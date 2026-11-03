FC Bayern München gewinnt in Madrid: Laimer und Olise punkten gegen Atletico

Der FC Bayern München setzt in der Champions League ein Ausrufezeichen und besiegt Atletico Madrid trotz Personalmangels. Laimer und Olise überzeugen mit wichtigen Treffern.

Der FC Bayern München hat am Abend in der Champions League ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und das Auswärtsspiel bei Atletico Madrid verdient gewonnen. Trotz erheblicher Personalprobleme und einer angespannten Atmosphäre im Madrider Stadion behielt die Münchner Elf die Nerven, um den Erfolg über die volle Distanz zu sichern. Die Mannschaft zeigte Charakter und taktische Disziplin, um gegen einen physisch starken Gegner die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Der entscheidende Mittelstürmer Xaver Schlager

Xaver Schlager gehört ab dem Anpfiff zu den aktivsten und wichtigsten Akteuren des FC Bayern München auf dem Platz. Mit seinem bekannten großen Laufpensum steht er defensiv sicher und gewinnt zahlreiche entscheidende Zweikämpfe, wodurch er das Spieltempo der Münchner nachhaltig beeinflusst. In der 67. Minute schießt er zunächst freistehend rechts im Strafraum vorbei, doch sieben Minuten später korrigiert er diesen Fehler aus ähnlicher Position und hämmert den Ball zum 0:2 unter die Latte.

Also read Bayern München gegen Atlético Madrid: Live bei Amazon Prime mit kostenlosen Testzugang

Durch diesen Treffer etabliert sich der österreichische Mittelfeldspieler als bester Münchner an diesem erfolgreichen Abend. Seine konstante Präsenz im Zentrum bietet dem Team die nötige Struktur, um auch unter Druck die Kontrolle über das Geschehen zu behalten. Schlager beweist damit erneut seine Klasse als Allrounder, der sowohl im defensiven als auch im offensiven Spielabschnitt Werte setzt.

Torvorbereitung durch Harry Kane und Offensivkraft

Harry Kane wird im Spielgeschehen zwar eng markiert, sorgt aber dennoch kontinuierlich für Gefahr in der Spitze der FC Bayern München Offensivreihe. Mehrfach kann er seine Abschlussversuche gerade noch abblocken oder zielt knapp vorbei, wie in den Spielzeiten 27., 52. und 69.Minute. Dennoch leitet er mit einem wunderschönen Flankenwechsel auf den völlig freien Xaver Schlager den Treffer zum 0:2 ein und unterstreicht damit seine Rolle als kreativer Dreh- und Angelpunkt.

Advertisement

Auch der junge Talentkanonier Michael Olise zeigt sich trotz verletzungsbedingter Auswechslung beim 2:2 gegen Dortmund rechtzeitig einsatzbereit, auch wenn er richtig fit wirken muss. Er verliert ungewohnt viele Bälle und hat oft gegen die schnelle Defensive von Grimaldo das Nachsehen, wird allerdings teils auch überhart attackiert. Sein Einsatz zeigt den Kaderwettbewerb und die tiefere Personaldecke, über die der FC Bayern verfügt.

Defensive Stabilität trotz Personalmangel

Die defensive Linie des FC Bayern München muss mit erheblichen Personalproblemen umgehen und setzt auf eine mixte Aufstellung. Dayot Upamecano erhält den Vorzug und kommt zu seinem 50. Spiel in der Königsklasse. Zwar sieht er schon nach zwei Minuten gegen Alvarez schlecht aus, der freistehend vorbeischießt, und kommt auch gegen Sörloth zu spät (30. Minute), stabilisiert sich jedoch nach dem Wechsel und gewinnt einige wichtige Luftduelle.

Joshua Kimmich geht im Hexenkessel voran und gewinnt vorne wie hinten viele Bälle. Großes Laufpensum, Flanken und Standards könnten aber besser sein. Hat direkt nach Wiederanpfiff die bis dahin größte Möglichkeit, scheitert aus 16 Metern an Atletico-Keeper Oblak. Überzeugender Auftritt als Antreiber und Ballverteiler, gibt der Mannschaft damit Sicherheit.

Wechselwirkungen und taktische Anpassungen

Alphonso Davies agiert erneut als Linksaußen, hat dort aber einen schweren Stand gegen die aggressive Atletico-Defensive. Kommt kaum einmal bis zur Grundlinie durch und findet mit seinen Zuspielen und Flanken auch zu selten die Mitspieler. Geht nach 79 Minuten vom Feld. In dieser Phase bringt der FC Bayern München frische Impulse durch den Einwechseln von Nathan Brown, der positionsgetreu im zentralen offensiven Mittelfeld auf den Platz steigt.

Advertisement

Nathan Brown führt sich zwar mit einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung schlecht ein, Upamecano kann aber für ihn klären. Hat auch danach keine richtige Bindung zum Spiel, scheitert zudem freistehend an Oblak (86. Minute). Zum Abschluss bringt der FC Bayern München Kim Min-jae für die letzten Minute für Davies in die Partie und hilft in der Abwehr mit, den Sieg über die Zeit zu bringen. Diese taktische Disziplin sichert den wertvollen Auswärtserfolg in der Champions League.