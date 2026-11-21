FC Bayern München steht unter Druck: Mitglieder und Fifpro kritisieren die öffentliche Debatte um Jamal Musialas Gesundheit und Gehalt. Vorstandschef Dreesen und Herbert Hainer versuchen zu besänftigen, während der Verein Rekordumsätze verbucht.

Am Ende der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München eskalierte die Kontroverse um die Gesundheit von Jamal Musiala erneut. Ein Vereinsmitglied äußerte scharfe Kritik an der öffentlichen Debatte über den Mittelfeldstar, nachdem dessen kurzes Comeback gegen den 1. FC Köln mit einem Verletzungsschock verbunden war. Die anwesenden Mitglieder reagierten mit lautstarkem Beifall auf diese Wortmeldung, die den Spagat zwischen sportlichem Erfolg und dem gepflegten Image der Bayern-Familie hinterfragte. Vor diesem Hintergrund stellten Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer dar, dass der Verein alle betroffenen Akteure zur Beruhigung der Lage einbezieht und den Fokus auf die volle Genesung des Nationalspielers legt.

Details zur Vertragsdebatte und Gesundheit

Jonatan Hoffmann, der sich den Anwesenden als Neurologe vorstellte, kritisierte den Umgang des Vereins mit dem Problemfall explizit. Für ihn habe das aktuelle Treiben wenig mit dem vielbeschworenen Wert "Mia san Mia" zu tun. Erst nach seiner Intervention gingen die Vorstandsmitglieder auf die Thematik ein. Präsident Herbert Hainer betonte, dass das Ziel darin bestehe, den alten Jamal wiederzusehen. Der Verein versprach jede mögliche Unterstützung und Zeit für die Genesung. Alle führenden Köpfe des Klubs, darunter auch der verhinderte Uli Hoeneß, teilten diese gemeinsame Sorge.

Also read Rummenigge verteidigt Bayern München Umgang mit Jamal Musiala

Positionen der Funktionäre und Medienberichte

Die Vorgeschichte ist geprägt von widersprüchlichen Aussagen der Führungsebene. Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hatten vor der Versammlung Zweifel geäußert, wie gut der Offensivspieler nach seinen gesundheitlichen Rückschlägen wieder werden wird. Rummenigge warf dabei die Frage auf, welche Konsequenzen dies für das Top-Gehalt des Spielers habe. Dreesen versicherte später, er glaube nicht an eine gezielte Druckkampagne durch Rummenigge, sondern an den Wunsch nach dem alten Leistungsträger. Zudem berichtete die Bild-Zeitung über Probleme bei der Medikation, die starke Nebenwirkungen verursache oder bei besser verträglichen Alternativen die Absence nicht ausreichend lindere.

Advertisement

Wirtschaftliche Lage und sportliche Perspektiven

Trotz der internen Spannungen verkündete Dreesen auf der Versammlung vor 1.830 Mitgliedern beeindruckende wirtschaftliche Kennzahlen. Der Konzernumsatz erreichte mit 988,2 Millionen Euro einen neuen Bestwert. Unter dem Strich verblieben 22,8 Millionen Euro. Dreesen betonte, der FC Bayern bleibe auch wirtschaftlich weltklasse. Diese Zahlen standen im Kontrast zur sportlichen Unsicherheit. Mit dem Syndesmosebandriss von Harry Kane und Verletzungen bei Serge Gnabry und Ismael Saibari ist die Offensive geschwächt. Nur der zeitnahe Rückkehrer Luis Díaz mildert die Not, was Musiala für die anstehenden drei Englischen Wochen unverzichtbar macht.

Reaktionen der Stakeholder und nächster Schritt

Sportvorstand Max Eberl distanzierte sich klar von der öffentlichen Kritik, da er eine andere sportliche Überzeugung vertritt. Er erklärte, dass man über Vertragsfragen derzeit nicht sprechen müsse. Die Spielergewerkschaft Fifpro rügte die Spitze des FC Bayern scharf. Sie wertete die Äußerungen von Hoeneß, Dreesen und Rummenigge als koordinierte Strategie, um vor anstehenden Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Agentur auszuüben. Die Gewerkschaft wies darauf hin, dass ein Verein dieses Ranges eine Fürsorgepflicht habe und Gesundheitsfragen nicht in die Öffentlichkeit tragen dürfe. Die nächste Evaluierung der Leistung wird sich Anfang des kommenden Jahres ergeben.