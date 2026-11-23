Präsident Herbert Hainer und Sportdirektor Jan-Christian Dreesen schließen Winterverstärkungen aus. Der FC Bayern München konzentriert sich auf die bestehenden Spieler trotz Personalmangels.

Der FC Bayern München hat seine Haltung zu möglichen Verpflichtungen im Winter klar definiert. Präsident Herbert Hainer erklärte am Rande der Jahreshauptversammlung des deutschen Fußball-Rekordmeisters, dass Wintertransfers nicht dem Wunsch der Vereinsführung entsprechen. Trotz akuter Personalsorgen plant der Klub aktuell keine zusätzlichen Verpflichtungen auf dem Transfermarkt.

Strategie gegen Winterverstärkungen

Hainer blickt auf die vergangene Saison zurück und stellte fest, dass der Verein mit früheren Verpflichtungen im Winter oder in den letzten Tagen der Transferperiode nicht glücklich war. Er betonte, dass man zwar prinzipiell in der Lage ist, auf Situationen zu reagieren, aber keine Verstärkungen im Januar anstrebt. Die Entscheidung basiert auf der Erfahrung, dass Winterübernahmen oft keine nachhaltigen Lösungen bieten.

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Sportdirektor Jan-Christian Dreesen bestätigte diese Linie ebenfalls. Er erklärte, dass Winterzugänge nicht auf dem Plan der Vereinsführung stehen. Beide Funktionäre wollen sich voll auf die aktuelle Mannschaft konzentrieren, anstatt in Unsicherheit über kommende Verpflichtungen zu verfallen. Dies dient der Stabilisierung des Kaders in der laufenden Phase der Bundesliga-Saison.

Personalsorgen ohne Notfallplan

Trotz erheblicher Ausfälle in der Personalabteilung bleibt die Strategie unverändert. Hainer äußerte die Überzeugung, dass eine weitere Reaktion im Transferfenster nicht notwendig sein wird. Er wolle nichts über Maßnahmen in zwei Monaten wissen, sondern sich ausschließlich auf die noch verfügbaren Spieler konzentrieren. Das Ziel ist es, trotz der aktuellen Situation die notwendigen Siege zu erzielen.

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Die Situation um den langzeitverletzten Abwehrspieler Sacha Boey wird dabei nicht öffentlich diskutiert. Dreesen betonte, dass Gespräche über die Notwendigkeit von Verstärkungen zu diesem Zeitpunkt keinen Platz haben. Stattdessen liegt der Fokus auf der Leistungssteigerung des bestehenden Squads, um die Defizite durch Verletzungen auszugleichen.

Historische Erfahrung mit Transfers

Der Verzicht auf Winterübernahmen ist keine neue Praxis beim FC Bayern München. In den vergangenen zwei Jahren verzichtete der Klub in weniger dramatischen Lagen ebenfalls auf Soforthilfen. Die Klubgeschichte ist jedoch reich an bekannten Fehlgrößen im Winter, die die Vorsicht der aktuellen Führung erklären.

Zu den legendären Irrtümern zählen Verpflichtungen von Spielern wie Slawomir Wojciechowski im Jahr 2000, Julio dos Santos 2006, Breno 2008, Landon Donovan 2009 und Serdar Tasci 2016. Diesen gescheiterten Experimenten stehen nur wenige Erfolge gegenüber, wie etwa die Verpflichtung von Luiz Gustavo im Jahr 2011. Diese historischen Daten untermauern die aktuelle Entscheidung für den Verzicht auf den Wintermarkt.