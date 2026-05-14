FC Bayern München gewinnt DFB-Pokalfinale mit 4:0 und holt Double

Der FC Bayern München hat das DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg mit 4:0 gewonnen und sich zum Titelgewinn qualifiziert. Die Bayern feiern damit ein Double und stehen damit für die kommende Saison in guter Form.

Chancenlos! Der FC Bayern München überrollt im Finale den VfL Wolfsburg mit 4:0 und kürt sich zum DFB-Pokal-Sieger. Nach dem bereits eingetüteten Meistert–Titel machen die Bayern vor der Rekord-Kulisse von 46.064 Zuschauern im ausverkauften Stadion in Köln damit das Double perfekt.

Eine ausgezeichnete Saison auf nationaler Ebene. Im Mittelpunkt des Finals steht aber vor allem Alexandra Popp (35). Für die langjährige Wolfsburgerin ist es das letzte Spiel im Trikot des VfL. Nach 14 Jahren, sieben Meisterschaften und elf Pokalsiegen zieht es die frühere Nationalspielerin (145 Einsätze) im Sommer zu Borussia Dortmund.

Ihre Bilanz im DFB-Pokal war bis dahin makellos: 13 Finals, 13 Siege – die ersten beiden noch mit Duisburg. Trotz einer hartnäckigen Wadenverletzung steht sie gegen Bayern auf dem Platz, kann die Niederlage aber nicht verhindern. Die Münchnerinnen dominieren das Spiel und nehmen Wolfsburg deutlich den Titel ab. Auf der Tribüne verfolgt nahezu die gesamte Führungsetage der Bayern den Erfolg, darunter Max Eberl, Christoph Freund und Rouven Kasper.

Auf dem Feld zeigt Bayern eine starke Leistung. Wolfsburg hält in der ersten Halbzeit defensiv noch gut dagegen, gerät jedoch kurz vor der Pause durch einen berechtigten Videobeweis-Elfmeter in Rückstand – Stanway trifft zum 1:0 (45. +1). Nach dem Seitenwechsel übernimmt Bayern endgültig die Kontrolle: Harder erhöht per Kopf (59.

), Tanikawa trifft (77. ), und Caruso setzt mit einem Freistoß den Schlusspunkt (84. ). Popp bleibt weitgehend abgemeldet, bekommt kaum verwertbare Bälle.

Zudem muss sie nach einem Zusammenprall mit Lattwein kurz behandelt werden, kann aber weiterspielen – ohne jedoch noch einmal entscheidend eingreifen zu können





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FC Bayern München DFB-Pokal Vfl Wolfsburg Double Alexandra Popp

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