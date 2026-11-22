Konflikt zwischen FC Bayern und Jamal Musiala: Rummenigge droht mit Gehaltskürzung bei erneuten Gesundheitssorgen. Details zum medizinischen Hintergrund.

Jamal Musiala hat erneut einen gesundheitlichen Rückschlag erlitten, was die Situation zwischen dem Nationalspieler und dem FC Bayern München weiter verschärft. Dieser Vorfall markiert den zweiten Rückfall seit den beiden Zusammenbrüchen in Testspielen im August. Der Verein stellt daraufhin den lukrativen Vertrag des 23-Jährigen bis 2030 infrage. Die Differenzen zwischen der sportlichen Leitung und dem Aufsichtsrat offenbaren eine tiefe Kluft in der Bewertung der Lage.

Medizinische Details und Vertragskrise

Der jüngste Zwischenfall ereignete sich am Montag nach einer medikamentösen Umstellung, wobei man später auf die vorherige Dosis zurückgriff. Seitdem traten bei dem Bayern-Profi keine weiteren Probleme auf, was ihm die Teilnahme an allen Trainingseinheiten ermöglichte. Musiala konnte somit nach knapp zwei Monaten Pause wegen einer Muskelverletzung am Freitag beim 1:1 gegen den FC St. Pauli wieder fit werden.

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Trotz der guten Nachrichten aus dem Training bewerten Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Hoeneß und Jan-Christian Dreesen die Krankengeschichte des Spielers deutlich negativer. Der Aufsichtsrat und ehemalige CEO Karl-Heinz Rummenigge äußerte am Freitag nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln scharfe Kritik. Er ließ vermuten, dass es schwierig werde, das frühere Niveau zu erreichen, was direkte Auswirkungen auf die finanzielle Abfindung hat.

Der Vertrag von Musiala ist mit rund 25 Millionen Euro pro Jahr zuzüglich Boni dotiert. Rummenigge erklärte eindeutig, dass diese Summen bei bleibenden Einschränkungen nicht mehr darstellbar seien. Sollten sich die gesundheitlichen Probleme fortsetzen, müssten entsprechende Verhandlungen über das Gehalt geführt werden. Dies geschah bewusst wenige Stunden nach einer Sitzung des Aufsichtsrats am Montagabend.

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Interne Machtverhältnisse und Widerstand

Auf der Seite des Spielers und der Sportdirektion wird die Entwicklung anders bewertet. Max Eberl betonte am Freitag, dass Geduld notwendig sei. Er erklärte, man habe den Spieler bereits gesehen und gehöre, woraus die Überzeugung resultiere, dass er wieder ins höchste Leistungsvermögen zurückkehren könne. Diese Position widerspricht der skeptischen Linie der Führungsetage.

Vergleichbare Krankheitsverläufe bei Epilepsie zeigen, dass Medikamente die Anfälle stark unterdrücken, was teilweise eine Sedierung zur Folge hat. Ist die Dosierung jedoch zu niedrig, können wie bei Musiala seit August insgesamt viermal Ohnmachtsanfälle auftreten. Experten stufen die Situation als medizinisch heikel ein, wobei die volle Topfitness oft eingeschränkt ist.

Die Vertreter Musialas verweisen auf renommierte Neurologen, die bestätigen, dass die Krankheit beherrschbar sei. Hochleistungssport sei damit weiterhin möglich. Daher besteht aus Spielersicht kein Anlass, über die vom Verein angedrohte Gehaltsreduzierung zu verhandeln. Der Fokus liegt auf der medizinischen Genesung und der Bestätigung der sportlichen Tauglichkeit.

Öffentliche Reaktion und weitere Konsequenzen

Die öffentliche Reaktion auf das Vorgehen des FC Bayern München fällt gemischt aus, wobei viele Fans und Experten das Management kritisieren. Dr. Jonatan Hoffmann nutzte die Jahreshauptversammlung am Samstag im BMW Park, um öffentlich für Musiala Partei zu ergreifen. Er betonte, dass der Spieler in dieser sensiblen Phase Unterstützung, nicht aber Druck benötige.

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Hoffmann kritisierte scharf die öffentlichen Äußerungen von Dreesen, Hoeneß und Rummenigge. Diese Praxis der öffentlichen Infragestellung sei nicht hilfreich und stehe im Widerspruch zum Motto Mia san Mia. Präsident Herbert Hainer reagierte darauf mit einem Versuch, zwischen einer Wende zur Rückendeckung der Älteren und der Unterstützung des Spielers zu balancieren.

Zusätzlich zu den Problemen um Musiala belastet der Ausfall von Harry Kane die Mannschaft aktuell. Dieser fällt länger aus, was insbesondere in der Champions League ein Horror-Szenario darstellt. Die Kombination aus personellen Engpässen und internen Konflikten stellt den Verein vor große Herausforderungen in der laufenden Saison. Die nächsten Schritte zur Klärung des Vertrags bleiben abzuwarten.