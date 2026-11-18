Herbert Hainer schließt Verkauf von Michael Olise aus. Harry Davies verletzt sich im Länderspiel. Updates zu Kompany, Diaz und Tahr.

Der FC Bayern München positioniert sich als exklusiver Käufer am Transfermarkt und strebt nach langfristiger Bindung seiner Top-Spieler. Präsident Herbert Hainer betonte die strategische Ausrichtung des Vereins und wies jede Spekulation über den Verkauf von Michael Olise zurück. Gleichzeitig steht Harry Davies mit einer unklaren Verletzung im Fokus, während auch das Comeback von Rafael Diaz voranschreitet.

Olise-Verkauf ausgeschlossen und Hainer zu Real Madrid

Herbert Hainer klärt missverständliche Gerüchte über einen möglichen Abgang von Michael Olise bei den Münchnern. Der Präsident erklärte deutlich, dass der FC Bayern kein Verkäuferklub ist, sondern sich als Käuferklub definiert. Diese Haltung entspricht dem Credo von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge, an dem sich laut Hainer nichts geändert hat. Der 26-jährige französische Nationalspieler hat seinen Vertrag bis 2029 und soll dem Verein langfristig erhalten bleiben.

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Hainer verdeutlichte seine Position durch ein vergangenes Gespräch mit Florentino Perez, dem Präsidenten von Real Madrid. Beide sprachen über Michael Olise, doch Bayern bleibt entspannt. Das Ziel des Vereins ist es, den Star auf Dauer zu binden und nicht auf kurzfristige Profite zu setzen. Diese klare Linie soll die Transferspekulationen dämpfen und den Spieler sowie das Umfeld beruhigen.

Davies-Verletzung: Unklarheiten und worst-case Szenario

Harry Davies zog sich im Länderspiel mit Kanada gegen Guatemala eine Verletzung im unteren Körperbereich zu. Der Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft musste in der fünften Minute das Spielfeld verlassen, nachdem er im eigenen Strafraum ausrutschte. Zwar konnte er zunächst noch einen Schuss blocken, signalisierte dann aber Schmerzen. Der Grundcoach Jesse Marsch war gesperrt, sodass Mauro Biello die Vertretung übernahm.

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Aktuell ist unklar, wie lange Davies ausfallen wird. Der Co-Trainer nannte lediglich Untersuchungen in den nächsten Tagen. Nach seinem Kreuzbandriss im März 2025 hatte Davies häufig mit muskulären Problemen im Oberschenkel zu kämpfen. Die kanadischen Medien sprechen von einem Worst-Case-Szenario für das Team und den FC Bayern, sollte sich eine weitere Muskelverletzung bestätigen. Der Spieler soll nach München zurückfliegen.

Diaz-Update und Kompanys Rückkehr an die Seitenlinie

Rafael Diaz hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu seinem Comeback gemacht. Der kolumbianische Nationalspieler konnte erstmals wieder an Spielformen beim FC Bayern teilnehmen. Er hatte sich vor gut drei Wochen im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal einen kleinen Muskelbündelriss zugezogen. Diese Entwicklung ist ein positiver Bericht für das Offensivpersonal des Rekordmeisters.

Trainer Vincent Kompany ist wieder am Säbner Platz anzutreffen. Der 40-Jährige kehrte nach seinem Zusammenbruch aufgrund einer Hirnhautreizung zurück. Co-Trainer Aaron Danks vertrat ihn in den letzten vier Pflichtspielen erfolgreich. Die Münchner blieben in der Bundesliga gegen den SC Freiburg und den BVB ungeschlagen. Danks' Leistung hat jedoch auch bei anderen Clubs für Aufmerksamkeit gesorgt.

Klärung um Danks und Interesse an Dayot Upamecano

Trotz der guten Arbeit von Aaron Danks sind alle Bemühungen um seinen Wechsel zu anderen Kluben laut der AZ vergebens. Weder die Klub-Verantwortlichen noch Vincent Kompany wollen auf den 43-jährigen Engländer verzichten. Danks selbst möchte an der Isar bleiben und hat dies in Interviews bestätigt. Eine Trennung kommt also nicht infrage.

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Auf der Defensivposition steht die Situation bei Dayot Upamecano im Fokus. FC Barcelona soll Interesse an dem Innenverteidiger haben und ihn als erschwingliche Lösung für Defensivprobleme sehen. Der Marktwert liegt bei knapp 30 Millionen Euro. Da Upamecanos Vertrag bis 2029 läuft und er zum Stammpersonal gehört, ist ein Wintertransfer für den FC Bayern nicht geplant. Ersatz müsste teuer gefunden werden.