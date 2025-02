FC Bayern München: Musiala verlängert und weitere Personalentscheidungen

FC Bayern München steht vor wichtigen Personalentscheidungen. Jamal Musiala hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert und wird mit einem jahresgehalt von 25 Millionen Euro der höchstbezahlte Spieler des Vereins. Alphonso Davies und Manuel Neuer haben ebenfalls Verträge verlängert. Aktuell gibt es Verhandlungen mit Joshua Kimmich und Leroy Sane. Die Zukunft von Thomas Müller, Serge Gnabry und Leon Goretzka ist ungewiss.

Beim Rekordmeister stehen zahlreiche richtungsweisende Personalentscheidungen an. Mit Neuer, Davies und Musiala konnte man sich auf neue Deals einigen. Einige Verträge von absoluten Leistungsträgern laufen noch aus.Die Hängepartie ist beendet! Jamal Musiala hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert! Damit steigt Musiala in der Gehaltsliste des FC Bayern nach ganz oben auf und thront laut'BILD' mit 25 Millionen Euro Jahresgehalt gemeinsam mit Harry Kane ganz oben.

Die Ausstiegsklausel liegt demnach bei 175 Millionen Euro. Ab 2029 fällt der Wert auf 100 Millionen Euro. Über ein Detail gibt es noch Unstimmigkeiten.'Sky' berichtet, dass die Klausel sofort gilt,'BILD' schreibt jedoch, dass die Ausstiegsklausel erst 2028 greift. Es war ein langwieriges und zähles Ringen - mit Happy End. Im Sommer war sich Alphonso Davies angeblich schon mit Real Madrid einig, jetzt verlängert er seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2030. Der Kanadier verkündete die News mit einem eigenen Rap auf der Vereinshomepage:'Ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe bis 2030.'Manuel Neuer wird den Bayern über den Sommer hinaus erhalten bleiben, das gaben Verein und Spieler bekannt. In der kommenden Saison soll der Routinier das eine oder andere Spiel pro Saison an Jonas Urbig wohl abgeben, bleibt aber die Nummer eins im FCB-Tor. Auch mit dem Mittelfeldspieler laufen die Verhandlungen über eine Verlängerung auf Hochtouren. Gegenüber'Sky' erklärte Kimmich nach dem Gladbach-Spiel, die Chancen auf einen Verbleib seien'deutlich größer als im Sommer' und deutete eine baldige Entscheidung an. Der Spieler will vor Mai Klarheit über seine Zukunft. Aktuell deutet Berichten zufolge mehr auf eine Verlängerung als auf einen Abgang hin. Rein sportlich läuft Sane seit langer Zeit seiner Bestform hinterher. Entsprechend genießt seine Personalie trotz auslaufendem Vertrag keine Priorität. Eine Einigung über einen neuen Deal wird wohl nur bei einer deutlichen Gehaltsreduzierung erfolgen. Laut'Bild' könnte dann ein Vertrag bis 2028 herausspringen. Der Spieler selbst will unbedingt in München bleiben. Nach Informationen von'Sky' soll eine Vertragsverlängerung bis 2026 im Gespräch sein. Grundlage dafür wäre aber wohl eine Gehaltsreduzierung aufgrund seiner zurückgehenden Einsatzzeiten. Max Eberl bestätigte bereits, dass der Ur-Bayer selbst über seine Zukunft entscheiden kann. Aktuell soll Müller Gedanken machen. Eine Verlängerung über die Saison hinaus gilt als durchaus wahrscheinlich. Laut'Sport Bild' soll der 36-Jährige dann aber nur noch die Nummer drei im Tor sein. Jonas Urbig wird in der kommenden Spielzeit die Nummer zwei sein. Durch den Transfer von Jonas Urbig wird es für Peretz beim FCB eng.'Sky' berichtet, dass der 24-Jährige im kommenden Sommer verliehen werden soll.'Sky' berichtete in der Vergangenheit, dass sich ein ablösefreier Abgang anbahnt. Dier hingegen zeigt immer wieder, dass er das Abwehrzentrum der Bayern verstärken kann. Im Januar spielte er sich in den Fokus und erklärte bereits, gerne bei den Münchnern bleiben wollen. Laut Eberl gab es noch keine Gespräche mit dem Engländer. Mindestens ein Flügelspieler soll die Bayern verlassen, auch ein Abgang von zwei Offensiv-Stars soll jedoch möglich sein. Neben Kingsley Coman könnte es hier Gnabry treffen. Denn der deutsche Nationalspieler verdient rund 19 Millionen Euro und zeigt seit Wochen schwache Leistungen. Außerdem könnte der Rekordmeister durch einen Gnabry-Verkauf noch Geld einnehmen. Auch Leon Goretzka steht auf der Verkaufsliste des FC Bayern. Im Sommer soll ein endgültiger Abgang des Champions-League-Siegers in den Vordergrund rücken, obwohl er inzwischen sportlich wieder eine Rolle spielt. 17 Millionen Euro Jahressalär sind den Münchnern wohl zu viel





ransport / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FC Bayern München Jamal Musiala Alphonso Davies Manuel Neuer Joshua Kimmich Leroy Sane Thomas Müller Serge Gnabry Leon Goretzka Vertragsverlängerung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jamal Musiala steht beim FC Bayern München wieder in der StartelfJamal Musiala kehrt beim FC Bayern München nach einem grippalen Infekt und zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga zum Champions League Auswärtsspiel bei Feyenoord Rotterdam zurück.

Weiterlesen »

Jamal Musiala: Vertragsverlängerung der Bayern München steht kurz bevorDie Vertragsverhandlungen für Jamal Musiala nähern sich ihrem Ende. Die Bayern München stehen vor einer entscheidenden Woche mit wichtigen Playoff-Spielen.

Weiterlesen »

FC Bayern München: Musiala-Vertrag - Dreesen greift ein!Jamal Musiala steht vor einer Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern München. Die Verhandlungen für eine Vertragsverlängerung stockten, doch Jan-Christian Dreesen hat sich nun persönlich eingebracht. Michael Ballack gibt Einblicke in die Situation.

Weiterlesen »

Jamal Musiala verlängert Vertrag beim FC Bayern MünchenDer FC Bayern München hat die Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala bekannt gegeben. Musiala wird langfristig in München bleiben und in einer Gehaltsklasse mit Harry Kane spielen. Der Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel. Musiala zeigt sich glücklich in München und wird am Samstag gegen Florian Wirtz sein Können unter Beweis stellen.

Weiterlesen »

Jamal Musiala verlängert Vertrag mit Bayern München bis 2030Der 21-jährige Fußballstar Jamal Musiala hat seinen Vertrag mit dem FC Bayern München bis 2030 verlängert. Der neue Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel, die nach Informationen der Bild-Zeitung zwei Jahre vor Vertragsende, also 2028, gezogen werden kann. Die Höhe des neuen Gehalts beträgt bis zu 25 Millionen Euro pro Jahr.

Weiterlesen »

Jamal Musiala verlängert beim FC Bayern MünchenDer FC Bayern München hat den Vertrag mit Jamal Musiala verlängert. Der Leistungsträger unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis 2030.

Weiterlesen »