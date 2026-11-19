Jan-Christian Dreesen und Uli Hoeneiß äußern Zweifel an Jamal Musialas Comeback. Der Spieler hat bis 2030 einen Vertrag über 25 Millionen Euro pro Jahr. Analyse der Lage.

Der FC Bayern München steht im Mittelpunkt einer intensiven Diskussion um die sportliche und vertragliche Zukunft von Jamal Musiala. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen hat im Rahmen einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung neue Signale gesetzt. Diese Äußerungen greifen die jüngsten Kritikpunkte des Klub-Ehrenpräsidenten Uli Hoeneiß auf, der offen Zweifel an der Rückkehr des Offensivstars geäußert hat. Die Situation um den 23-jährigen Nationalspieler bleibt höchst sensibel, da sie nicht nur die sportliche Perspektive, sondern auch die finanziellen Verpflichtungen des Rekordmeisters betrifft. Dreesen kündigte das erwartete Comeback für das anstehende Bundesliga -Spiel gegen den 1. FC Köln an, betonte jedoch gleichzeitig die Unsicherheit bezüglich der vollen Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit.

Dreesen und Hoeneiß kritisieren Leistung

Jan-Christian Dreesen bestätigte, dass Jamal Musiala am Freitag beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln zum Einsatz kommen wird. Das Match beginnt um 20:30 Uhr und wird im Fernsehen von Sky übertragen. Der 23-jährige Offensivstar hatte sich vor acht Wochen bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Dreesen verwies dabei auf die komplexen gesundheitlichen Hintergründe, die die Rückkehr erschweren. Uli Hoeneiß hatte vor anderthalb Wochen explizit Zweifel an der Genesung geäußert. Der 74-Jährige nannte neurologische Dysfunktionen als Hauptursache für die jüngsten Leistungseinbrüche. Diese Probleme waren im Sommer durch zwei Zusammenbrüche in Testspielen öffentlich geworden. Sie waren Folge sogenannter Absencen, also kurzer Aussetzer des Bewusstseins, die bei Musiala zuletzt medikamentös behandelt wurden. Hoeneiß kritisierte zudem, dass die aktuelle Leistung des Spielers nicht mehr mit seinem Mega-Vertrag korrespondiere. Dieser garantiert dem Spieler ein Spitzengehalt von über 25 Millionen Euro bis zum Jahr 2030.

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Offene Fragen zum weiteren Vorgehen

Jan-Christian Dreesen reagierte auf die Kritik von Uli Hoeneiß mit einer sehr vorsichtigen Formulierung, die die Unsicherheit im Klubmanagement widerspiegelt. Der 59-jährige CEO betonte, dass Hoeneiß sensibel mit dem Thema umgegangen sei. Gleichzeitig habe jeder im Klub eine Verantwortung übernommen. Dreesen erklärte, dass man hoffe, dass Musiala zurückkehre, aber sicherlich seine Zeit dafür benötigen werde. Der Vorstandsvorsitzende sagte weiter, dass man die Situation bewerten werde. Man werde sich anschließend mit der Familie und dem Management von Musiala zusammensetzen. Dreesen skizzierte zwei mögliche Szenarien für das Gespräch. Entweder freue man sich, dass der Spieler der alte Jamal sei. Oder, wenn er auf dem Weg zur alten Stärke ein anderer werde, müsse man miteinander sprechen. Diese Aussage lässt deutlich durchblicken, dass auch Dreesen nicht sicher ist, ob Musiala wieder die alte Leistungspotenziale erreichen kann. Die Ankündigung möglicher Gespräche wirft spannende Fragen auf. Worüber wollen die Bayern konkret sprechen, wenn die Leistungen auch künftig den hohen Erwartungen nicht entsprechen? Wann wäre der richtige Zeitpunkt für solche Gespräche gekommen? Welche Konsequenzen würde der Klub aus diesen Gesprächen ziehen?

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Vertragssituation und finanzielle Aspekte

Sicher ist aktuell nur, dass Jamal Musiala beim deutschen Rekordmeister noch dreieinhalb Jahre Vertrag hat. Dieser Vertrag beinhaltet das Super-Gehalt von über 25 Millionen Euro pro Jahr bis zum Ende der Laufzeit im Jahr 2030. Daran ließe sich im Normalfall nur etwas ändern, wenn der Klub und der Spieler einverstanden wären. Eine einseitige Kündigung oder Vertragsänderung ist rechtlich kaum durchführbar. Egal, worum sich der vom CEO angedeutete Austausch drehen würde, die finanziellen Rahmenbedingungen bleiben stabil. Jan-Christian Dreesen und Uli Hoeneiß hoffen beide, dass Musiala entgegen aller Zweifel wieder zu seiner Bestform findet. Es ist ihr ausdrücklicher Wunsch, dass es gar nicht zu den angedeuteten Gesprächen kommen muss. Sicher sind sich die beiden Bayern-Granden bei der Zuversicht jedoch offenbar nicht. Die öffentliche Debatte um die Zukunft des Stars zeigt, wie hoch die Erwartungen und wie groß die Sorgen im Münchner Umfeld sind. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die medizinische und sportliche Betreuung den gewünschten Erfolg bringt.