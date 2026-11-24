Sportvorstand Max Eberl berichtet vom konstruktiven Gipfeltreffen zwischen FC Bayern und Musialas Agenten. Gehalt war kein Thema. Fokus auf Ruhe und Genesung.

Der Sportvorstand des FC Bayern München, Max Eberl, hat am Dienstagnachmittag am Münchner Flughafen vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel gegen den OSC Lille erste Einzelheiten eines wichtigen Treffens im Clubhaus an der Säbener Straße offenbart. Bei diesem sogenannten Musiala-Gipfel waren die Berater des Superstars Jamal Musiala, Christian Schmid und Tobias Altschäffl von der Agentur 11WINS, sowie die Führungsebene des Rekordmeisters vertreten, um den öffentlichen Wirbel der vergangenen Tage aufzuarbeiten und einen klaren gemeinsamen Weg zu definieren.

Konstruktiver Austausch über Gesundheitslage

Max Eberl betonte nach dem Treffen, dass es sich um ein sehr konstruktives Gespräch gehandelt habe, das die Basis für die weitere Zusammenarbeit legte. Die Geschäftsleitung des FC Bayern, angeführt von CEO Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer, hatte sich mit den Vertretern des 23-jährigen Fußballstars geeinigt, dass der wichtigste Aspekt darin besteht, direkt mit Jamal Musiala zu sprechen und nicht nur über ihn zu verhandeln. Diese offene Kommunikation über Monate hinweg, besonders seitdem die neurologischen Dysfunktionen bekannt wurden, habe bereits zu einer soliden Vertrauensbasis geführt, die nun durch das aktuelle Treffen noch weiter gefestigt wurde.

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Gehaltsverzicht ausgeschlossen und Fokus auf Genesung

Gegenüber der Berichterstattung wies Max Eberl explizit Berichte zurück, die von einem möglichen Gehaltsverzicht des Spitzenverdieners sprachen, der mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr erhält. Der Sportvorstand klärte auf, dass finanzielle Fragen am Tisch nicht zur Debatte standen und auch nicht diskutiert wurden. Stattdessen lag der einzige Fokus darauf, Jamal Musiala wieder auf den Platz zu bringen und ihn auf demselben Weg zu unterstützen, auf dem er sich vor seiner ersten Muskelverletzung beim Länderspiel befunden hat. Das Vertrauen in die sportliche Leistungsfähigkeit steht dabei eindeutig im Vordergrund, während geldbezogene Thematik komplett außen vor blieb.

Längerfristige Begleitung der neurologischen Erkrankung

Max Eberl erklärte detailliert, dass die bei Musiala diagnostizierte Dysfunktion kein einmaliges Ereignis ist, das mit der Einnahme von Medikamenten einfach verschwindet. Es handelt sich um eine Situation, die laufende Betreuung erfordert, wobei der Verein die Symptome lindern und unterstützen will, ohne jedoch auszuschließen, dass Rückfälle oder neue Manifestationen der Erkrankung jederzeit auftreten können. Für das Management des FC Bayern ist der Umgang mit dieser chronischen Komponente bereits zur Routine geworden, und man ist bestrebt, den Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten.

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Strategie der Ruhe und des Vertrauens

Einer der Konsenspunkte aus dem Treffen war die Entscheidung, den öffentlichen Druck von Jamal Musiala zu nehmen und stattdessen absolute Ruhe zu garantieren. Max Eberl verglich die Situation mit der eigenen Erfahrung in ähnlichen Altersstufen und betonte, dass die Unterstützung des jungen Spielers unverzichtbar ist, um sein vorheriges Level wieder zu erreichen. Beide Seiten sind überzeugt, dass dieser geschützte Raum die Voraussetzung dafür ist, damit Musiala in seiner Entwicklung nicht blockiert wird, sondern durch die überwundene Krise vielleicht sogar noch stärker und reifer aus dem Prozess hervorgeht.

Ausblick: Beobachtung bis Anfang nächsten Jahres

Die Führungsebene des FC Bayern, zu der auch Eberl zählt, hat beschlossen, die Entwicklung von Musiala in den kommenden Monaten bis Anfang des nächsten Jahres genau zu beobachten, um die Situation dann neu zu bewerten. Dabei soll jeglicher Druck auf den Spieler vermieden werden, da die Beraterseite überzeugt ist, dass die Medikation keine Hürde für die Rückkehr zur alten Weltklasse darstellt. Der regelmäßige Austausch zwischen der Sportabteilung unter Max Eberl, Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany sowie der Agentur bleibt erhalten, um sicherzustellen, dass Jamal Musiala alle notwendigen Ressourcen erhält, um seine volle Leistungsfähigkeit zurückzugewinnen.