sie sogar an dem FC Bayern in der Tabelle vorbeiziehen. Beide Teams stehen also unter enormem Druck, da weitere Fehler für beide Kontrahenten nicht tolerierbar sind.

Gemeinsames Trauerzeichen vor dem Anpfiff

Bevor das Spiel beginnt, werden sich Atlético Madrid und der FC Bayern gemeinsam mit einem Trauerflor an die Opfer zweier Tragödien in Spanien erinnern. Im Fokus steht das Zugunglück am vergangenen Mittwoch südlich von Madrid bei Urda, bei dem 69 Menschen durch die Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge ums Leben kamen. Zudem gedachten die Klubvertreter des 30-jährigen Stürmers Jesús de Miguel vom CD Teneriffa, der nach einem Zusammenprall während eines Spiels verstarb.

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Die Uefa hat angekündigt, dass neben dem Trauerflor auch eine Schweigeminute abgehalten wird, um dem Gedenken einen würdigen Rahmen zu geben. Dieses Zeichen der Einheit steht im Kontrast zur sportlichen Härte, die auf dem Platz erwartet wird. Zudem erhält der 18-jährige Lennart Karl prominente Unterstützung von Robert Andrich, nachdem Uli Hoeneß den Youngstar zur Demut ermahnt hatte. Die Münchner müssen nun beweisen, dass sie trotz der personellen Engpässe und der emotionalen Belastung fokussiert bleiben können, um die gewünschten drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.