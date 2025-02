FC Bayern München: Musiala-Vertrag - Dreesen greift ein!

Jamal Musiala steht vor einer Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern München. Die Verhandlungen für eine Vertragsverlängerung stockten, doch Jan-Christian Dreesen hat sich nun persönlich eingebracht. Michael Ballack gibt Einblicke in die Situation.

Die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung von Jamal Musiala (21) beim FC Bayern München nehmen eine neue Wendung. Musiala, dessen Vertrag bis 2026 läuft, steht vor einer Entscheidung, ob er seine Karriere in München fortführt oder neue Herausforderungen sucht. Die Verhandlungen stockten in letzter Zeit aufgrund von Details, insbesondere in Bezug auf die Bildrechte des jungen Stars.

Jan-Christian Dreesen, der ehemalige Finanzchef und aktuelle Vorstandsboss des FC Bayern, hat sich nun persönlich in die Verhandlungen eingebracht. Nach Informationen von BILD und der Münchner Abendzeitung hat Dreesen das Vertragswerk angenommen und versucht, die letzten Details zu klären. Michael Ballack, ehemaliger Nationalspieler und DAZN-Experte, verrät in einem Video-Podcast, dass es vor allem um die Ausgestaltung der Paragraphen zu den Bildrechten von Musiala geht. „Ich glaube, es geht noch um ein paar Image Rights, die da noch ein wenig hin- und hergestritten werden. Da sind die Fronten nicht verhandelt, aber sie sind schon relativ klar. Es sollte klappen“, so Ballack.Der Großteil der Verhandlungen, darunter die Laufzeit des Vertrags bis 2030, das Gehalt in Höhe von 25 Millionen Euro pro Jahr und eine verankerte Ausstiegsklausel von 175 Millionen Euro, die zwei Jahre vor Ablauf greift, wurde bereits geklärt. Sportdirektor Hasan Salihamidzic zeigte sich zuvor zurückhaltend und sagte, dass diese Woche vielleicht zu kurz für eine Einigung sei. Die Fans des FC Bayern warten mit Spannung auf die Unterschrift von Musiala, die nach den Verlängerungen von Manuel Neuer und Alphonso Davies die nächste wichtige Bestätigung wäre





FC Bayern München Jamal Musiala Vertragsverlängerung Bildrechte Jan-Christian Dreesen Michael Ballack

