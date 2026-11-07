FC Bayern München: Max Eberl und Jan-Christian Dreesen schließen Winter-Transfer aus

Trotz langer Verletztenliste bei den Bayern plant Sportvorstand Max Eberl für Januar keine Neuzugänge. CEO Jan-Christian Dreesen bestätigt: Kein Transfermarkt-Aktivität trotz hoher Liquidität.

Der FC Bayern München befindet sich in einer komplexen Phase, die durch eine signifikante Verletztenliste und gleichzeitig hohe finanzielle Reserven geprägt ist. Vor dem bevorstehenden Bundesliga spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 hat Sportvorstand Max Eberl klargestellt, dass für das Wintertransferfenster im Januar keine Verstärkungen auf dem Plan stehen. Diese Aussage wurde am Wochenende von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen direkt bekräftigt, womit Spekulationen über Neuzugänge vorerst beendet sind, obwohl mehrere Schlüsselspieler der Offensive verletzungsbedingt ausfallen.

Aktuelle Verletzungssituation und Rückkehrplan

Vier wichtige Offensivkräfte der Münchner fehlen derzeit dem Kader: Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Die Rückkehr dieser Akteure ist jedoch bereits konkret geplant. Jamal Musiala stand am Donnerstag nach mehr als fünfeinhalb Wochen erstmals wieder mit der Mannschaft des Rekordmeisters auf dem Trainingsplatz. Der Deutsche ist wieder im Mannschaftstraining integriert und gilt als wesentlicher Faktor für die Offensive. Parallel dazu arbeitet der kolumbianische Star Luis Diaz an seiner Rehabilitation und kommt deutlich voran, wobei er weiterhin ein individuelles Trainingsprogramm absolviert.

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Sportvorstand Max Eberl betonte die Fortschritte bei der Genesung der beiden Stars. Beide arbeiten spürbar an ihrem Comeback, was die Perspektive für das laufende Spieljahr und die unmittelbare Zukunft positiv färbt. Trotz der aktuellen Personalmisere sieht Eberl die Mannschaft in der Lage, mit der vorhandenen Struktur auf hohen Niveau zu bestehen. Er verwies darauf, dass der Kader bereits in vergangenen Spielen, wie dem Match gegen Atletico Madrid, ohne vier Offensivspieler agierte und dennoch eine starke Leistung auf den Platz brachte.

Strategische Entscheidungen und Kaderplanung

Die Frage, ob der Kader im Winter durch Neuzugänge gestärkt wird, wird von der Führungsebene negativ beantwortet. Max Eberl erklärte, man werde sich die Situation im Winter ganz in Ruhe anschauen, sei aber aktuell der Ansicht, dass die vorhandenen Mittel ausreichen. Die Gedanken über eventuelle Verstärkungen oder das Gegenteil, also das Unterlassen von Maßnahmen, werden erst im Winter konkret diskutiert. Dies steht im Einklang mit den Beschlüssen der Sommerpause, als die Verantwortlichen entschieden, kein Geld in einen teuren Ersatzspieler für Luis Diaz zu investieren.

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Diese Strategie zeigt sich auch in jüngsten Maßnahmen im Umgang mit anderen Talenten. Der mögliche Ersatz-Kandidat Arijon Ibrahimovic, 20 Jahre alt, wurde aufgrund schwankender Leistungen in der Vorbereitung per Leihe an den FC Augsburg abgegeben. Diese Entscheidung unterstreicht den Willen der Bayern-Führung, Qualität vor Quantität zu setzen und auf eigene Talente oder den bestehenden Kader zu vertrauen, anstatt sich auf dem teuren Transfermarkt umsehen zu müssen. Die Entlassung Ibrahimovics war ein klares Signal für den Anspruch, den die Sportdirektoren Christoph Freund und Max Eberl mit ihrer Planung verbinden.

Finanzielle Ausstattung und Liquidität

Trotz der klaren Absage an Winter-Neuzugänge ist die finanzielle Basis des Vereins außergewöhnlich stark. Am Geld würde es bei den Bayern jedenfalls nicht scheitern, falls man sich für den Markt entscheiden würde. Durch den strategischen Verkauf von fünf Prozent der Anteile an der Profi-AG und den umfangreichen Deal mit der Familienholding "Viessmann Generations Group" von Max Viessmann in Höhe von 250 Millionen Euro ist die Liquidität explodiert. Der Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, 59 Jahre alt, und Max Viessmann, 37 Jahre alt, haben durch diese Deals dafür gesorgt, dass das Festgeldkonto bald so gut gefüllt ist wie nie zuvor in der Geschichte des Vereins.

Diese finanzielle Power gibt dem Verein zwar große Handlungsfähigkeit, wird im aktuellen Winter jedoch nicht für Transferaktivitäten genutzt. Die Tendenz ist laut Informationen eindeutig: Im Januar werden die Bayern auf dem Transfermarkt nicht aktiv sein. Dies ist eine bewusste Entscheidung, die trotz der großen finanziellen Möglichkeiten getroffen wird, um die aktuelle Kadersituation zu managen und auf die Rückkehr der verletzten Stars zu setzen.

Ausblick und offizielle Statements

Die offizielle Position des Vereins ist somit klar und unmissverständlich. Als Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Samstagabend auf die Frage angesprochen wurde, ob im Winter neue Spieler geholt werden werden, antwortete er direkt: "Nein, ich glaube nicht." Diese Aussage spiegelt das Vertrauen der Führungsebene in den aktuellen Kader wider und entkräftet jegliche Gerüchte über einen möglichen Kaderwechsel in der laufenden Winterpause.

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Sportvorstand Max Eberl, 53 Jahre alt, bestätigte diese Linie im Gespräch mit dem DAZN-Moderator Daniel Herzog vor dem Bundesliga-Spiel in Mainz. Er betonte, dass man die Situation ruhig betrachtet und auf die Genesung der Spieler setzt. Die Kombination aus fehlenden Offensivkräften und der klaren Absage zu weiteren Transfers stellt eine Herausforderung dar, die der Verein jedoch mit Vertrauen in die eigene Struktur und die Rückkehr von Musiala und Diaz angehen wird. Die nächsten Schritte konzentrieren sich nun auf die Integration der zurückkehrenden Spieler und die Bewältigung der anstehenden Spiele im Ligabetrieb.