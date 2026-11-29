Die Ausfallliste beim FC Bayern wird noch länger. Nun wird auch Allrounder Konrad Laimer fehlen.

Der FC Bayern muss den nächsten Ausfall verkraften. Nun wird auch Allrounder Konrad Laimer den Münchnern fehlen. Der österreichische Fußball-Nationalspieler hat sich im Bundesligaspiel beim Hamburger SV am Samstag eine Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen, wie der FC Bayern heute mitteilte.

Laimer, 29, muss den Angaben zufolge operiert werden. Laimer war in Hamburg, wo Kapitän Joshua Kimmich mit einer Roten Karte vom Platz geflogen war, in der 52. Minute eingewechselt worden und musste kurz vor dem Ende nach einem Tritt humpelnd vom Platz. Die Münchner Personalsorgen wachsen damit weiter.

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Unter anderem fehlen schon Harry Kane, Ismael Saibari und Manuel Neuer länger. Vor dem Anpfiff hatte Eberl bei Sky über einen anderen Spieler gesprochen. Den Fall Jamal Musiala nannte er »eine menschliche Tragödie«.gab der Club einen neuerlichen Muskelfaserriss bei dem 23-Jährigen bekannt. Musiala hatte sich am Mittwoch in Lille verletzt und dürfte erst im neuen Jahr zurückkehren.