FC Bayern Münchenpräsident Herbert Hainer stellt sich gegen Verkauf von Michael Olise. Dazu Updates zu Vincent Kompany, Joshua Kimmich und dem Co-Trainer Aaron Danks.

Der FC Bayern München positioniert sich klar in der aktuellen Transferdebatte. Präsident Herbert Hainer betonte bei "t-online", dass der Verein keine Verkäufe anstrebt, sondern als Käuferklub agiert. Dieser Standpunkt betrifft insbesondere den französischen Nationalspieler Michael Olise, gegen den der Verkauf ausgeschlossen wird. Gleichzeitig konzentriert sich das Team um Trainer Vincent Kompany auf die Gesundheit der Schlüsselspieler und die interne Stabilität der Coaching-Crew.

Hainer bestätigt Olise-Vertrag bis 2029

Der FC Bayern München schließt einen Verkauf von Michael Olise kategorisch aus. Präsident Herbert Hainer verdeutlichte diesen Standpunkt direkt bei "t-online" und verwies dabei auf das Credo des Aufsichtsratsmitglieds Karl-Heinz Rummenigge. Hainer erklärte, dass man kein Verkäuferklub, sondern ein Käuferklub sei und sich daran nichts geändert habe. Er bezog sich zudem auf ein Gespräch mit Real-Madrid-Präsident Florentino Perez im Sommer, bei dem beide über Michael Olise sprachen. Hainer betonte, dass die Situation entspannt sei, da Olise einen Vertrag bis 2029 habe und das Ziel des Vereins darin besteht, den Spieler langfristig zu binden.

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Kimmich-Verletzung und Rückflug nach München

Die Situation für die Nationalmannschaft und den Verein verschärft sich durch die Verletzung von Kapitän Joshua Kimmich. Der Spieler zog sich im Länderspiel gegen Guatemala eine Verletzung im unteren Körperbereich zu. Nach einem Ausrutscher im eigenen Strafraum in der fünften Minute verließ er das Spielfeld und forderte eine Auswechslung. Co-Trainer Mauro Biello erklärte, dass Untersuchungen in den nächsten Tagen Aufschluss geben würden. Das Online-Portal "Canadien Soccer Daily" warnte vor einem Worst-Case-Szenario, sollte sich eine Muskelverletzung bestätigen. Der "Kicker" berichtete, dass der 26-Jährige direkt nach München zurückfliegt, um sich dort untersuchen zu lassen. Dies erinnert an die Probleme im März 2025, als Kimmich einen Kreuzbandriss erlitt und später mit Muskelschmerzen am Oberschenkel zu kämpfen hatte.

Jamal Musiala und Luis Díaz auf dem Weg zurück

Bei den verletzten Offensivspielern des FC Bayern zeichnet sich positive Entwicklung ab. Der kolumbianische Nationalspieler Luis Díaz konnte bei einer Trainingseinheit am Donnerstag erstmals wieder an Spielformen teilnehmen. Diaz hatte sich vor gut drei Wochen im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. Parallel dazu arbeitet Jamal Musiala bereits länger wieder im Teamtraining. Beide Spieler gelten als wichtige Teile der Offensive, während die Genesung von Manuel Neuer und Bara Sapoko Ndiaye weiterhin Zeit benötigt.

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Vincent Kompany kehrt ins Training zurück

Trainer Vincent Kompany befindet sich in der Rekonvaleszenz. Der 40-Jährige war am Dienstag nach seinem Zusammenbruch an die Säbener Straße zurückgekehrt. Er kurat eine Hirnhautreizung aus, was ihn für längere Zeit abwesend war. In den letzten vier Pflichtspielen vertrat Co-Trainer Aaron Danks ihn erfolgreich an der Seitenlinie. Der FC Bayern blieb sowohl in der Bundesliga gegen den SC Freiburg und den BVB als auch im DFB-Pokal ohne Niederlage unter Danks' Leitung. Diese Leistung hat Kompany jedoch wieder an die Seitenlinie geführt, während Manuel Neuer bis Jahresende weiterhin ausfällt.

Interesse an Aaron Danks bleibt erfolglos

Trotz seiner erfolgreichen Zeit als Interimstrainer gibt es keine Pläne, Aaron Danks zu verlieren. Vor allem mit einigen europäischen Klubs gab es Gerüchte über einen Wechsel des 43-jährigen Engländers. Doch laut der "AZ" sind sämtliche Bemühungen um Danks vergebens. Weder die Klub-Verantwortlichen noch Vincent Kompany wollen ohne den Co-Trainer weitermachen. Danks selbst hat mehrfach in Interviews klargestellt, dass er an der Isar bleiben will. Auch FC Barcelona soll Interesse an Tah have, doch das Thema Danks ist für München tabu.