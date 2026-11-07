FC Bayern München: Harry Kane verlängert bis 2029 und Mohya im Fokus

Harry Kane bleibt beim FC Bayern München bis 2029. Sportdirektor Freund verteidigt den Star und bestätigt Interesse an Wael Mohya, während Manuel Neuer wieder im Training ist.

Der FC Bayern München hat seine Transfer- und Vertragsstrategien für die kommende Zeit konkretisiert. Die größten Nachrichten kreisen um die Vertragsverlängerung von Harry Kane und das bestätigte Interesse am Bonner Talent Wael Mohya. Diese Entwicklungen markieren einen klaren Fokus des Rekordmeisters auf langfristige Stabilität im Sturm und die gezielte Suche nach jungen deutschen Talenten.

Kane-Verlängerung bis 2029 offiziell bestätigt

Der FC Bayern München hat die vorzeitige Vertragsverlängerung von Harry Kane bis zum 30. Juni 2029 offiziell bekannt gegeben. Der englische Nationalspieler hatte seinen ursprünglichen Vertrag, der bis zum Sommer 2027 lief, nun signifikant verlängert. Kane betonte in der Vereinsmitteilung, dass er sich in München wie zu Hause fühle und die Stadt sowie die Fans liebe. Seine Familie sei ebenfalls glücklich in München.

Also read Bayern München verlängert Harry Kane bis 2029

Sportdirektor Christoph Freund stellte die Verlängerung als großen Erfolg für die Bundesliga und den Verein dar. Er verwies darauf, dass es sich um den aktuell weltbesten Spieler handle, der sich bewusst für den FC Bayern entschieden habe. Freund erklärte, dass Kane sich extrem wohl fühle und dies täglich spürbar sei. Dies sei wichtig für die Mannschaft auf und neben dem Platz, um eine solche Persönlichkeit im Kader zu haben.

Sportdirektor verteidigt Kane gegen Kritik

Christoph Freund ging auf Kritik von TV-Experte Didi Hamann ein, der das Risiko der Verlängerung bemängelt hatte. Hamann hatte Zweifel geäußert, ob Kane in den nächsten drei Jahren weiterhin so viele Tore schießen werde. Freund konnte mit dieser Argumentation wenig anfangen und verwies auf die bisherige Entwicklung des Spielers. Er betonte, dass Kane alle Erwartungen übertroffen habe, die selbst einige Experten an ihn gestellt hatten.

Advertisement

Der Sportdirektor äußerte absoluten Zweifel an der Qualität von Kane auszuschließen. Er sei überzeugt, dass Kane seine Einstellung und Persönlichkeit nutzen werde, um das Niveau auch in den kommenden Jahren hoch zu halten. Wenn man nicht davon überzeugt wäre, hätte man die Verlängerung nicht vorgenommen. Freund hob hervor, dass Kane ein anderer Typ als andere junge Spieler sei und ihm Frechheit und Mut zuschreiben würde.

Interesse an Wael Mohya und weitere Talente

Der FC Bayern München hat das Interesse an Wael Mohya offiziell bestätigt. Der 18-jährige Star vom Borussia Mönchengladbach wird nun generell im Blick behalten. Mohya erhielt kürzlich seine erstmalige Nominierung für die A-Nationalmannschaft. Bei Gladbach läuft sein Vertrag noch bis 2028, wobei Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung im Raum stehen. Die Münchner Verantwortlichen standen bereits im Kontakt mit seinem Umfeld.

Neben Mohya steht auch der Linksaußen Oskar Pietuszewski von Porto ganz oben auf der Wunschliste des FC Bayern. Der 18-jährige Pole hat hohes Ansehen bei den Scouts und wurde intensiv beobachtet. Er wechselte Anfang 2026 von Jagiellonia Bialystok nach Porto und sammelte dort bereits Champions-League-Erfahrung. Seine Leistungen werden als vielversprechend für eine mögliche Zukunft in München eingestuft.

Verdichtete Rückkehr von Manuel Neuer

Im Tor zeigte sich eine positive Entwicklung für Manuel Neuer. Der Kapitän hat wieder mit der Gruppe trainiert und sieht dafür gut aus für das kommende Spiel. Aaron Danks bestätigte dies bei der Pressekonferenz. Allerdings kommt das nächste Spiel eventuell zu früh für seine volle Einsatzbereitschaft. Zudem war Aleks Pavlovic wieder im Training, wobei noch zu klären ist, wie seine Beine auf die Belastung reagieren werden.

Advertisement

Christoph Freund freute sich über die Nationalmannschaftsnominierung von Lenny, der beim 2:0 gegen Atlético Madrid das wichtige Führungstor erzielte. Bundestrainer Jürgen Klopp berief ihn in den Kader für die Nations-League-Spiele. Freund betonte, dass Lenny es sich verdient habe und dort gute Leistungen bringe. Er sei froh, dass der junge Spieler wieder im Team ist und sich auf dem Platz beweisen kann.