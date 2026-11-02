FC Bayern München: Nils Schmadtke verlässt den Verein zum 31. Januar

FC Bayern München beendet die Arbeit mit Head of Scouting Nils Schmadtke zum 31. Januar einvernehmlich. Christopher Vivell gilt als möglicher Nachfolger aus England. Die Suche läuft unter Sportdirektor Christoph Freund.

Der FC Bayern München hat eine bedeutende personelle Veränderung in der Spitze der sportlichen Führung bekanntgegeben. Head of Scouting Nils Schmadtke wird den Verein ab dem 31. Januar verlassen, wie die Münchner Rekordmeister offiziell mitteilten. Die Trennung erfolgte einvernehmlich nach vertrauensvollen Gesprächen zwischen dem Sportvorstand und der betroffenen Abteilung. Beide Seiten haben sich auf die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt, um eine neue Ära in der Personalbeschaffung einzuleiten.

Einvernehmliche Trennung und interne Kritik

Nils Schmadtke hat seine Arbeit für den FC Bayern München als besondere Aufgabe und große Ehre bezeichnet. Er betonte in seiner Stellungnahme seinen Stolz darauf, das Scouting für die Profis und den Campus in den vergangenen zwei Jahren neu aufgestellt zu haben. Der Sohn des Ex-Profis Jörg Schmadtke übernahm im Oktober 2024 die Leitung des Scoutings für die Lizenzmannschaft und den FC Bayern Campus. Trotz dieser offiziellen Wertschätzung des Sportvorstands deuteten interne Berichte auf Spannungen hin. Die Zeitung AZ berichtete, dass die Trennung nicht überraschend kam, da Schmadtke intern schon länger in der Kritik stand.

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Laut dem kicker sollen seit längerem Störgeräusche über die Abteilung gegangen sein. Bereits im August wurde intern über eine mögliche Trennung diskutiert. Als Kritikpunkte wurden vor allem der Führungsstil von Nils Schmadtke und sein Umgang mit Mitarbeitern genannt. Diese Informationen kontrastieren mit der öffentlichen Ehrung durch den Verein, der Schmadtke für die vielen neuen Ideen und die sehr große Unterstützung bei der Gestaltung der Abteilung dankte. Schmadtke richtete sein besonderes Lob an sein Team für dessen Leidenschaft, Expertise und die großartige Zusammenarbeit.

Neue Suche unter der Ägide von Christoph Freund

Die Verantwortung für die Suche nach einem geeigneten Nachfolger liegt nun bei den Führungspersönlichkeiten des Klubs. Sportdirektor Christoph Freund und Campus-Chef Jochen Sauer tragen gemeinsam die Verantwortung für den Nachwuchsbereich und werden die Rekrutierung des neuen Chefs der Scouting-Abteilung steuern. Beide Männer sollen gemeinsam agieren, um die passende Strategie für die Zukunft zu definieren. Der Blick auf den Markt für potenzielle Kandidaten richtet sich offenbar nach England.

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Nils Schmadtke war ursprünglich ein Vertrauter von Max Eberl. Eberl ebnete Schmadtke den Weg an die Säbener Straße, da dieser aus dessen erster Zeit bei Borussia Mönchengladbach bekannt war. Bei der Gladbacher Borussia hatte Schmadtke als Leiter der Scouting-Abteilung unter Vertrag gestanden, während sein Vater dort als Geschäftsführer Sport tätig war. Nach einer Rückkehr nach Gladbach im Jahr 2023 kehrte Nils Schmadtke schließlich zu Max Eberl nach München zurück. Max Eberl verliert mit Schmadtke bereits seinen zweiten Verbündeten beim FC Bayern in diesem Jahr, da Markus Weinzierl bereits im April als Sportlicher Leiter am Campus gehen musste.

Kandidaten und zukünftige Ausrichtung

Die Spekulationen über den nächsten Chefscout bei den Bayern sind bereits im Gange. Den Berichten zufolge wird Christopher Vivell als möglicher Nachfolger gehandelt. Vivell fungierte einst als Leiter der Scouting-Abteilung bei RB Salzburg und hat diese Position seit 2024 inne. Seine Erfahrung im deutschsprachigen Raum und seine englischen Verbindungen könnten ihn zu einem interessanten Kandidaten machen. Die genaue Wahl wird nun von Christoph Freund und Jochen Sauer getroffen, die die strategische Ausrichtung der Abteilung bestimmen wollen.

Die aktuelle Situation bei Max Eberl zeigt, dass er nach der Verlängerung seines eigenen Vertrags im Sommer vorzeitig bis 2029 erneut vor Herausforderungen steht. Während sein eigener Posten zunächst wackelte und durch die Vertragsverlängerung gesichert wurde, hat sich nun die Struktur um ihn herum verändert. Michael Wiesinger nimmt seither die Stelle von Markus Weinzierl ein, während nun auch die Scouting-Abteilung eine neue Führungspersönlichkeit benötigt. Die Umbruchphase bei FC Bayern München scheint somit noch nicht abgeschlossen zu sein.

Auswirkungen auf den Kader und die Talente

Die personellen Veränderungen in der Führungsebene haben direkte Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Abteilung. Nils Schmadtke hatte die Aufgabe, sowohl die Profis als auch die Talente am Campus zu unterstützen. Die neue Leitung wird nun prüfen, wie die bestehenden Prozesse optimiert werden können. Kritiker betonten zuvor Probleme im Management, die die Effizienz beeinträchtigt haben sollen. Die neuen Verantwortlichen müssen nun beweisen, dass sie diese Mängel beheben und die Abteilung wieder auf einen stabilen Kurs bringen können.

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Der FC Bayern München befindet sich in einer Phase der Neuausrichtung. Die Trennung von Nils Schmadtke ist nur ein Schritt in einer größeren Entwicklung, die seit einiger Zeit im Verein stattfindet. Die Kombination aus internen Kritikpunkten und dem Wunsch nach frischen Impulsen hat zu dieser Entscheidung geführt. Mit der Suche nach einem Nachfolger, der möglicherweise aus England stammt, signalisiert der Verein den Willen, neue Perspektiven in die sportliche Planung einfließen zu lassen. Die nächsten Monate werden zeigen, wer die Nachfolge von Schmadtke antritt und wie sich die Strategie weiterentwickelt.