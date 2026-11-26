FC Bayern München bestätigt konstruktives Gespräch mit Jamal Musiala. Drosselt CEO Dreesen Kritik, während Oliver Kahn und Joshua Kimmich den Spieler unterstützen.

Der FC Bayern München hat nach öffentlichen Differenzen um den Gesundheitszustand und die Zukunft von Jamal Musiala zur Ruhe gefunden. Der Klub bestätigte am Mittwochvormittag, ein konstruktives Gespräch mit dem Management des deutschen Nationalspielers geführt zu haben. Dabei stellte der Verein eindeutig klar, dass die Gesundheit des Spielers für beide Parteien an erster Stelle steht und Jamal Musiala auf seinem Weg zurück in den Sport die volle Unterstützung erhält.

Interne Klärung statt öffentlicher Streit

CEO Hans-Joachim Dreesen beendete die hitzige Debatte mit klaren Worten bei einem Ortstermin in Unterhaching bei München. Er betonte, dass die Führungsebene sich nicht um Diskussionen, sondern um das eigentliche Handeln kümmern wolle. "Wir möchten uns ums Kümmern kümmern, und nicht ums Reden", sagte Dreesen am Donnerstagnachmittag deutlich. Er verwies darauf, dass alle notwendigen Punkte bereits ausreichend angesprochen worden seien und forderte nun interne Lösungen ein, statt weiterhin öffentlich zu spekulieren.

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Als Antwort auf die Frage, ob dies bedeuten würde, dass die Bosse den Kapitän Joshua Kimmich zu einem Gespräch einladen, hielt sich Dreesen bedeckt. Er betonte jedoch, dass Kimmich bereits öffentlich zu Jamal Stellung bezogen habe. Diese Äußerungen des DFB-Kapitäns seien der von Dreesen gemeinte Impuls gewesen. Der CEO wollte nicht weiter auf Details eingehen, da das Thema durch die vorherigen öffentlichen Äußerungen hinreichend geklärt erschien und nun Priorität auf die interne Lösung gelegt werden sollte.

Drohender Gehaltsverzicht und Vertragsstreitigkeiten

Der Konflikt entstand ursprünglich, als die Klubbosse des Rekordmeisters in aller Öffentlichkeit zweifelten, ob der deutsche Nationalspieler jemals wieder seine Bestform erreichen kann. Dabei wurde sowohl sein aktueller Vertrag als auch sein Gehalt öffentlich infrage gestellt. Oliver Kahn, der frühere CEO des FC Bayern München, sprach sich in einer Podiumsdiskussion in Magdeburg kategorisch gegen diese öffentliche Druckausübung aus. Er betonte, dass ein gültiger Vertrag existiere, an dem es nichts herumzukritteln gebe.

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Kahn bezeichnete es als geradezu abstrus, einen Spieler in der aktuellen gesundheitlichen Situation unter Druck zu setzen und über die Öffentlichkeit an seinen Anstand zu appellieren, auf Teile seines Gehaltes zu verzichten. Der langjährige Torwart ging davon aus, dass die Erkrankung von Jamal Musiala behandelbar sei. Er vertraute darauf, dass der Spieler mit der Situation leben und wieder in der Lage sein wird, Top-Leistungen abzurufen. Allerdings riet Kahn dazu, solche Szenarien hinter verschlossenen Türen zu kalkulieren und nach außen hin Einigkeit zu demonstrieren.

Unterstützung durch Joshua Kimmich und medizinische Fakten

Die Rolle von Joshua Kimmich im Zentrum der Debatte ist prominent. Der DFB-Kapitän kritisierte das Vorgehen der Klubführung scharf. Das Verhalten der Bosse sei ein No-Go und absolut nicht bayern-like gewesen. Kimmich stellte klar, dass er sich um das Wohl des Mitspielers kümmere, nicht um das öffentliche Reden. Diese Haltung spiegelte sich auch in der Reaktion des Vereins wider, der nun offiziell die volle Unterstützung zusicherte.

Medizinisch ist die Situation komplex. Der FC Bayern München erklärte, dass Musiala bereits im April 2025 aufgrund neurologischer Dysfunktionen in ärztlicher Behandlung gewesen sei. Die erste Untersuchung wegen Absence-artiger Symptome fand am 22. April 2025 statt, unmittelbar nach dem erstmaligen Auftreten der Symptomatik. Diese Bewusstseinsstörungen, die als Form von Epilepsie gelten, hatte Musiala nach zwei Zusammenbrüchen in Testspielen im August öffentlich gemacht. Interessant ist, dass dieser Zeitpunkt neun Tage nach einem Autounfall lag, den Musiala am 13. April 2025 bei hoher Geschwindigkeit auf einer Autobahn im Südosten Münchens verursachte. Dieser Unfall war erst im Frühjahr 2026 bekannt geworden, ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Unfall und den Absencen ist jedoch nicht bekannt.

Reaktionen aus dem Umfeld und Ausblick

Auch außerhalb des Vereins wird die Entwicklung beobachtet. Kathleen Krüger, die HSV-Sportvorständin und ehemalige langjährige Mitarbeiterin des FC Bayern, äußerte ihr Mitgefühl. Sie erinnerte sich an die Ankunft von Jamal in der Akademie im Alter von 17 Jahren und wünschte ihm alles Gute für die Genesung. Aus Respekt vor der Privatsphäre und den komplexen Vertragsinhalten wollte sie sich jedoch nicht öffentlich über die Kommunikationspolitik bei Bayern München äußern und eine zurückhaltende Rolle einnehmen.

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Die Jahreshauptversammlung des Vereins hatte das Thema ebenfalls bereits thematisiert, was die Brisanz unterstrich. Mit dem heutigen Schritt zur internen Klärung und der Unterstützung des medizinischen Staffs sowie der Teamkollegen scheint die Phase der öffentlichen Kontroverse vorerst beendet. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun voll und ganz auf die Genesung von Jamal Musiala, während der Verein sicherstellt, dass alle rechtlichen und medizinischen Rahmenbedingungen optimal genutzt werden, um den Spieler bestmöglich zu betreuen.