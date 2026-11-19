Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany äußern sich zu den Sorgen von Uli Hoeneß bezüglich der Genesung von Jamal Musiala nach neurologischen Ausfällen.

Das Schicksal von Stammspieler Jamal Musiala und seine Fähigkeit, zur alten Weltklasse-Form zurückzukehren, stehen seit der öffentlichen Kritik durch Klub-Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Fokus der Münchner Vereinsführung. Während des Comeback-Auftritts von Trainer Vincent Kompany, der nach einer Hirnhautreizung an der Seitenlinie steht, wurde die Situation des 23-jährigen Stars besonders deutlich. Die Unsicherheit bezüglich der neurologischen Dysfunktionen, die den DFB -Nationalspieler seit Monaten belasten, hat zu einer intensiven Debatte über die vertragliche und sportliche Zukunft geführt.

Eberl entkräftet Sorgen der Vereinsleitung

Sportvorstand Max Eberl hat sich am Donnerstagvormittag vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln direkt zu den Äußerungen von Uli Hoeneß geäußert. Eberl betonte, dass die Bedenken des Ehrenpräsidenten absolut berechtigt seien und vom gesamten Umfeld geteilt würden. Hoeneß mache sich aus tiefer Verbundenheit mit seinem Lebenswerk Sorgen, doch Eberl versicherte, dass man sich der gesundheitlichen Problematik nicht verschließe. Er betonte jedoch die feste Überzeugung der Vereinsbossen, dass Jamal Musiala die Kraft hat, seine alte Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen. Die Mannschaft setze darauf, dass der Star mit einem Jahresgehalt von mehr als 25 Millionen Euro bis zum Jahr 2030 wieder an der Spitze mithalten wird.

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Manager bereiten Gespräche zur Vertragsfrage vor

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung eine klare Linie vorgegeben, falls der Superstar nicht mehr zur vollen Stärke zurückfindet. Dreesen kündigte an, dass die Vereinsführung Gespräche mit der Spielerseite führen wolle, um die Situation zu klären. Sollte sich herausstellen, dass Musiala auf dem Weg zur Genesung zu einem anderen Spieler wird, als im Vertrag festgehalten, müsse man miteinander sprechen. Dies steht im Kontrast zu den Gedanken von Hoeneß, der fragte, ob es fair sei, weiter das volle Gehalt zu zahlen, wenn die sportliche Leistung hinter den vertraglichen Verpflichtungen zurückbleibt. Der Klub befindet sich somit in einem Dilemma zwischen Loyalität und wirtschaftlicher Vernunft.

Stattliche Ausfälle durch Verletzungen und Pausen

Die aktuelle Unsicherheit resultiert aus einer langen Kette von Rückschlägen für den 23-Jährigen. Seit seinem schweren Wadenbeinbruch mit Sprunggelenksverletzungen bei der Klub-WM im Juli 2025 absolvierte Musiala nur 28 Pflichtspiele, wobei er auf sieben Tore und sieben Vorlagen kam. Insgesamt verpasste er 43 Partien aufgrund einer neunmonatigen Rehabilitationsphase, der neurologischen Dysfunktionen und eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel. Dieser letzte Muskelriss ereignete sich vor acht Wochen im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Am Freitagabend um 20.30 Uhr auf Sky steht nun das bevorstehende Comeback im Stadion an, wobei noch offen ist, ob er sofort wieder die gewohnte Dominanz zeigen kann.

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Kompany sieht Widerstandskraft als Motor für Erfolg

Trainer Vincent Kompany zeigte sich in seiner ersten Pressekonferenz nach seiner Genesung überzeugt von der mentalen Stärke seines Angreifers. Der 40-jährige Coach verglich die aktuelle Phase mit den ersten sechs Monaten seiner Amtszeit, in denen Musiala das unumstrittene goldene Kind war und kaum Kritik ertragen konnte. Kompany hob hervor, dass die aktuelle Situation den Spieler nun zu einer besseren Version von sich selbst mache. Er betonte, dass er die Entwicklung nicht in Pressemitteilungen beschwören könne, sondern dass der Beweis ausschließlich auf dem Platz erbracht werden könne. Der Trainer nutzt die Motivation aus den vergangenen Geschichten, um den Kader zu pushen.

Zukunftsängste als Antrieb für das Team

Sportvorstand Eberl verweist darauf, dass genau diese schwierige Phase dazu führen kann, dass etwas Positives aus der Erfahrung entsteht. Er spüre, dass Musiala unglaubliche Widerstandskraft besitzt und aus der komplizierten Situation Energie zieht. Die Führungsebene ist davon überzeugt, dass der Rückkehrer seine Leistungsfähigkeit wieder zeigen wird, was auch die Fans zurück in die Stadien locken soll. Die Kombination aus dem festen Glauben an den Spieler und den notwendigen Vorbereitungen für eventuelle Vertragsverhandlungen zeigt, wie ernst der FC Bayern die Lage nimmt. Alle Augen richten sich nun auf das Spiel am Freitag, um zu sehen, ob die Hoffnungen der Verantwortlichen in München in die Realität umgesetzt werden können.