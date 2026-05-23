Der FC Bayern München hat den DFB-Pokal mit einem 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Harry Kane erzielte einen Hattrick und Manuel Neuer feierte seinen siebten Pokalsieg. Der VfB kämpfte tapfer, konnte aber die Überlegenheit der Bayern nicht überwinden.

Der FC Bayern München hat den DFB-Pokal mit einem 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Harry Kane erzielte einen Hattrick und Manuel Neuer feierte seinen siebten Pokalsieg, ist jetzt gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger Rekordhalter.

Der VfB kämpfte tapfer, konnte aber die Überlegenheit der Bayern nicht überwinden. Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Julian Nagelsmann waren live im Stadion. Manuel Neuer verfolgte das Spiel als Zuschauer aufgrund seiner Wadenverletzung. Der FC Bayern ist Pokalsieger und die Bayern-Fans feierten ihren Sieg.

José Mourinho, der Trainer von Benfica Lissabon, war ebenfalls im Stadion. Der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet von Real Madri's Interesse an Michael Olise. Uli Hoeneß, Bayern-Patron, sagte, dass Mourinho Olise nicht bekommen kann. Sebastian Hoeneß, Trainer des VfB, setzte Kapitän Karazor auf die Bank und startete Chema Andres.

Der VfB kämpfte bis zur Halbzeit, aber die Bayern dominierten das Spiel. Jogi Löw sagte, dass der VfB die Bayern konsequent unter Druck setzen muss, um zu gewinnen. Harry Kane erzielte drei Tore, darunter ein Hattrick. Der VfB kämpfte tapfer, konnte aber die Überlegenheit der Bayern nicht überwinden.

Die Bayern feierten ihren Sieg und Manuel Neuer feierte seinen siebten Pokalsieg. Der VfB kämpfte tapfer, konnte aber die Überlegenheit der Bayern nicht überwinden. Der FC Bayern ist Pokalsieger und die Bayern-Fans feierten ihren Sieg





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DFB-Pokal FC Bayern München Vfb Stuttgart Harry Kane Manuel Neuer José Mourinho Sebastian Hoeneß Chema Andres Uli Hoeneß Real Madrid Michael Olise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VfB Stuttgart ist auf Titelverteidigung in DFB-Pokal, nimmt FC Bayern anDer VfB Stuttgart ist auf Titelverteidigung in DFB-Pokal und trifft am Samstagabend (20 Uhr/ARD und Sky) auf den FC Bayern. Beide Titelkandidaten treffen in Bundesliga und Supercup bereits dreimal aufeinander und Stuttgart musste jedes Mal im Finale unterlegen werden. Während die Bundesliga-Treppchen-Fangaserien aber mit ihren Niederlagen durchkommen, kommen dies nicht die Schwaben. Arminia Bielefeld hat auf internationaler Ebene für Titel gesorgt und hat bereits überzeugt.

Read more »

VfB Stuttgart und FC Bayern treffen im DFB-Pokalfinale aufeinander - das könnte das Finale werdenEs ist eine erfreuliche Neuigkeiten, dass der VfB Stuttgart ins Finale des DFB-Pokals kommt und einen Titel verteidigen kann. Das Team hat in den letzten Spielen gezeigt, wie man nach Berlin kommt. Es ist wahrscheinlich das Finale in dieser Saison und die Stuttgart-Fans und Bayern-Fans sind Besseren أفريقيا für ein Finalspiel. Obwohl Bayern der absolute Favorit ist, steht dem VfB Stuttgart eine große Chance, das Finale zu gewinnen. Beide Teams sind die besten Mannschaften in Deutschland, die am pflegten Handballspielen, und ihre Offensive Qualität könnte den Unterschied machen. Der VfB Stuttgart hat eine Bank, wo Topleute nicht von Anfang an spielen werden.

Read more »

FC Bayern vs. VfB Stuttgart: So sehen Sie das DFB-Pokal-Finale live im Free-TVIm Berliner Olympiastadion steigt am Samstag, dem 23. Mai 2026, das 83. DFB-Pokalfinale. Das Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart wird im Free-TV übertragen.

Read more »

FC Bayern München gegen VfB Stuttgart - UEFA-Pokal-Ersgungspflicht: Live-Stream, TV-Übertragung und LivetickerThe FA Cup match between FC Bayern Munich and VfB Stuttgart takes place today. Goal times, TV, Livestream, and live ticker information are provided by SPORT1.

Read more »