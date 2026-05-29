Der FC Bayern München plant den nächsten Schritt auf dem Weg zum dritten Triple in der Vereinsgeschichte. Nach dem DFB-Pokalsieg in Berlin kehren die Stars zurück nach München, um sich auf die neue Saison vorzubereiten.

Der FC Bayern München plant den nächsten Angriff auf das Triple . Nach dem DFB-Pokalsieg in Berlin kehren die Stars am Sonntag nach München zurück. Der Trainer Vincent Kompany hat den Trainingsauftakt auf den Tag nach dem WM-Finale gelegt - auf den 20.

Juli. Bei den Leistungstests am ersten Tag und den ersten Einheiten in München werden noch viele Nationalspieler fehlen, je nach ihrem Abschneiden bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Am 25. Juli ist das erste von fünf Testspielen beim SV Wehen Wiesbaden geplant - wohl auch noch ohne die meisten Superstars.

Dann geht es ins Trainingslager an den Tegernsee, mit dem Freundschaftsspiel beim FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse im Stadion am Birkenmoos. Nach BILD-Informationen schlafen die Bayern zum ersten Mal im Fünf-Sterne-Hotel Egerner Höfe und nicht mehr im Seehotel Überfahrt. Vom 1. bis 8. August geht es dann auf die 10.

Audi Summer Tour nach Asien. In Südkorea wird am 4. August gegen Jeju SK getestet, am 7. August dann in Hongkong gegen Europa-League-Sieger Aston Villa.

Nach der Rückkehr folgt der Telekom-Cup auf neuem Rasen in der Allianz Arena gegen Leipzig. Das erste Pflichtspiel findet am 22. August statt: Anstelle der 1. Pokalrunde geht es im Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund gegen den Vizemeister.

Am darauffolgenden Wochenende startet dann die neue Bundesliga-Saison (28. bis 30. August), sehr wahrscheinlich mit dem Eröffnungsspiel der Bayern am Freitagabend





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