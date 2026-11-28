Sportvorstand Max Eberl fordert Ruhe für Jamal Musiala nach neuer Verletzung. Der FC Bayern München setzt auf einen Reset, während interne Kritik an Vorständen besteht.

Der FC Bayern München hat nach den kontroversen öffentlichen Äußerungen seiner Führungsetage eine klare Wendung in der Umgangspolitik mit Jamal Musiala vollzogen. Sportvorstand Max Eberl betonte am Samstag, den 28. November, dass der deutsche Nationalspieler nun dringend Raum und Zeit für eine Erholung benötige, um psychisch und physisch wieder zu Kräften zu kommen.

Eberl fordert menschlichen Reset

Max Eberl bezeichnete die aktuelle Situation des Spielers als eine menschliche Tragödie, die über die letzten 17 Monate andauerte. Der 53-jährige Funktionär verwies darauf, dass die Kombination aus anhaltender öffentlicher Aufmerksamkeit, vielen Verletzungen und Rückschlägen für einen jungen Menschen kaum zu verkraften sei. Daher habe sich der Verein entschlossen, dem Athleten die notwendige Pause zu gönnen, anstatt sofort den nächsten Rehabilitationstermin zu planen. Eberl erklärte, man wolle Musiala eine Art psychologischen Reset ermöglichen, damit dieser klar sagen könne: Jetzt kann ich wieder neu anfangen. Sollte dieser Prozess gelingen, erhofft sich der Sportvorstand, dass der Spieler sogar stärker zurückkehren wird als vor der Krankheit.

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Kritik an Vorstandsäußerungen intern

Die strategische Neuausrichtung steht im direkten Kontrast zu den früheren Statements der Klubbosses. Zuvor hatten sich Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen und Uli Hoeneß öffentlich kritisch zum Leistungsvermögen und Markt wert des Spielers geäußert. Diese Worte stießen im Verein auf großes Unverständnis und wurden als über das Ziel hinausschießend empfunden. Interna deuten darauf hin, dass der Begriff vereinsschädigend fiel, insbesondere im Hinblick auf die Diskussion um einen potenziellen Gehaltsverzicht. Aktuell versucht Uli Hoeneß intern, die Geschlossenheit der Führungsriege wiederherzustellen und den Spielern sowie dem Personal Halt zu geben.

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Fußballer fordern Fokus auf Unterstützung

Auch die aktuelle Mannschaft hat Stellung bezogen und klar gemacht, wo die Prioritäten liegen müssen. Joshua Kimmich betonte in einem Statement am Donnerstagnachmittag, dass es nun ums Zuhören und Unterstützen gehe, nicht ums Reden. Er verwies auf eine bereits gefällte interne Einigung, die Kommunikation zugunsten von konkreter Fürsorge zu beenden. Dreesen bestätigte dies später und erklärte, dass das Thema ausreichend besprochen worden sei. Der Fokus liege nun darauf, gemeinsam die schwierige Situation zu meistern, anstatt weiterhin öffentlich über die Ursachen und Konsequenzen zu debattieren. Alle Verantwortlichen hätten das gleiche Interesse, den Menschen Musiala in den Vordergrund zu stellen.

Einschätzung von Oliver Kahn

Die Hoffnung auf eine positive Entwicklung teilt auch der ehemalige Bayern-CEO Oliver Kahn, der sich in einer Podiumsdiskussion in Magdeburg klar für die Zukunft des Spielers aussprach. Kahn ist überzeugt, dass die Erkrankung behandelbar sei und Musiala wieder zu seinen früheren Top-Leistungen finden werde. Gleichzeitig zeigte er sich scharf mit der internen Kritik an der Vertragsgrundlage. Für ihn gilt ein gültiger Vertrag als unantastbare Ausgangsposition, an der man nichts herumkritteln dürfe. Seine Einschätzung unterstreicht die Überzeugung, dass der 21-jährige Mittelfeldspieler die Belastungen der letzten Monate bewältigen und sich weiterentwickeln kann, solange der Klub ihn in dieser Phase nicht zusätzlich unter Druck setzt.