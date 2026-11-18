FC Bayern München baut den von Hansi Flick genutzten Padel-Court am Trainingsgelände in der Säbener Straße erneut auf. Vincent Kompany und das Team können bald wieder spielen.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München bringt die Infrastruktur für Trendsportarten auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße zurück auf den neuesten Stand. Beobachtungen zeigen, dass der Klub derzeit einen speziellen Padel-Court an einer Ecke des Areals wieder aufbaut, der im Sommer abgebaut worden war. Dieses Angebot steht zukünftig unter anderem Cheftrainer Vincent Kompany (40 Jahre alt) und weiteren Angestellten zur Verfügung.

Rückkehr eines historischen Geschenks an die Triple-Gewinner

Dieser Padel-Court war ursprünglich ein exklusives Geschenk des Vereins an das Team um den damaligen Coach Hansi Flick (61 Jahre alt), das im Jahr 2020 den historischen Triple-Sieg aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League errungen hatte. Die damaligen Vereinsverantwortlichen ließen den Court auf dem Bayern-Gelände errichten, um den Erfolgscoach, seinen Trainerstab und weitere Mitarbeiter zu belohnen. Hansi Flick, der sich heute beim FC Barcelona aufhält, nutzte den Platz am häufigsten und gründete nach seinem Ausscheiden bei den Bayern im Sommer 2021 sogar das Padel-Unternehmen "Padel-City".

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Der Padel-Sport: Tennis trifft Squash im Glaskäfig

Bei der Trendsportart Padel, die Tennis und Squash kombiniert, wird in einem dachlosen Glaskäfig ausschließlich im Doppel gespielt. Diese Disziplin hatte im Klub zu jener Zeit bereits viele Fans gefunden. Obwohl Flick den ursprünglichen Court am liebste nutzte, übernahm später Julian Nagelsmann (39 Jahre alt), der von Juli 2021 bis März 2023 im Amt war, die Vorliebe für das Spiel im Glaskasten. Auch der aktuelle Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund (49 Jahre alt) probierten im April bereits die Spielweise aus.

Umbauarbeiten am Gelände und temporärer Verzicht

Seit dem vergangenen Sommer bestand jedoch kein Zugang mehr zu den Anlagen. Im Zuge der großen Umbauarbeiten am Bayern-Gelände musste der Padel-Court samt dem angrenzenden Fitness-Parcours entfernt werden. Der Verein entschied sich dafür, auf dieser Fläche einen weiteren Trainingsplatz für die Mannschaften zu errichten, wodurch die bisherigen Sporteinrichtungen temporär verschwinden mussten. Der Court stand vor dem Umbau auf der mittleren der drei linken Rasenflächen des Areals.

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Neuer Standort und Wiederaufbau im neuen Jahr

Jetzt wird der Padel-Court an einer anderen Position des Geländes neu aufgebaut. An einer der Ecken wurde bereits das Fundament gelegt und das Gerüst für den Käfig wieder aufgestellt. Aktuell fehlen noch der Bodenbelag, die Glasscheiben und einige Gitterelemente für die Endmontage. Die Wiedereröffnung ist für das neue Jahr an der Säbener Straße geplant, wobei der genaue Startzeitpunkt vom Münchner Wetter abhängt.

Symbolik des Wiederaufbaus für die Zukunft

Die Installation des neuen Courts unter der Leitung von Cheftrainer Vincent Kompany symbolisiert die Rückkehr der entspannten Elemente in den Trainingsalltag. Nach den intensiven Umbauphasen kehrt nun ein Teil der Infrastruktur zurück, die früher für die Triumphen unter Hansi Flick stand. Die Spieler und das Trainerstab können sich ab der kommenden Saison wieder auf den neu errichteten Flächen austoben, was die Balance zwischen harter Arbeit und Erholung am Ort der sportlichen Tradition stärkt.