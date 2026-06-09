Der FC Bayern München soll angeblich 150 Millionen Euro für Michael Olise ausgeben, um ihn von Real Madrid abzuwerben. Präsident Herbert Hainer ist jedoch gegen einen Verkauf des französischen Spielers.

Der FC Bayern München soll angeblich 150 Millionen Euro für Michael Olise ausgeben, um ihn von Real Madrid abzuwerben. Präsident Herbert Hainer ist jedoch gegen einen Verkauf des französischen Spielers, da er ein Leistungsträger der Mannschaft ist.

Ein Verkauf würde den Verein schwächen und den Anschluss an die Spitze Europas gefährden. Der FC Bayern hat über die Jahre hinweg gut gewirtschaftet und Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene gefeiert. Ein Verkauf von Olise würde das falsche Signal senden und den Verein langfristig schwächen. Der Verein sollte seine besten Spieler nur dann abgeben, wenn er eine mindestens gleich gute Alternative im Gegenzug verpflichten kann





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