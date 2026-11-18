Ein tiefer Einblick in die Gehaltsstruktur des FC Bayern München: Wer verdient wie viel? Details zu Harry Kane, Jamal Musiala, Alphonso Davies und Klauseln.

Uli Hoeneß hat durch seine öffentlichen Kommentare zum Gehalt von Jamal Musiala eine intensive Diskussion über die Finanzstruktur des FC Bayern München ausgelöst. Der ehemalige Präsident betonte dabei die herausragende Position des Rekordmeisters im deutschen Fußball. Er wies darauf hin, dass kein anderer Verein in Deutschland auch nur annähernd an die Titelerfolge des FC Bayern herankommt. Diese dominante sportliche Performance rechtfertige die hohen Investitionen in die Kaderstärke, so die Argumentation des Bavarien-Panzers.

Neue Dimensionen durch Harry Kane Vertrag

Harry Kane hat mit der Unterzeichnung seines neuen Vertrags im November 2029 die bisherige Gehaltsspitze im deutschen Fußball neu definiert. Zehn Tage nach dem Erhalt des Ballon d'Or unterschrieb der Torjäger beim FC Bayern. Er ist seitdem der Bestverdiener in der Geschichte der Bundesliga. Laut Angaben der SportBild erhält Kane geschätzt 29 Millionen Euro pro Saison. Damit überholt er den zuvor gemeinsamen Spitzenverdiener Jamal Musiala deutlich.

Also read Bayern München: Expertenwarnung bei Massenanfall von Muskelverletzungen

Musiala Vertrag Klauseln und Versicherungsschutz

Jamal Musiala verdient mit seinem bis 2030 laufenden Vertrag geschätzt über 25 Millionen Euro pro Jahr. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf einer speziellen Verletzungsklausel, die sich die Spielerseite im Februar 2025 erzwungen hat. Sie garantiert eine sechsmalige Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall. Dies ist weit über die gesetzliche Pflicht von sechs Wochen hinaus. Der FC Bayern hat für diese Risiken eine Extra-Versicherung abgeschlossen. Diese tritt nach Ablauf der ersten sechs Wochen ein, um die finanziellen Belastungen zu minimieren. Musiala fiel nach einem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM im Sommer 2025 insgesamt sechs Monate und zwölf Tage aus.

Alphonso Davies Verletzungsanfälligkeit und Gehalt

Alphonso Davies zählt neben Kane und Musiala zur höchsten Gehaltsklasse des Klubs. Sein geschätztes Gehalt beträgt bis zu 20 Millionen Euro pro Saison. Auch in seinem Vertrag ist eine Verletzungsklausel enthalten. Allerdings wurde die Vertragslaufzeit aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit streng begrenzt. Angaben zufolge umfasst sie höchstens drei oder vier Monate. Davies erlitt im Viertelfinal-Hinspiel der Concacaf-Nations-League gegen Guatemala einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Er fehlt den Münchnern vorerst.

Advertisement

Weitere Top-Verdiener im Kader

Manuel Neuer und Joshua Kimmich verdienen ebenfalls rund 20 Millionen Euro im Jahr. Dayot Upamecano erhielt bei seiner Vertragsverlängerung bis 2030 ein Handgeld von knapp 20 Millionen Euro. Serge Gnabny verhandelte seinen Vertrag bis 2026 auf rund 19 Millionen Euro. Er verzichtete zunächst auf Gehalt, um beim Verein zu bleiben. Minjae Kim verdient geschätzt 17 Millionen Euro. Jonathan Tah wechselt im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen nach München. Er ist mit zwölf Millionen Euro in der oberen Klasse eingestuft. Pini Zahavi vertritt ihn. Gespräche laufen über die Zukunft.

Michael Olise und Luis Díaz Rolle

Michael Olise und Luis Díaz sind unter Trainer Vincent Kompany gesetzt. Sie erhalten geschätzt 14 Millionen Euro pro Saison. Olise hat in der letzten Zeit eine enorme Entwicklung gezeigt. Der FC Bayern möchte mit ihm verlängern. Ein Top-Verdiener-Gehalt soll ihn in die Kategorie von Harry Kane und Jamal Musiala aufrücken. Dies würde seine Gehaltsstruktur signifikant verändern. Olise läuft bis 2029. Die sportliche Situation am Säbener Straße wird weiter beobachtet. Die Finanzstrategie bleibt dabei ein zentrales Thema.