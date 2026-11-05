FC Bayern München: Optionen für vereinslose Spieler wie Benzema und Sancho

Trotz geschlossener Transferfenster prüft der FC Bayern München die Verpflichtung vereinsloser Stars. Kandidaten sind Karim Benzema, Jadon Sancho und Raphael Guerreiro.

Der FC Bayern München steht vor einer offensiven Krise, da zahlreiche Ausfälle die Reihen schwächen. Da mit einem Comeback für Ouassim Saibari und Serge Gnabry nicht vor Jahreswechsel zu rechnen ist, sucht der Sportvorstand nach Lösungen. Dabei wäre ein vereinsloser Spieler in der aktuellen Lage eine mögliche Option, auch wenn konkrete Verhandlungen bisher nicht bekannt sind.

Notwendigkeit einer offensiven Verstärkung

Die Situation im Münchner Kader hat sich verschärft, sodass der Verein sich nach alternativen Wegen umschauen muss. Obwohl das reguläre Transferfenster bereits geschlossen ist, besteht für den Rekordmeister die Möglichkeit, einen Spieler ohne aktuellen Verein zu verpflichten. Der Hauptnachteil dabei ist, dass diese Akteure nicht im normalen Spielrhythmus sind. Dennoch gibt es einige prominente Namen, die derzeit bei keinem Klub unter Vertrag stehen und theoretisch zur Verfügung stünden.

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Jadon Sancho als strategische Langfrist-Option

Der Flügelstürmer Jadon Sancho wurde monatelang mit einer Rückkehr nach Dortmund in Verbindung gebracht, was jedoch nicht zustande kam. Ein möglicher Wechsel zum FC Getafe platzte ebenfalls kürzlich. Sancho zeigte bei seiner Kurz-Rückkehr nach Dortmund, dass er nicht alles verlernt hat, und spielte beim FC Chelsea zumindest solide. Fußballerisch ist er hochveranlagt und könnte vom offensiven Spielstil des FC Bayern profitieren. Aufgrund seines jungen Alters bestünde die Chance, ihn später mit Gewinn zu verkaufen, was mehr Chancen als Risiken birgt. Dennoch wäre er keine Soforthilfe, da seine Leistungen lange Zeit fernab vom Topniveau blieben.

Karim Benzema als erfahrener Joker

Der Vertrag von Karim Benzema bei Al-Hilal wurde Ende August nach nur sechs Monaten aufgelöst. Mit 38 Jahren hat er wahrscheinlich nicht mehr die Fitness seiner Prime, um 90 Minuten durchzuhalten. Der FC Bayern benötigt jedoch keinen Back-Up für Harry Kane, der nicht jede Minute absolvieren sollte. Selbst ohne volle Fitness ist der Franzose noch immer fußballerisch brillant und weiß, wo das Tor steht. Als Joker könnte er durchaus ein interessanter Akteur für die Münchner sein, der die Offensive bereichert.

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Raphael Guerreiro bringt Systemkenntnisse mit

Der FC Bayern hat sich im Sommer von Raphael Guerreiro getrennt, der seitdem auf Vereinssuche ist. Alle bisherigen Deals sind geplatzt, obwohl der 32-Jährige beim Rekordmeister solide spielte. Eine Rückkehr wäre attraktiv, da die linke Seite gebeutelt ist. Im Gegensatz zu anderen Kandidaten müsste man Guerreiro nicht groß integrieren, weil er alle Abläufe bestens kennt. Er ist ein feiner Fußballer mit hoher technischer Klasse und Spielintelligenz. Zudem ist er polyvalent einsetzbar und kann im zentralen Mittelfeld aushelfen, wenn es dort brennt.

Weitere Kandidaten und aktuelle Verletzungslage

Sterling war bereits im Januar 2026 vereinslos und schloss sich Feyenoord Rotterdam an, wo das halbe Jahr erfolglos verlief. Mit seiner Erfahrung könnte er dem FC Bayern vereinzelt Entlastung bringen, große Erwartungen sind jedoch nicht angebracht. Der Argentinier Icardi steht seit dem letzten Sommer nicht mehr für Galatasaray Istanbul auf dem Platz. Trotz 31 Toren in der Süper Lig und Verletzungen lehnte er Angebote ab. Der 33-Jährige ist ein absoluter Knipser und dürfte seine Fähigkeiten ohne lange Anlaufzeit auch in der Bundesliga zeigen, wobei die Frage bleibt, ob er sich in die aktuelle Kadersituation des FC Bayern einfügt.