FC Bayern München: Kaderplanung für die neue Saison

Der FC Bayern München bereitet sich auf die neue Saison vor und gibt erste Hinweise auf die Kaderplanung. Luka Vuskovic, ein 19-Jähriger, der sich auf dem Radar anderer Klubs befindet, soll offenbar nicht an den Spurs gehen. Der Linksverteidiger Alphonso Davies hat in der abgelaufenen Bundesliga-Saison ein Jahr zum Vergessen erlebt. Der schwedische U21-Nationalspieler Rasmus Højlund soll von den Londoner offenbar ein Angebot vorbereiten. Der FC Bayern soll Hiroki Ito nicht mehr Teil des Kaders sein. Der Verteidiger hatte sich vor zwei Jahren die Dienste per 24-Millionen-Ausstiegsklausel vom FC Bayern gesichert. In Anbetracht der Verletzungsanfälligkeit des Verteidigers scheint dies aber wenig realistisch. Der FC Bayern will den Linksverteidiger dennoch verpflichten und mit einem Vertrag bis 2031 ausstatten.

Der FC Bayern München bereitet sich auf die neue Saison vor und gibt erste Hinweise auf die Kaderplanung . Luka Vuskovic , ein 19-Jähriger, der sich auf dem Radar anderer Klubs befindet, soll offenbar nicht an den Spurs gehen.

Stattdessen soll Brighton & Hove Albion Interesse am Innenverteidiger haben. Das erste Angebot soll jedoch deutlich unter dem Marktwert des Spielers liegen, der bei 60 Millionen Euro liegt. Vuskovic selbst soll offenbar nicht abgeneigt sein, einen Wechsel zu Brighton zu machen, da er ein gutes Verhältnis zu Trainer Fabian Hürzeler hat. Der Spieler hat in London einen Vertrag bis 2030 und soll sich wohl auch das Gehalt im Rahmen einer möglichen Vertragsverlängerung verdoppeln lassen.

Damit könnte er zum Topverdiener beim deutschen Rekordmeister aufsteigen. In der zurückliegenden Saison steuerte er wettbewerbsübergreifend 22 Treffer und 31 Vorlagen in 52 Partien bei. Der Linksverteidiger Alphonso Davies hat in der abgelaufenen Bundesliga-Saison ein Jahr zum Vergessen erlebt. Er kämpfte sich erst nach einer langwierigen Knie-Verletzung zurück, nur um sich im Saisonverlauf mehrere weitere Verletzungen einzuhandeln.

Auch seine Teilnahme am ersten WM-Spiel Kanadas gegen Bosnien-Herzegowina ist noch fraglich. Der schwedische U21-Nationalspieler Rasmus Højlund soll von den Londoner offenbar ein Angebot vorbereiten. Die Offerte liege aber wohl unter der ursprünglich vereinbarten Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro. Der Verteidiger kam in der vergangenen Saison für Fulham bei zehn Einsätzen auf lediglich 122 Einsatzminuten, ein Tor oder ein Assist gelangen ihm dabei nicht.

Für die U21 des Klubs erzielte der Offensivspieler in der Saison 2022/2023 10 Tore und 5 Vorlagen in 20 Spielen. Der FC Bayern soll Hiroki Ito nicht mehr Teil des Kaders sein. Laut SportBild sollen die Verantwortlichen dem Japaner zu verstehen gegeben haben, dass sie nicht mehr primär mit ihm planen. Dem Bericht zufolge soll vor allem die spanische Liga für Ito interessant sein.

Fällig wäre für einen neuen Klub wohl eine Summe rund um die 20 Millionen Euro. Der Verteidiger hatte sich vor zwei Jahren die Dienste per 24-Millionen-Ausstiegsklausel vom FC Bayern gesichert. In Anbetracht der Verletzungsanfälligkeit des Verteidigers scheint dies aber wenig realistisch. Der FC Bayern will den Linksverteidiger dennoch verpflichten und mit einem Vertrag bis 2031 ausstatten.

Der 22-Jährige zeichnet sich sowohl durch seine souveräne Defensivarbeit als auch durch seinen Offensivdrang aus. In der vergangenen Saison sammelte der Shootingstar über 3400 Spielminuten und war damit nach Kapitän Robin Koch der Dauerbrenner bei der Eintracht. Der Transfer soll möglicherweise sogar noch vor WM-Start über die Bühne gehen





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