Der FC Bayern München muss am Mittwoch beim OSC Lille auf zahlreiche Top-Stürmer verzichten. Die Personalnot zwingt den Rekordmeister zu einem defensiveren Taktikwechsel in der Champions League.

Die Bayern-Fans in Nordfrankreich werden am Mittwoch wahrscheinlich kein Tor-Festival ihrer Mannschaft sehen, da der FC Bayern München beim Auswärtsspiel in der Champions League gegen den OSC Lille ohne die Superstars Harry Kane und Michael Olise antreten muss. Harry Kane (33) leidet an einem Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk, während Michael Olise (24) einen Prellung des linken Vorderfußes hat. Auch Serge Gnabry (31) fehlt den Münchnern noch aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Die Partie startet um 21 Uhr bei DAZN.

Massive Personalnot reduziert Offensive um 119 Tore

Sportvorstand Max Eberl (53) erklärte am Dienstagnachmittag vor dem Abflug am Münchner Flughafen: "In der Offensive fehlen uns fast 120 von den 176 Toren, die wir letztes Jahr geschossen haben. Das ist schon Ausdruck, was uns da fehlt. Deswegen muss sich ein Stück weit die Statik in unserem Spiel verändern." In der Spielzeit 2025/26 erzielten Kane (61 Tore), Díaz (26), Olise (22) und Gnabry (10) zusammen unglaubliche 119 Treffer.

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Kolumbien-Star Luis Díaz (29) steht zwar erstmals nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel wieder im Kader, ist aber noch keine Option für die Startelf. Díaz kehrt erst nach einer fünf Wochen dauernden Reha zurück. Zu den Ausfällen im Angriff gehören zudem Alphonso Davies (25) mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel und Neuzugang Ismael Saibari (25) mit einem Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk. Das Angriffs-Quartett aus Kane, Olise, Díaz und Gnabry, das in der vergangenen Saison zwei Drittel aller Bayern-Treffer beisteuerte, fehlt in Nordfrankreich vollständig.

Taktische Wende zu defensiverem Spielstil

Die Baller-Bayern werden daher voraussichtlich defensiver spielen und nicht so stark pressen, wie es sonst der Fall ist. Eberl betonte: "Wir werden wahrscheinlich nicht mehr ganz so aktiv nach vorne spielen! Sondern wir müssen mit der gesamten Mannschaft versuchen, dieses Spiel gut zu verteidigen, und dann dieses eine oder die zwei Tore zu schießen, die wir brauchen. Aber wir fahren dahin, um zu gewinnen." Diese Aussage verdeutlicht den drastischen Shift in der Spielstrategie, da die gewohnte Druckaufbau-Fähigkeit durch die fehlenden offensiven Akteure beeinträchtigt ist.

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Eberl zur geänderten Taktik durch die Personal-Not: "Es ändert sich natürlich etwas! Wenn du eine Offensive hast mit Lucho, Harry, Jamal, Isi und Michael, wo auch ein Lenny dann mit dabei ist, dann hast du einen ganz anderen Druck, den du auf den Gegner ausüben kannst. Das heißt, der Gegner muss erst mal auch ein Stück weit aufpassen, selbst kein Tor zu bekommen. Das ändert sich jetzt! Da musst du eben im Spiel, im Kollektiv mit der Mannschaft andere Wege finden." Er warnte davor, auf ein "Fußballfest" zu setzen, bei dem man Gegner reihenweise in die Wand spielt, sondern appellierte an pragmatische Ergebnissicherung.

Neue Akteure und sportliche Konsequenzen

Aufgrund der Personalsituation muss der deutsche Rekordmeister wahrscheinlich mit Lennart Karl (18/1,68 m) als Mittelstürmer ins Rennen gehen. Dahinter werden wohl Nathaniel Brown (23), Tom Bischof (21), Campus-Talent Tim Binder (19) oder Konrad Laimer (29) auflaufen. Diese Aufstellung ist eine direkte Konsequenz der massiven Verletzungsmeldungen, die den Kader im Angriff stark dezimieren und junge Talente sowie umpositionierte Spieler vor die Herausforderung stellen, in einem der wichtigsten Wettbewerbe Europas zu überzeugen.

Trotz der vielen Ausfälle ist ein Sieg in Lille für die Münchner eigentlich Pflicht, um weiter gute Chancen zu haben, die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zu schaffen. Dazu müsste der Double-Sieger am Ende der Ligaphase einen der ersten acht Plätze erreichen. Aktuell stehen die Münchner nach vier Spielen mit acht Zählern auf Rang 14. Die Niederlage wäre ein schwerer Schlag für die Ambitionen auf den direkten Durchmarsch und würde den Druck auf die verbleibenden Spiele immens erhöhen, da nun jede Punktquelle im Kampf um die Top-8-Zulassung unverzichtbar ist.