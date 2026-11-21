Herbert Hainer spricht bei der Jahreshauptversammlung über die Nachfolgeregelung, lobt Jamal Musiala und gibt Updates zur Harry-Kane-Operation.

Bei der Jahreshauptversammlung im BMW Park fasste Herbert Hainer die aktuelle Situation des FC Bayern München zusammen und würdigte die Leistungen der Vereinsmitglieder. Er betonte die Bedeutung von Jamal Musiala und gab Einblicke in die Genesung von Harry Kane. Die Versammlung diente der Information über die sportliche und wirtschaftliche Lage des Traditionsvereins.

Jamal Musiala als zentrale Figur

Herbert Hainer stellte Jamal Musiala als potenziellen Weltfußballer vor und äußerte sich positiv zu dessen unkonventionellem Auftreten. Er erklärte, dass man bei allen Gerüchten um den Spieler entspannt sei, da dieser über einen Vertrag bis 2029 verfügt. Hainer bevorzugt Spieler, die mit dem Ball am Fuß statt mit dem Mikrofon vor der Nase Ausrufezeichen setzen, und wünschte sich, dass Musiala so bleibt, wie er ist. Diese Worte richteten sich direkt an den deutschen Nationalspieler und wurden als deutliche Unterstützung verstanden.

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Positionen und Zukunftssicherung

Der Präsident sah es als zentrale Aufgabe an, den FC Bayern zukunftssicher zu machen. Er verwies darauf, dass die Geschichte voller Klubs sei, die an fehlenden Nachfolgeregelungen gescheitert seien. Das Präsidium mit Herbert Hainer, Dieter Mayer und dem scheidenden Walter Mennekes betrat das Podium zusammen mit Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen. Hainer sprach sich für Kontinuität und klare Strukturen in der Vereinsführung aus, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Verletzungen und Spieler-Updates

Herbert Hainer gab ein Update zu den beiden verletzten Topstars des Teams. Bei Michael sieht es ganz gut aus, und er wird hoffentlich bald wieder spielen können. Harry wurde heute nacht erfolgreich operiert. Hainer wünschte Harry alles Gute für seine Genesung und äußerte die Sicherheit, dass dieser noch schneller zurückkommt. Diese Informationen waren für die Mitglieder der Versammlung von großem Interesse, da die Verletzungssituation der Schlüsselspieler die sportliche Zukunft beeinflusst.

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Resonanz und organisatorische Neuerungen

Die Jahreshauptversammlung war im BMW Park nur spärlich gefüllt, mit vermutlich kaum mehr als den 1.990 Mitgliedern der JHV 2025. Hainer begrüßte den neuen AG-Mitgesellschafter Max Viessmann, für den es einige Buh-Rufe gab. Zudem wurde der neue Vize-Präsident Marko Pesic, ein Ex-Basketball-Geschäftsführer, offiziell vorgestellt. Sportvorstand und Aufsichtsratskollege Karl-Heinz Rummenigge waren nicht anwesend, da der eine wegen einer Erkältung absagen musste und der andere nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln massive Kritik geübt hatte.

Wirtschaftlicher Hintergrund und Kritik

Wichtigste Themen der Versammlung waren die erwarteten neuen Rekordzahlen und die offiziellen Wahlverfahren. Hainer ging in seiner Rede kurz auf den Frust über die Rückschläge gegen Köln ein, hob aber die Ehre der Mannschaft hervor. Er betonte, dass Gesundheit über jedem Spielplan und jedem Ergebnis steht. Die Versammlung diente auch der Würdigung der Erfolge der Vorsaison und der Identifikationsfiguren im Verein, wobei die positive Stimmung trotz einzelner kritischer Punkte überwog.