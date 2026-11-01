FC Bayern München: Keeper-Notstand vor Atletico Madrid und Kane-Ehrung

Neuer und Urbig unsicher, Ulreich als Ausweg. FC Bayern ehrt Harry Kane mit Ballon d'Or. Transfergerüchte um Odegaard.

Der FC Bayern München steht kurz vor einem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid in Madrid. Die Situation im Tor ist unklar, da sowohl Mansur Neuer als auch sein Ersatzmann Niklas Urbig verletzungsbedingt unsicher sind. Dies wirft Fragen nach der besten Aufstellung für das Spiel am Dienstag auf.

Torwart-Dilemma vor Madrid-Reise

Mansur Neuer hat weiterhin mit Fußproblemen zu kämpfen. Es steht noch nicht fest, ob er die Reise mit antreten kann. Der 40-Jährige soll erst wieder im Tor stehen, wenn kein Risiko besteht. Informationen von Bild zufolge droht ihm erneut ein Ausfall. Die medizinische Abteilung prüft sorgfältig, wann er fit genug ist.

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Auch bei Niklas Urbig gibt es Unsicherheiten. Nach der Partie gegen Borussia Dortmund ging er angeschlagen vom Platz. Zwar konnte er nach dem schweren Zusammenprall mit Carney Chukwuemeka weitermachen. Die Bayern nehmen diese Szene jedoch nicht auf die leichte Schulter. Der junge Keeper erhielt einen Schlag ins Gesicht.

Urbig soll genauer untersucht werden, bevor die Abreise nach Madrid erfolgt. Sollten Anzeichen einer Gehirnerschütterung oder andere Probleme auftreten, wird er nicht mitreisen. Man möchte unnötige Risiken vermeiden. Sollte beide Keeper ausfallen, würde Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen. Er gilt als zuverlässige Alternative in dieser Notsituation.

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Ulreichs Rolle und historische Statistiken

Sven Ulreich ist der erfahrene Retter in der Not. Auf den 38-Jährigen ist im Normalfall Verlass. Allerdings hat er in der letzten Saison nur ein Pflichtspiel bestritten. In der laufenden Spielzeit kam er noch gar nicht zum Einsatz. Seine Form ist daher fraglich, aber seine Erfahrung zählt.

Bei Urbig besteht aber noch Hoffnung, dass er doch erneut zwischen den Pfosten stehen kann. Die Ärzte beobachten ihn genau. Ein plötzlicher Ausfall wäre katastrophal für die Mannschaftsvorbereitung. Trainer Vincent Kompany muss flexibel bleiben. Die Entscheidung fällt kurz vor Abflug.

Schiedsrichter Letexier bringt schlechte Erinnerungen

Ein weiteres Thema ist der Schiedsrichter Francois Letexier. Er pfeift Bayern gegen Atletico Madrid. Schlechte Omen deuten sich an. Dreimal pfiff Letexier bereits Spiele des FC Bayern. Dreimal ging der Rekordmeister als torloser Verlierer vom Platz. Die Jubelstürme an der Säbener Straße dürften daher gering sein.

Die Ansetzung für das Champions-League-Spiel am Dienstag wurde bekannt gegeben. Vor allem zwei Königsklassen-Spiele blieben in Erinnerung. Im Januar 2025 unterlag Bayern in der Gruppenphase bei Feyenoord Rotterdam mit 0:3. Dies geschah trotz drückender Überlegenheit. Letexier pfiff dabei einen Foulelfmeter gegen Raphael Guerreiro.

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Santiago Gimenez verwandelte diesen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 0:2. Auf der Bank kassierte Ersatz-Keeper Sven Ulreich wegen Meckers die Rote Karte. Diese Vorfälle belasten die Stimmung. Die Spieler wollen diese Statistik ändern. Konzentration ist jetzt gefragt. Madrid erwartet eine harte Auseinandersetzung.

Kane-Ehrung und Odegaard-Transfergerüchte

Parallel dazu ehrte der FC Bayern Harry Kane. Der Ballon-d'Or-Gewinner lief mit seiner Trophäe auf den Rasen der Allianz Arena. Ein riesiges Banner lag auf dem Mittelkreis. Erstmals seit 45 Jahren ging die Auszeichnung an einen Spieler des Rekordmeisters. Kane zeigte sich extrem stolz. Er dankte den Fans für die Unterstützung.

Während Teamkameraden klatschten, hörte man Pfeifen aus dem BVB-Fanblock. Dortmunder Anhänger skandierten Kritik. Klub-Boss Jan-Christian Dreesen bedankte sich bei allen Fans. Er wies die Kritik zurück. Privatsphäre-Einstellungen von Arsenal-Kapitän Martin Odegaard beschäftigen die Medien. Kontakt zu den Münchnern bestand bereits.

Im Sommer 2027 könnte ein Wechsel konkret werden. Odegaard sei grundsätzlich nicht abgeneigt. Voraussetzung ist jedoch, dass er und Arsenal keinen neuen Vertrag schließen. Der aktuelle Kontrakt läuft bis 2028. Arsenal bereitet Gespräche vor. Nur bei Scheitern scheint ein Verkauf denkbar. Viele Vereine interessieren sich.