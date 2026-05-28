FC Bayern München muss 80.000 Euro Strafe wegen fünf Anstoßverspätungen zahlen

Der DFB hat den FC Bayern wegen zwei Verspätungen bei der Ausrüstungskontrolle in der Saison 2025/26 zu Geldstrafen von insgesamt 65.000 Euro verurteilt. Zusammen mit drei früheren Verstößen belaufen sich die Gesamtstrafen auf 80.000 Euro. Der Strafenkatalog des Verbandes sieht steigende Beträge je nach Dauer der Verspätung und Anzahl der Wiederholungen vor.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB ) hat den FC Bayern München mit zwei Geldstrafen in Höhe von 40.000 Euro und 25.000 Euro belegt. Grund dafür sind nicht die pyrotechnischen Aktionen der Münchner Ultras im Pokalfinale, sondern zwei Verspätungen bei der Ausrüstungskontrolle in der abgelaufenen Bundesliga -Saison 2025/26.

Das Sportgericht des DFB veröffentlichte die Urteile am Dienstag. Konkret geht es um zwei Fälle von verspätetem Antreten zu Spielen der Lizenzligen. Der erste Vorfall ereignete sich am 21. Februar vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany kam zu spät zur Ausrüstungskontrolle, sodass diese 200 Sekunden später als geplant stattfand. Infolgedessen verzögerte sich der Anpfiff der Partie, die der FC Bayern mit 3:2 gewann, um 150 Sekunden. Dafür wurde eine Strafe von 40.000 Euro verhängt. Der zweite Fall geschah am 21.

März vor dem Heimspiel gegen Union Berlin. Auch diesmal erschienen die Spieler, darunter Michael Olise, zu spät zur Kontrolle, was zu einer Verspätung des Spielbeginns von 75 Sekunden führte. Für diesen Verstoß wurden 25.000 Euro fällig. Das Spiel gewann der FC Bayern mit 4:0.

Laut den DFB-Urteilen hat der deutsche Rekordmeister bereits drei weitere Verspätungen in derselben Spielzeit verschuldet. Nach den ersten beiden gab es lediglich Ermahnungen, bei der dritten wurde bereits eine Zahlung von 15.000 Euro fällig. Addiert man alle fünf Anstoßverspätungen der Saison 2025/26, kommt der FC Bayern München auf insgesamt 80.000 Euro an Strafen. Der DFB legte 2023 einen Strafenkatalog für Anstoßverspätungen fest, der die Höhe der Sanktionen nach Dauer der Verzögerung und Anzahl vorheriger Verstöße staffelt.

Bei Verzögerungen zwischen 30 und 120 Sekunden gibt es für die ersten beiden Vergehen innerhalb einer Saison nur eine Ermahnung. Beim dritten Verstoß dieser Art werden 15.000 Euro fällig, mit jedem weiteren Verstoß steigt die Strafe um 5.000 Euro. Bei der vierten Verspätung (20.000 Euro) und fünften Verspätung (25.000 Euro) in dieser Kategorie steigen die Beträge also jeweils an. Noch kostspieliger wird es, wenn die Verzögerung über 120 Sekunden liegt.

Hier sind bereits beim ersten Vergehen 10.000 Euro zu zahlen. Mit jeder Wiederholung erhöht sich die Summe um 10.000 Euro. Beim fünften Vergehen dieser Art müssten die Vereine demnach 50.000 Euro bezahlen. Um solche Verzögerungen zu vermeiden, nutzen die Bundesligaklubs sogenannte Run-Down-Zettel für jedes Spiel.

Auf diesen werden Ort, Start- und Endzeit der Ausrüstungskontrolle sowie das Einlaufen der Mannschaft sekundengenau festgehalten. Die Spieler müssen sich streng an diesen Zeitplan halten, da jede Abweichung hohe Strafen für den Klub nach sich ziehen kann. Ein solcher Run-Down-Zettel lag beispielsweise beim Auswärtsspiel des FC Bayern am 14. Februar in Bremen in der Münchner Kabine aus.

Die wiederholten Verspätungen des FC Bayern München zeigen, dass selbst ein Topklub nicht vor Disziplinlosigkeit in der Zeitplanung gefeit ist. Der DFB setzt mit dem klaren Strafenkatalog ein deutliches Signal für die Einhaltung der angesetzten Anstoßzeiten, die aus Fernseh- und Organisationsgründen von großer Bedeutung sind. Die steigenden Geldbeträge sollen sicherstellen, dass Vereine ihre Abläufe professioneller gestalten und Verzögerungen künftig vermeiden





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