FC Bayern München: Harry Kane verlängert Vertrag bis 2029

Harry Kane bleibt bis 2029 beim FC Bayern München. Sportdirektor Christoph Freund und der Spieler betonen die tiefe Verbundenheit und langfristige Planungssicherheit.

Der FC Bayern München hat ein starkes Zeichen für die langfristige Zukunft gesetzt, indem er den Vertrag mit Kapitän Harry Kane vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert hat. Die offizielle Bekanntgabe erfolgte am Donnerstag, nachdem der 33-jährige Engländer ursprünglich nur bis zum Sommer 2027 gebunden war. Diese Entscheidung unterstreicht die immense Bedeutung des Stürmers für den deutschen Rekordmeister und dessen ambitionierte Pläne auf internationaler Bühne.

Kane verlängert mit Freude über die Zukunft

Harry Kane drückte in der offiziellen Mitteilung des Vereins seine tiefe Zufriedenheit mit der Situation in München aus. Der Ballon-d'Or-Gewinner vom Ende Oktober erklärte, dass er sich im Klub, bei den Fans und in der Stadt wie zu Hause fühle. Auch seine Familie sei in München glücklich, was eine wichtige Voraussetzung für die langfristige Bindung darstellte. Kane betonte ausdrücklich, dass er mit dem FC Bayern noch viele weitere Titel gewinnen wolle.

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Sportdirektor Freund verteidigt die Investition

Sportdirektor Christoph Freund stellte sich im Anschluss an die Bekanntgabe eindeutig hinter seinen Starstürmer und wies Kritikpunkte zurück. Er bezeichnete Kane als den aktuell weltbesten Spieler, der sich bewusst für den FC Bayern entschieden habe, was ein großer Erfolg für die Bundesliga sei. Freund verwies darauf, dass Experten bei der Verpflichtung und danach oft skeptisch waren, ob der Spieler sein Niveau halten könne. Bisher habe Kane jedoch alle Erwartungen übertroffen.

Christoph Freund betonte zudem, dass das Management absolut überzeugt sei, die Qualität und Einstellung des Engländers werde auch in den nächsten Jahren hoch bleiben. Ohne dieses Vertrauen hätte der Klub die Vertragsverlängerung nicht vorgenommen. Die Basis für diesen Erfolg sieht Freund in der harten Arbeit des Spielers, der auf dem Platz durch seine Antworten glänze und somit auch verdient im Nationalteam vertreten sei.

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Externe Kritik trifft auf interne Überzeugung

Trotz der internen Einigkeit gab es externe Skepsis. Der TV-Experte Didi Hamann äußerte kritische Worte zur Vertragsverlängerung bis 2029. Er nannte ein gewisses Risiko, da unklar sei, ob Kane in den kommenden drei Jahren weiterhin so viele Tore erzielen werde. Sportdirektor Freund konnte mit dieser Argumentation jedoch wenig anfangen, da die bisherigen Leistungen und die persönliche Entwicklung des Spielers alle Zweifel aus der Welt geschafft haben.

Christoph Freund beschrieb Kane auch als einen anderen Typen im Vergleich zu anderen jungen Spielern. Er lobte seine Frechheit, seine Risikobereitschaft und die Fähigkeit, Tore zu schießen, die andere nicht machen. Diese Persönlichkeit, sowohl auf als auch neben dem Platz, werde als gut für die Liga und das Team eingestuft. Die Basis bleibt dabei die kontinuierlich harte Arbeit, die der Kapitän an den Tag legt.

Mannschaftsaktualisierungen und neue Transferziele

Neben der Vertragsangelegenheit rund um Harry Kane gab es wichtige Updates zur Verfassung des Kaders. Aaron Danks informierte die Presse, dass sich Torwart Manuel Neuer wieder der Gruppe angeschlossen habe. Das Training laufe gut für das kommende Spiel, obwohl das Spiel für ihn vielleicht zu früh komme. Auch Aleks Pavlovic war anwesend, wobei man zunächst abwarten müsse, wie seine Beine reagieren.

Auf der Transferfront steht der 18-jährige polnische Linksaußen Oskar Pietuszewski von FC Porto ganz oben auf der Wunschliste des FC Bayern. Der Jugendspieler genießt bei den Scouts hohes Ansehen und wurde bereits intensiv beobachtet. Seit seinem Wechsel von Jagiellonia Bialystok Anfang 2026 sammelt Pietuszewski bei den Portugiesen wertvolle Champions-League-Erfahrung, was ihn zum interessanten Kandidaten für die Zukunft macht.

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Die Verlängerung bietet dem Verein die dringend benötigte Planungssicherheit. Mit Kane als einem der wichtigsten Leistungsträger kann der Kader langfristig aufgebaut werden. Dies ist sportlich ein enorm wichtiges Signal, das zeigt, dass der FC Bayern München nicht nur kurzfristig denkt, sondern auf die nächste Ära vorbereitet ist. Die Zusammenarbeit von Management und Spielern scheint dabei auf einem stabilen Fundament zu stehen.