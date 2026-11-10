FC Bayern München im Transfer-Ticker: Musiala, Prescott, Mohya und Kane

Der FC Bayern München diskutiert über Musialas Gesundheit, einen möglichen Abschied von Prescott und die Verlängerung von Kane bis 2029. Alle Details im Überblick.

Der FC Bayern München beschäftigt sich im Transfer-Ticker des deutschen Rekordmeisters mit mehreren Personalien. Im Mittelpunkt stehen die Zweifel von Ehrenpräsident Uli Hoeneß an der Zukunft von Musiala, ein möglicher Abschied des 17-Jährigen Prescott, das Interesse am Gladbacher Talent Wael Mohya und die Vertragsverlängerung von Harry Kane bis 2029.

Hoeneß äußerte sich kürzlich skeptisch, ob Musiala nach seinen gesundheitlichen Problemen jemals wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen kann. Nach Angaben des Ehrenpräsidenten befinde sich der Klub sowohl sportlich als auch angesichts von Musialas millionenschwerem Arbeitspapier in einem Dilemma.

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Musiala: Hoeneß' Zweifel und Sammers Einordnung

Uli Hoeneß hat Bedenken, ob Jamal Musiala nach mehreren Verletzungen seine frühere Form zurückgewinnt. Die Aussagen des Ehrenpräsidenten sorgten für Diskussionen rund um den FC Bayern München, weil sie sowohl sportliche als auch finanzielle Fragen berühren.

Matthias Sammer sieht diese Aussagen bei Sky durchaus kritisch. Gleichzeitig kann der frühere DFB-Star nach eigenen Worten die Zweifel von Hoeneß vor allem aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen, da der Ehrenpräsident eine gewisse Verantwortung für den FC Bayern trägt.

Sammer betonte, Hoeneß würde diesen Jungen über alles schützen, doch der Verein sei eben auch dessen Arbeitgeber. Zu einem möglichen Gehaltsverzicht Musialas äußerte Sammer eine klare Meinung: Eine solche Bitte sei absolut legitim, weshalb er die Debatte nicht als Märchen abtun wollte.

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Die Krankengeschichte des Nationalspielers umfasst mehrere Ausfälle. Im selben Jahr zog sich Musiala einen Wadenbeinbruch zu, der ihn mehrere Monate außer Gefecht setzte. Anfang der aktuellen Saison musste er wegen einer Nervenstörung mehrere Wochen pausieren, zuletzt fehlte er dem Rekordmeister wegen eines Muskelfaserrisses für weitere sechs Wochen.

Prescott: Abschied im Sommer 2027 laut Kicker

Der FC Bayern München plant nach Berichten des Kicker die Trennung von Prescott im Sommer 2027 mit Ablauf seines Vertrages. Der 17-Jährige soll an der Säbener Straße nicht als künftige Nummer 3 bei den Profis eingeplant sein.

Laut Bericht gehen die Vorstellungen beider Seiten auseinander. Die Vorstellungen beider Parteien, Klub wie Spieler, seien unterschiedlich, heißt es im Kicker. Zuletzt berichteten englische Medien, dass unter anderem der FC Arsenal Interesse am Talent haben soll, auch Chelsea und Tottenham werden genannt.

In der laufenden Saison hat Prescott wegen einer Meniskusverletzung noch kein Pflichtspiel für die Profis, die Amateure oder die Bayern-Jugend absolviert.

Mohya und Kane: Talentsuche und Vertragsfragen

Der FC Bayern München hat das Interesse an Wael Mohya offiziell bestätigt. Sportvorstand Christoph Freund erklärte, der Klub habe grundsätzlich jedes junge deutsche Talent im Blick, und man beobachte den Gladbacher Spieler.

Nach einem weiteren Bericht stehen die Münchner Verantwortlichen bereits im Kontakt mit dem Umfeld Mohyas, um Informationen über dessen Vertrag und mögliche Transfer-Modalitäten zu erhalten. Mohya wurde erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert, besitzt in Gladbach einen Vertrag bis 2028, und die Borussia soll derzeit über eine vorzeitige Verlängerung verhandeln.

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Bei Harry Kane, der seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2029 verlängert hat, sorgt die Personalie für Diskussionen. TV-Experte Didi Hamann bezeichnete die Verlängerung als gewisses Risiko, da offen sei, ob Kane in den nächsten drei Jahren weiterhin so viele Tore erzielen werde.

Christoph Freund widersprach dieser Einschätzung deutlich. Der Sportdirektor bezeichnete Kane als aktuell weltbesten Spieler, der sich zum FC Bayern bekannt habe, und sprach von einem großen Erfolg für die Bundesliga sowie für den Rekordmeister.

Freund verwies bei der Pressekonferenz des Rekordmeisters am Freitag auch auf Kanes Entwicklung seit seiner Verpflichtung. Viele Experten hätten zunächst bezweifelt, ob Kane das Geld wert sei, und nach einem Jahr die Frage gestellt, ob er sein Niveau halten könne. Kane habe jedoch alles übertroffen, was vorausgesagt wurde.

Kane und Freund: Vertrauen in Persönlichkeit und Einstellung

Christoph Freund ist überzeugt, dass Harry Kane sein hohes Niveau in den kommenden Jahren halten wird. Nach Freunds Darstellung sei der Klub von Kanes Einstellung und Persönlichkeit überzeugt, sonst hätte man den Vertrag nicht verlängert.

Freund stärkte zudem einem weiteren Spieler nach dem Wirbel der vergangenen Wochen ausdrücklich den Rücken. Er beschrieb ihn als anderen Typ als viele junge Profis, der frech und mutig auftrete und Tore erziele. Solche Typen seien auch für eine Mannschaft und die Liga gut, betonte Freund.

Freund verwies darauf, dass die Basis für Erfolg harte Arbeit sei, und er zeigte sich zuversichtlich, dass der Spieler in den nächsten Wochen und Monaten auf dem Platz seine Antworten geben werde.